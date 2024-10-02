Как сложились судьбы 15 актеров, которые играли сказочных принцев и принцесс в фильмах нашего детства

В детстве, когда мы смотрели сказки, нам казалось, что после того, как фильм кончился, все принцы, принцессы, королевны и королевичи продолжают жить где-то там своей волшебной жизнью. Повзрослев, мы заново открыли для себя актеров, сыгравших любимых персонажей. Кто-то из них так и остался звездой одной роли, а кто-то удивил своей разноплановостью.

Варвара Владимирова

В проникновенном музыкальном фильме-сказке «Не покидай...» молоденькая Варвара, дочь режиссера Игоря Владимирова и великой Алисы Фрейндлих, сыграла капризную принцессу Альбину. На долгие годы эта роль стала одной из самых запоминающихся в фильмографии актрисы. Любящие родители были готовы принять дочь каждый в труппу своего театра — мама в БДТ, папа в театр Ленсовета, но Варя забросила актерскую карьеру, вышла замуж и посвятила себя семье, лишь изредка появляясь на экране в эпизодических ролях. Спустя долгих 18 лет Варвара все же связала свою судьбу с театром и даже сыграла в нескольких спектаклях вместе со звездной мамой. А в 2018 году она появилась в одной из главных ролей в сериале «Гений».

Алексей Консовский

В 1947 зрители увидели Консовского в роли Принца в сказке «Золушка». Сначала худсовет не хотел утверждать актера, которому было уже хорошо за 30, на роль юного наследника престола. Но по итогам проб было решено взять именно Алексея при условии, что ему нанесут хороший грим. В 1964 году, когда актер предстал в образе волшебника в первой экранизации «Обыкновенного чуда», ему уже не пришлось скрывать свой возраст. Консовского не стало в 1991 году. До конца жизни он продолжал сниматься в кино и озвучивать фильмы и мультфильмы. Именно его голосом говорит лорд Кентервиль в мультике «Кентервильское привидение».

Додо Чоговадзе

Исполнительнице роли царевны Будур в сказке «Волшебная лампа Аладдина» было всего 14 лет". После этого актриса появилась на большом экране всего один раз — спустя 15 лет она снялась в киноповести «В небе «Ночные ведьмы», где сыграла летчицу Софико. Додо Чоговадзе больше не снималась в кино и посвятила свою жизнь преподаванию танцев и ритмики в театральном университете.

Александр Галибин

Актер до сих пор активно снимается в кино. Многие из нас знают его по роли Мастера в «Мастере и Маргарите» 2005 года, где он сыграл в тандеме с Анной Ковальчук. Но только настоящие поклонники творчества актера помнят его в образе принца Жака в сказке «Ослиная шкура», которая вышла на экраны в 1982 году. Александру Галибину на момент съемок было 27 лет.



Сейчас актеру 69, он счастлив в третьем браке, воспитывает сына и дочь, преподает актерское мастерство и пробует свои силы в режиссуре.

Виктор Перевалов

Первый раз Виктор появился на экране в 8 лет и вскоре стал одним из самых популярных детей-актеров своего времени. В фильме «Старая, старая сказка» он сыграл принца-трубочиста. Пиком карьеры уже повзрослевшего Виктора стала роль в фильме 1977 года «Трактир на Пятницкой». После этого он долго снимался преимущественно в эпизодических ролях, а затем и вовсе перестал появляться на экране. Работал грузчиком, водителем, кровельщиком, а также был занят в строительстве ленинградского метро. В 2006 году актер вернулся в кинематограф, сыграв главную роль деревенского философа по прозвищу «Экклезиаст» в фильме «Граффити». Затем последовала новая череда эпизодических ролей. Скончался актер 5 июля 2010 года на 62-м году жизни.

Марина Неелова

В фильме нашего детства «Старая, старая сказка» начинающая актриса исполнила сразу три роли — капризной принцессы, ее совести и скромной дочки трактирщика. А в 2017 году в прокат вышла трагикомедия «Карп отмороженный», где Неелова сыграла пожилую учительницу, которая решила не беспокоить сына рассказом о своей болезни. С 90-х годов актриса стала реже сниматься в кино, отдавая предпочтение театральным работам. Зато ее голос можно услышать в озвучке многих зарубежных фильмов. Голосом Марины Нееловой говорит мышь Соня в «Алисе в стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» в постановке Тима Бертона.

Ирина Губанова

Губанова считалась одной из самых красивых актрис 60-х годов прошлого века. В большое кино юная Ирочка попала после окончания Ленинградского хореографического училища — ее приняли в штат киностудии «Ленфильм» и там уже заметили и пригласили на роль в фильме-опере «Пиковая дама». Затем последовала целая череда лирических и драматических героинь. Губанова сыграла Купаву в «Снегурочке», Соню в «Войне и мире», графиню Фоско в «Женщине в белом». Удавались актрисе и комические характеры — одним из них и стала роль принцессы Эльзы в фильме 1966-го года «Снежная королева». В 90-ые годы основным ремеслом актрисы стало озвучание зарубежных фильмов и сериалов. Не стало актрисы в 2010 году, ей было 60 лет.

Ирина Алферова

Казалось бы, актриса была будто создана для того, чтобы играть принцесс и царевен. Но ей довелось сняться в сказке всего однажды — в 1982 году в роли Ксении, невесты Василия Буслаева из одноименного фильма. В 2011 году Алферова вновь сыграла знатную особу — зрители увидели ее в фильме «Распутин» в образе княгини Зинаиды Юсуповой. Сейчас актрисе 73 года, она уже реже снимается в кино, но состоит в труппе столичного театра «Школа современной пьесы».

Сергей Николаев

Царского сына Андрея Еремеевича в сказке 1969 года «Варвара-краса, длинная коса» Николаев сыграл в возрасте 23 лет. Его, непрофессионального актера, выбрали среди 5 других претендентов. Позже он продолжил сниматься в кино и сыграл еще в нескольких десятках фильмов, окончил экономический факультет и работал начальником актерского отдела на киностудии. Одной из его последних работ стала роль в седьмой части сериала «Кодекс чести» в 2014 году. Своим экранным отцом Сергей Николаев называл Михаила Пуговкина, который исполнил роль царя в «Варваре-красе». Актеры сохранили дружбу на долгие годы. Кстати, они еще раз сыграли царя и царевича в сказке «На златом крыльце сидели...»

Татьяна Клюева

Актриса исполнила главную роль в сказке «Варвара-краса, длинная коса». После этого она снялась всего в 7 фильмах, включая музыкальную комедию «Пора красных яблок». Татьяна Клюева окончила ГИТИС, но отказалась от кинокарьеры, вышла замуж и сменила фамилию. Позже она работала завклубом таксопарка и торговала на рынке.

Алексей Катышев

Судьба Андрея Елисеевича из «Варвары-красы, длинной косы» сложилась трагически. После завершения съемок ему предложили серьезные роли всего в двух фильмах, одним из которых стала «Весенняя сказка». После 1973 года актер оказался невостребованным, снимался в эпизодах и работал водителем молоковоза на автобазе. У него были проблемы с пропиской и его приютила одна из сотрудниц киностудии. В 2006 году Алексей Катышев ушел из жизни.

Алла Ларионова

Любава из сказки «Садко» 1952 года стала дебютной ролью актрисы, а ближе к концу кинокарьеры она снялась в фильме «Запретная зона». К сожалению, в зрелом возрасте Ларионова стала отказываться от съемок после трагической случайности. Однажды актер Георгий Юматов подвозил коллегу домой и неловко затормозил. Алла Ларионова ударилась головой и рассекла губу. После этого она стеснялась появляться перед камерами из-за слишком заметного шрама.

Наталья Трубникова

Актриса, сыгравшая в 1978 году принцессу Мелисенту в сказке «31 июня», была еще и балериной — она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала на театральных подмостках. На ее счету 11 киноработ, среди которых сериал 1993 года «Аляска Кид», но прекрасная Мелисента осталась ее единственной главной ролью. Сейчас Наталье Трубниковой 69 лет. Она замужем за режиссером-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым.

Антон Табаков

© Сказки старого волшебника / Одесская киностудия , Tsvetkova Ekaterina / East News Tsvetkova Ekaterina / East News

Антон с детства начал сниматься в кино, дебютировав на экране в 7 лет. В 16 исполнил главную роль в римейке фильма «Тимур и его команда», основанном на повести Аркадия Гайдара. Работал в театрах «Современник» и «Табакерка». Роль принца в фильме «Сказки старого волшебника» — одна из его последних больших работ. Вскоре Табаков-младший отошел от театра и кино, а в начале 1990-х занялся ресторанным бизнесом. С 2018 года Антон стал голосом кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино», продолжив дело своего отца, озвучившего персонажа в оригинальных выпусках мультфильма.

Марина Зудина