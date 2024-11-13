Как снимали сериал про группу «Комбинация», чьи песни когда-то были прилипчивы как жвачка

Незатейливые мелодии и простенькие тексты хитов группы «Комбинация» когда-то звучали из каждого утюга и мгновенно застревали в голове даже у тех, кто любил совсем другую музыку. Прошли годы, и вот, благодаря выходу сериала о популярном когда-то герлз-бенде, песня про "два кусочека колбаски" снова звучит с наших экранов. Проект получился громким, обсуждаемым, многим захотелось поностальгировать и посудачить о том, так ли все было на самом деле. Мы не исключение, и тоже посмотрели сериал, а потом собрали факты о нем.

История создания сериала о группе «Комбинация»

О начале съемок сериала было объявлено в декабре 2023 года. За производство взялась кинокомпания «Лунапарк», на чьем счету уже был только что отгремевший музыкальный байопик о легендарной рок-группе «Король и Шут». Режиссером проекта стал Никита Власов, который несколькими месяцами ранее выпустил на экраны успешный драматический сериал "Лада Голд". Для видеосервиса Wink, который также в том году собирал лавры - за уже успевший стать культовым сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - это был первый байопик. О том, как ему пришла идея снять фильм про группу, Власов рассказывает так: "я слушал American Boy — и подумал: а кто это создал? Почему до сих пор, через 30 с лишним лет, крутят эту песню? Я начал разбираться и узнал историю Шишинина...И тогда появилась идея рассказать о «Комбинации» именно через ее создателя".

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Антон Володькин утверждал, что сериал станет интересным для всех поколений зрителей, так как "кто-то будет ностальгировать по временам своей юности. А молодежь увидит любимых молодых артистов, услышит модный саундтрек и, возможно, лучше начнет понимать мам и пап, которые вместе с “Комбинацией” прошли сложный путь".

«Основан на реальных событиях»: насколько правдива история, показанная в сериале

В сериале рассказана история становления одной из первых наших "девочковых" поп-групп. Саратовский парень Александр Шишинин, вдохновившись знакомством с Бари Алибасовым, художественным руководителем знаменитой в то время группы «Интеграл», и встречей с талантливым композитором Виталием Окороковым, буквально на улице ищет вокалисток и вскоре находит: Татьяну Иванову и Алену Апину. Вскоре под песни коллектива о нелегкой женской судьбе будет отплясывать на дискотеках и корпоративах буквально вся страна. Поставив в центр повествования продюсера герлз-бенда, а не кого-то из его участниц, создатели смогли показать не только становление самой группы и сложные отношения внутри нее, но и темное закулисье шоу-бизнеса того времени, то, какими путям молодежь пыталась занять свое место в жизни, как добивались успеха и шли к мечте. Этот взгляд добавил сериалу драматизма.

К тому же, такой выбор центрального персонажа позволил показать, что изложена субъективная точка зрения, со стороны Шишинина. В сериале это отдельно подчеркнуто тем, что многие сцены даны через камеру в руках у экранного Александра. VHS-стилистика этих кадров придает атмосферности и аутентичности картинке. А с учетом того, что порой эти постановочные сцены объединены с реальными архивными кадрами и старыми съемками группы и сняты так, что иногда не отличишь одно от другого, мы получаем дополнительный вау-эффект. При работе над сценарием и во время съемок создатели много консультировались с семьей продюсера, рассматривали альбомы и домашнее видео, обращались с вопросами к Алене Апиной и композитору Виталию Окорокову. Но они не стремились снять документальное кино. Поэтому, в частности, героя, прототипом которого стал Бари Алибасов, в сериале зовут просто Гарри Каримыч, а фамилия ни разу не упоминается. Во многих моментах диалоги героев просто заглушаются музыкой: не слышно слов - нет шанса сказать, что "все было не так".

Кто снимался в сериале «Комбинация»

Главного героя сыграл Никита Кологривый. На счету актера уже было много ярких ролей. Здесь и Гера из "Двух холмов", и Кащей из "Слова пацана", и Емеля из фильма-сказки "По щучьему веленью". Успел Кологривый засветиться и в нескольких нашумевших интервью. Именно из-за скандального шлейфа, тянущегося за актером, партнерша по площадке, актриса Елена Кочкина, сочла нужным показать, как заботливо относится Никита к своим коллегам по съемкам в сериале, и заявить: "Не судите людей по отрывкам из интервью".

Роль Алены Апиной досталась актрисе театра «Квартет И» Анастасии Уколовой. Многие зрители запомнили ее по фильмам «Громкая связь» и «Обратная связь», где она сыграла жену Вадима (Леонид Барац). Сама Апина так отозвалась о выборе продюсеров: «О нашей похожести мне говорили еще задолго до сьемок. И поэтому, когда ее (Уколову) утвердили на роль Алены Апиной я даже и не удивилась».

Многие гадали, появится ли на экране сама Алена. И дождались. В сериале нам рассказали, что Апина когда-то училась в консерватории, хотела заниматься народным пением, а выступления с «Комбинацией» изначально воспринимала как халтуру на каникулах. Но затем все так завертелось, что ей пришлось сделать выбор. Апина сыграла злую преподавательницу, которая выгоняет юную Алену из консерватории. Так в кадре появились одновременно реальная и экранная певицы. Особенно запоминающимся вышел момент, в котором реальная Апина спрашивает Апину-Уколову, каким она видит свое будущее.

Татьяну Иванову — бессменную солистку коллектива, которая пришла в него еще школьницей, — сыграла Елизавета Базыкина. На момент выхода сериала она была для нас «та самая» медсестра Наташа, возлюбленная Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана». После выхода «Комбинации» мы увидели в ней «ту самую» саратовскую цыпочку, которая одновременно и наивная девочка, мечтающая стать звездой, и бесстрашная оторва, резкая, импульсивная, готовая дать отпор кому угодно. Сама Татьяна тоже появилась в сериале, но ей достался совсем крохотный эпизод, который не мудрено проморгать — она мелькнула на экране в роли жены хозяина узбекской гостиницы.

Жену Александра Шишинина сыграла начинающая актриса Ульяна Кравец. Ульяна — дочь реальной жены продюсера «Комбинации» Натальи. Правда, от второго брака. Так что она, получается, сыграла свою маму. Сестра Ульяны, та самая Вика, с чьего рождения начинается сериал, говорит: «Она на 200% справляется с этой ролью. И есть внешнее сходство, и кто, как не она, могла бы передать какие-то характерные черты мамы, зная ее внутренний мир».



Ульяна не единственная из семьи, кто получил роль в сериале. Маленькую Вику, которая на протяжении всего сериала взрослеет у нас на глазах, сыграло несколько детей-актеров. Среди них были и две дочери-двойняшки реальной Вики.

Владимир Канухин сыграл Виталия Окорокова — композитора, который придумал прилипчивые мотивы таких шлягеров «Комбинации» как «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», Russian Girls и American Boy. Чтобы выглядеть в кадре естественно, актер купил переносной синтезатор и за два месяца научился на нем играть. Сам композитор также имеет камео в сериале — он сыграл работника студии звукозаписи. Будущего, а в настоящее время уже бывшего мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова, сыграл Павел Прилучный, который получил широкую известность после роли «мажора» Игоря Соколовского.

Гарри Каримовича играет Аскар Ильясов, на которого многие из зрителей обратили внимание после главной роли в сериале «Нулевой пациент». Сам Бари Алибасов, прототип данного персонажа, отнесся к сериалу добродушно и высказался в том ключе, что если сценаристы что-то переврали, то это нормально, ведь без вранья было бы неинтересно смотреть. Антагониста сериала, главу крупного лейбла Максима Юрьевича Базыкина, сыграл Даниил Воробьев. В одном из интервью актер сказал: «Мне было дико приятно делать этот собирательный образ продюсера. Изначально мы отходили от конкретной персоналии того времени. Я, к сожалению, не могу сказать, кто это был, но зрители, особенно те, кто был свидетелем этого времени, наверняка этого человека узнают». Считается, что актер намекал на главу продюсерской компании «Лис`С». Сергей Лисовский даже указан в некоторых источниках в качестве прототипа персонажа.

Также в сериале мелькают "первый поющий диск-жокей" Сергей Минаев в исполнении Артема Губина и красавчик, покоривший сердца тысяч девчонок песней "Девочка моя синеглазая", Евгений Белоусов. Его сыграл Даня Киселев.

Ключевые локации: где проходили съемки

Родина группы «Комбинация» - Саратов. Поэтому этого прекрасного города в сериале много. Снимали на набережной Космонатов, памятной фанатам по клипу на шлягер "Белый вечер", в ДК «Химик», местной консерватории. Сцену, в которой ярко полыхает автомобиль Шишинина, снимали в Саратовской области, на утесе Степана Разина. Жители Саратова с энтузиазмом восприняли шанс сыграть в киномассовке - на кастинг покупателей и продавцов на рынке они прислали почти две с половиной тысячи анкет, в роли прохожих захотели сняться более тысячи горожан. Большая часть съемок прошла в Санкт-Петербурге. Сцены, в которых группа работает над клипом к песне "Бухгалтер", а также рассказ о том, как "Комбинация" снималась в фильме "Мордашка", были отсняты в павильонах «Ленфильма». В этом же городе отснята и сцена трагической гибели Шишинина.

Воссоздание атмосферы тех лет: как стилисты и художники по костюмам работали над образом эпохи

В сериале было занято более 5000 актеров массовых сцен, для которых нужно было найти аутентичные наряды, а также накрасить, причесать и сделать укладки. Для главных героев было подобрано около 200 костюмов, для создания которых использовались винтажные вещи, а также вещицы, оставшиеся в гардеробах участников группы еще с тех времен. Так, например, футболку с капюшоном, в которой на некоторых кадрах появляется Никита Кологривый, действительно носил Александр Шишинин.

Художница по костюмам, Анастасия Обыночная, рассказывает: «При создании образов каждого из героев мы вдохновлялись их реальным гардеробом, но старались не копировать полностью. За основу брали цвет или стиль в одежде, характерный для конкретного персонажа». Но, когда речь шла о знаковых, знакомых поклонникам группы моментах — клипах, фотосессиях, — тогда, конечно, художникам и костюмерам приходилось постараться, чтобы воссоздать силуэты и цвета. В остальном же идея была такова: придумать такие образы, чтобы они «соответствовали моде того времени, а с другой — чтобы девчонки сейчас посмотрели и сказали: „О, я тоже хочу так одеться!“»

Немало потрудились и ответственные за реквизит, картинку в кадре. Так, например, для съемок набережной в Саратове им пришлось найти и установить зонтики-колокольчики, телефонные будки, автоматы с газировкой. А на фасаде саратовского кинотеатра «Победа» — натянуть афишу с надписью «Асса» 1987. А чего стоило организовать аутентичную барахолку — стихийный рынок — заставить целую дорогу автомобилями «Запорожец» и «Жигули», разложить на капотах и земле товары того времени.

Что о сериале думают бывшие участницы группы «Комбинация»

Изначально Алена Апина была скептически настроена по поводу идеи создания сериала, но после того как она посмотрела "Король и Шут" и узнала, что проектом будут заниматься те же люди, пересмотрела свою точку зрения и стала ждать сериал "с нетерпением", даже назвала его "подарком к грядущему юбилею". Кастингом актриса осталась довольна: "Мы с Таней (Ивановой) были приятно удивлены схожестью актрис с нами", но в соцсетях как-то пожаловалась на то, что "не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик... Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось". Но мы-то теперь знаем, что, к большой радости поклонников, буквально в последний момент все сложилось удачно.

Татьяна Иванова, так же как и Апина, консультировала создателей сериала, отвечала на вопросы, но, по ее словам, "особо не вникала". Однако актрисой, сыгравшей ее саму, осталась довольна. В одном эмоциональном комментарии в соцсетях, она горячо и искренне написала: "эта девочка так все хорошо сделала, как вы даже не знаете". В отличие от Апиной и Ивановой, по-прежнему занимающихся музыкой, для остальных участниц это уже далекое прошлое. Светлана Костыко, которая сейчас работает в Саратове библиотекарем в художественном училище, сказала, что в сериале правды процентов 10 и он ей не понравился "как будто снят телефоном и на коленке смонтирован". А вот актрису Струженкову, сыгравшую ее, назвала симпатичной, миленькой девочкой.

Бывшая бас-гитаристка Ольга Ахунова переехала в Сочи и работает визажистом. Юлия Козюлькова вышла замуж за итальянца, отучилась на ассистента стоматолога и занимается медициной. Они байопик ни разу публично не комментировали.

Еще немного интересных фактов о сериале

Создателям сериала не удалось избежать обвинений в том, что все было совсем не так: Одно из самых серьезных расхождений с жизнью сериала состоит в том, что никаких трогательных сцен с женой, как в начале байопика, у Шишинина быть не могло. Дочку он, конечно, любил, а вот с женой на тот момент разошелся.

Культовую песню Russian Girls, которую якобы придумал Шишинин, подслушав болтовню двух девчонок, на самом деле написал Окороков.

Действие происходит в конце 80-х годов, а Кологривый в роли Шишинина цитирует культовую фразу из одноименной песни Queen - Show Must Go On, вышедшей как сингл только в 1991 году.

В киношном диалоге между Шишининым, родителями Тани и ее ухажером Шубой, последний говорит, что Тане не надо ехать в столицу - учиться можно и в Саратове, где на улице Столыпина есть прекрасное музыкальное училище. Но в 1988 году в городе не было улицы Столыпина, а вместо нее была улица Радищева.

Есть претензии и к сленгу, на котором общается молодежь. Те, кто помнит те времена, утверждают, что тогда не говорили "вписка", "зачетный", "обоснуй".

Окороков заметил, что ни у него с Шишининым, ни у солисток группы не было джинсовых костюмов и идеальных укладок. А самой модной женской прической того времени и вовсе была кудрявая "химия".

А вот еще несколько интересных фактов о сериале «Комбинация»: Композитор Кирилл Бородулев, который не только написал музыку к сериалу, но и сделал аранжировки хитов группы, чтобы освежить звучание всем известных шлягеров, тоже сыграл в этом кино. Он появился в шестой серии, в роли звукооператора Кирилла, парня одной из героинь.

Никита Кологривый однажды едва не упал прямо в кадре, запнувшись о лыжи. Этот непреднамеренный эпизод вошел в финальную версию сериала.

В сцене на утесе, когда на помощь к Шишинину приходит отец и они вместе поют Yellow Submarine, в кадре, на волжских просторах появляется желтая баржа. Это было случайное удачное совпадение, а не запланированное событие.

К финалу сериала онлайн-кинотеатр Wink приурочил выход клипа на хит Russian Girls. Кавер-версию спела уругвайская певица Наталья Орейро. Клип снимали в Буэнос-Айресе, кроме Орейро в нем появляется актер Владимир Канухин, игравший Окорокова.

Отзывы зрителей: удалось ли сериалу «Комбинация» повторить успех «Короля и Шута»