Как в реальности выглядели 14 женщин, которые мы видели лишь на картинах

Мы привыкли с восхищением рассматривать произведения искусства. Однако, если дело касается портретов, порой мы даже не знаем, как в реальной жизни выглядели люди, с которых эти картины писали. Сегодня у вас есть шанс увидеть, как на самом деле выглядели 12 женщин с полотен великих художников.

Гала Дали

Album / sfgp/EAST NEWS , EAST NEWS Светлана БМВ 5 дней назад Какая красивая женщина! И н.а картине Дали написал её похоже. - - Ответить

Гала, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, родилась в Казани в интеллигентной семье. В юности она отправилась в санаторий в Швейцарии лечить туберкулез. Там она познакомилась с поэтом Полем Элюаром, за которого вышла замуж. В 1929 году судьба свела ее с Сальвадором Дали. Она стала не только его женой, но и источником вдохновения. Дали написал множество портретов Гала, один из которых — "Портрет Гала с носорогическими признаками".

Анна Павлова

Великая балерина Анна Павлова родилась в 1881 году в Санкт-Петербурге. Ее называют одной из величайших балерин XX века. Ее изящная фигура и исполнение хореографической миниатюры-монолога "Умирающий лебедь" принесли ей мировую славу. Образ звезды вдохновил многих художников, которые стремились запечатлеть ее красоту и грацию на холсте.

Жанна Самари

Жанна Самари — французская актриса. Девочка родилась в артистической семье и после театральной школы заблистала на сцене. Она стала музой Пьера-Огюста Ренуара, который создал серию портретов с ее участием.

Лина Кавальери

Лина Кавальери — итальянская оперная певица. Прежде чем стать звездой, она продавала цветы на улице, привлекая покупателей своим пением. Красавицу быстро заметили. Учитель пения дал ей несколько бесплатных уроков, она начала принимать участие в концертах. И ее карьера очень быстро пошла в гору. Звезда вдохновила многих художников, в том числе Джованни Болдини.

Джейн Моррис (Бёрден)

Джейн Бёрден родилась в небогатой семье. Ее отец был конюхом, а мать — прачкой. Детство девочки прошло в бедности. В 18 лет она вместе с сестрой пошла в театр, там среди зрителей было несколько художников, которые обратили внимание на красивую девушку и попросили ее попозировать для своих картин. Спустя некоторое время она познакомилась с живописцем Уильямом Моррисом, для которого стала не только музой, но и женой. Ее же он сделал главной героиней картины «Астарта Сирийская».

Императрица Мария Александровна

Урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская появилась на свет от герцога Людвига II и принцессы Вильгемины Баденской. Она была довольно замкнутой дамой, так что придворная жизнь не доставляла ей особого удовольствия. Многие хвалили Марию за мудрость и недюжинный интеллект, а ее преданность своей семье была просто безгранична. В 1857 году, когда Марии было 33 года, Франц Ксавер Винтерхальтер написал портрет девушки. Этот художник безусловно смог уловить тонкость ее натуры и передать это на холсте.

Эдит Шиле (Хармс)

Прославленный художник-экспрессионист Эгон Шиле любил изображать на картинах свою супругу. Они поженились в 1915 году. До нее Эгон встречался с Валли Нойциль, с которой намеревался продолжить отношения даже после женитьбы на Эдит. Но, узнав об этом, Валли покинула его. На протяжении всей жизни, Эгон питал особую страсть к женщинам и, по заверению сестры Эдит Агаты, даже будучи женатым, крутил роман и с ней. Жена Шиле скончалась от гриппа, будучи на 6 месяце беременности. Через три дня за ней ушел и супруг. И в эти оставшиеся три дня он нарисовал несколько набросков с Эдит.

Клео де Мерод

Танцовщица Клео де Мерод — одна их ярчайших представительниц периода «Прекрасной эпохи» не только во Франции, но и в других западноевропейских странах. По мнению некоторых, де Мерод получила большую известность не благодаря своему танцевальному таланту, но и из-за своей привлекательной внешности, ведь ее фотографии красовались на открытках и другой продукции. В 16 лет Клео появилась на публике с прической шиньон, которая быстро стала популярной не только во Франции, но и во всем мире. Так, в Швеции на одной из фабрик женщины чуть было не забастовали из-за того, что им запретили носить шиньон. Кстати, саму прическу так и называли «прическа Клео де Мерод». Неудивительно, что эта девушка была излюбленной моделью для многих художников того времени, в частности для Эдгара Дега, Анри де Тулуз-Лотрека и Джованни Больдини.

Камилла Донсье

Камилла Донсье — первая жена Клода Моне и одновременно с этим одна из его любимых натурщиц. В начале отношений они жили в нищете, отец художника не одобрял его романа с этой девушкой. Они поженились, родители Камиллы на торжестве присутствовали, в отличие от отца Моне. Супруги прожили вместе до конца жизни Камиллы, которая скончалась в возрасте 32 лет от болезни. Подсчитано, что она была изображена на 50 картинах своего супруга, а также неоднократно позировала для Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и ряда других художников.

Белла Шагал (Розенфельд)

Писательница Белла Розенфельд — первая жена Марка Шагала. Встреча Марка и Беллы состоялась в 1909 году, это была любовь с первого взгляда. Силу их чувств Марк Шагал задокументировал в картинах, в которых нередко изображал их с Беллой парящими. Так, он будто бы показывал, что любовь сильнее законов гравитации. В 1944 году Белла скончалась, потрясенный вдовец долгое время ничего не писал. Его последующие работы также были посвящены супруге.

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская родилась в знатной семье. Ее отец — герцог Альфред, а мать — княжна Мария Александровна. По воспоминаниям современников, Виктория была высокой, смуглой девушкой с голубыми глазами, кто-то отмечал, что у нее был слишком маленький подбородок, чтобы называть ее красивой. Многие говорили об ее удивительном совмещении в себе «уверенности императрицы» и «безмятежности девочки-сорванца». В 1896 году из-под кисти Генриха фон Анджели вышел портрет этой знатной дамы, который сегодня входит в Королевскую коллекцию Великобритании.

Елизавета Баварская

Императрица Австрии Елизавета Баварская испытывала постоянный дискомфорт от жизни при дворе, ведь ей не нравился строгий придворный этикет. Биографы уверены, что во многом ее здоровье подорвалось из-за череды стрессов. Она страдала болезнью легких и испытывала меланхолию. Чтобы хотя бы на немного отойти от привычной строгой жизни, императрица уезжала за границу — в Венгрию или на остров Корфу. В 1867 году художник Георг Рааб увековечил образ Елизаветы Баварской в своей картине.

Александра Датская

В свое время датская принцесса Александра стала образцом для многих женщин. Ведь дамы копировали ее стиль одежды и манеру поведения. Некоторые даже воспроизводили хромоту принцессы (широко известную как «хромота Александры»), которая была следствием ее болезни. У Александры было 6 детей, так вот даже находясь в зените славы, она нередко сама купала детей и укладывала их спать. В публичном пространстве принцессу находили очаровательной и сдержанной, а в личной жизни она была ласковой и веселой. Так вот, художнику Уильяму Кордену очень точно удалось уловить степенность Александры и одновременно с этим огонек в ее глазах, который, кажется, никогда не угасал.

Амели Матисс (Парейр)