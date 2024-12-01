14 всемирно известных художниц, которые прославились, несмотря на превратности судьбы

Знаменитые художники прошлых времен в своем большинстве — мужчины. И это не означает, что у женщин меньше талантов. Во все времена социальные рамки и представления об истинном предназначении женщины как жены и матери мешали им учиться и воплощать себя в творчестве. И эта статья — о сильных женщинах, которые смогли преодолеть все препятствия, прожить наполненную жизнь и стать успешными.

Софонисба Ангиссола (1532–1625)

Эту известную итальянскую художницу эпохи Возрождения можно смело назвать «королевой селфи 15 века», ведь за свою долгую жизнь она нарисовала немало автопортретов. И это вовсе не самолюбование, наоборот — для того времени это было смелое заявление! Так художница показывала, что женщины в искусстве — не просто пассивные объекты для изображения художниками-мужчинами, они сами — творцы и активные участники процесса.



У Ангиссолы — удивительная судьба. Она родилась в бедной, но знатной семье в городе Кремона. Как и ее сестры и братья, она получила прекрасное образование и рано проявила свой талант. Ее представили самому Микеланджело, который высоко оценил ее способности. Затем она привлекла внимание испанской королевской семьи и была приглашена ко двору в качестве фрейлины. Это стало поворотным моментом в ее карьере. 14 лет она писала придворные портреты и руководила образованием королевы Елизаветы и ее дочерей. Когда Сафонисбе было около 40 лет, король Филипп II сам выбрал для нее жениха — сицилийского дворянина, и заплатил за нее щедрое приданое. Муж поддерживал Ангиссолу во всех ее начинаниях, а королевская семья выплачивала ей немаленькую пенсию.

После того, как муж художницы скончался, Ангиссола вышла замуж во второй раз — за капитана корабля и торговца Орацио Ломеллино, в которого она влюбилась во время морского путешествия. Второй муж обожал ее, и она прожила в счастье и комфорте до 93 лет. Даже когда зрение Софонисбы ослабло, и она больше не могла писать, она покровительствовала молодым художникам и впоследствии оказала значительное влияние на многих известных живописцев.

Элизабет Виже-Лебрен (1755 — 1842)

Французская художница была дочерью портретиста Луи Виже. Он обучал ее живописи, и к раннему подростковому возрасту она писала уже вполне профессионально. Ей покровительствовали богатейшие парижские дамы. Выйдя из семьи мелкой буржуазии, Виже, благодаря таланту, смогла снискать расположение влиятельных аристократов, в том числе и самого короля Людовика XVI. В 20 лет Виже вышла замуж. Хотя светские сплетницы предупреждали Виже, что ее избранник, художник и торговец живописью Жан-Батист-Пьер Лебрен — транжира и ловелас, она все равно вступила в брак. Связи мужа помогли юной портретистке обрести еще большую популярность. В конце концов ее пригласили в Версаль, чтобы написать портрет королевы. Марии-Антуанетте работа так понравилась, что Элизабет стала ее официальной художницей.

Личная жизнь художницы была не такой безоблачной, как карьера — муж заставлял ее брать учеников и забирал заработанные деньги, а самой Леже приписывали любовные романы с заказчиками.

Художницу осуждали и за манеру живописи: из-за ее автопортрета разразился настоящий скандал, ведь она изобразила себя с приоткрытым ртом, что по тем временам было весьма неприлично и противоречило всем живописным канонам. Но, как ни странно, ее популярности это не вредило, и Леже была известна не только во Франции, но и в других странах. Виже-Лебрен обладала фантастической работоспособностью и за свою жизнь написала 662 портрета и около 200 пейзажей.

Артемизия Джентилески (1593–1653)

Артемизия Джентилески была первой женщиной, которую приняли в Академию живописного искусства во Флоренции — первую художественную академию в Европе. Она родилась в семье художника, поэтому вместе с братьями с детства училась живописи. Ее картину «Сусанна и старцы» некоторое время считали работой ее отца.



Выйдя замуж, Артемизия переехала во Флоренцию — центр творческой жизни. Там она дружила с самим Галилеем. Даже рождение 5 детей не помешало ее занятиям живописью. На протяжении жизни она работала в Венеции, Неаполе и Лондоне.

Мария Сибилла Мериан (1647–1717)

Мария Сибилла Мериан известна как художница, путешественница, натуралист и энтомолог. Ее отец, отчим и супруг были художниками. В таком окружении интерес девушки к живописи и графике поощрялся, и ей удалось получить домашнее художественное образование. С детства она с особым интересом наблюдала за растениями и насекомыми, что потом отразилось на ее творческом и научном пути.



Мария, как и было положено, вышла замуж и родила 2 дочерей, но привычный сценарий женской судьбы ей не был интересен. Мериан уехала с детьми в Амстердам и развелась с мужем. Затем она отправилась в южноамериканский Суринам, где стала первопроходцем в изучении местных насекомых. Вернувшись спустя 2 года обратно в Амстердам, Мария занялась подготовкой книги о насекомых Суринама. Параллельно она подрабатывала, чтобы собрать средства на публикацию своего труда, который был успешно издан и стал главным в ее жизни. Художница и ученая умерла после тяжелой болезни, а ее дело продолжили дочери.

Аделаида Лабиль-Гиар (1749–1803)

Дочь торговца и жена сооснователя Академии изящных искусств Франции имела возможность заниматься живописью и добиться успеха. В 1783 году Аделаида стала членом Королевской академии живописи, куда в то время могли попасть одновременно максимум 4 женщины. Ее вступление в Академию вызвало резонанс: тогда вышел скандальный памфлет, в котором Лабиль-Гиар обвиняли в невоздержанности. Прочувствовав на собственном опыте, с какими препонами сталкиваются художницы, она решила поддержать коллег и начала преподавать женщинам. Аделаида стала первой женщиной, которой было позволено иметь собственное ателье в Лувре, где она занималась с ученицами. В 1790 году Лабиль-Гиар озвучила Академии свои предложения по улучшению условий для женщин. И их приняли: была отменена квота на членство и женщины получили право входить в правление учреждения.

Ангелика Кауфман (1741–1807)

Ангелика Кауфман тоже была дочерью художника. Талант родители начали замечать у девочки, когда ей было всего 4 года, а в 9 лет она уже писала первые портреты пастелью. У художницы сложилась карьера в Италии: она была членом Академии изящных искусств Флоренции, работала в Милане и Риме. Но несмотря на это, Кауфман уехала в Лондон, где прожила 15 лет. Там она была одной из основателей Королевской Академии художеств, писала много портретов, участвовала в росписи соборов. Во время жизни в Британии Кауфман доверилась графу Фредерику де Хорну, который восхищался ее талантом и скупал картины. Они поженились, но выяснилось, что Хорн был брачным аферистом. После такого разочарования и развода Ангелика замкнулась в себе. В 1781 году она вернулась в Рим, но продолжала вносить вклад в английское искусство даже на расстоянии. Кауфман также была замужем за художником Антонио Дзукки, дружила с Гёте и другими деятелями культуры.

Клара Петерс (1594–1657)

О нидерландской художнице и мастере натюрморта Кларе Петерс известно крайне мало. Она считается одним из незаслуженно забытых авторов — по большей части из-за своего пола. Ее произведения часто приписывали другим авторам, например Питеру Класу из-за одинаковых инициалов. Считается, что Клара родилась в Антверпене, жила и работала в Амстердаме и Гааге. Была замужем и, скорее всего, обладала хорошим вкусом и немалыми средствами, потому что на ее работах часто изображены предметы роскоши из фарфора и золота, а также дорогие деликатесы. Петерс можно считать настоящим феноменом своего времени. Доступа к обнаженной натуре у женщин не было, а без этой возможности им было тяжело освоить так называемые «высокие» жанры, к которым относились картины на мифологические и исторические темы. Клара нашла выход: она освоила жанр, в котором это было не нужно, и стала успешна в нем. Сегодня она считается одной из родоначальников голландского натюрморта, и даже есть понятие «круг Петерс» — так называют группу художников, перенявших у Клары стиль и технику.

Юдит Лейстер (1609–1660)

Еще одна нидерландская художница Юдит Лейстер прославилась своими жанровыми произведениями. Ее работы не выставлялись почти 200 лет и приписывались художнику Франсу Хальсу и мужу художницы Яну Минсе Моленару. Спасла наследие уникальная подпись — инициалы со звездочкой, которые долгие годы скрывали под фальшивыми подписями художников-мужчин, чтобы картины продавались дороже. Заговорили о Юдит Лейстер только в 1893 году, когда разгорелся скандал вокруг ее картины в Лувре с поддельной подписью Хальса, нанесенной поверх оригинальной. С этим автором у Лейстер была связана и прижизненная история. Он взял к себе одного из ее учеников без разрешения Гильдии Святого Луки, в которой они оба состояли, и Лейстер подала в суд на него. После того как Юдит проявила смелость и пошла против старшего художника-мужчины, она получила компенсацию, а ее работы — большее признание.

Мэри Мозер (1744–1819)

Мэри Мозер, известная своими искусными цветочными натюрмортами, была английской художницей и входила в Академию художеств одновременно с Ангеликой Кауфман, после них еще 1,5 века женщин туда не принимали. Интересно, что на общем портрете академиков женщины «присутствовали» лишь в виде картин на стенах, потому что им запрещалось лично находиться там, где были обнаженные натурщики, а по сюжету картины академики рисовали с натуры. Отец Мэри Мозер был художником и мастером по работе с эмалью. Он с детства давал ей уроки, и уже в 14 лет Мэри получила первую медаль от Общества искусств. Затем последовали серьезные заказы от королевских особ. В 1793 году Мозер вышла замуж, но продолжила писать картины, а ее работы выставляли в Королевской академии до 1802 года.

Анна Остроумова-Лебедева (1871–1955)

Анна Остроумова была дочерью сенатора и тайного советника, который поощрял ее интерес к искусству с самого детства. Она прошла все этапы художественного образования — школа, училище и Академия художеств. Благодаря возможностям семьи Остроумова уехала на 2 года работать в Париж. Вернувшись из поездки, в 1900 году она приняла участие в выставке художественного объединения «Мир искусства», и это событие стало поворотным в ее судьбе. После этого художница много участвовала в их выставках и деятельности в целом. В 1905 году она вышла замуж за выдающегося химика Сергея Васильевича Лебедева. Работа масляными красками из-за их специфического запаха вызывала у Анны приступы астмы, поэтому она в совершенстве освоила другие техники, менее распространенные среди художников того времени. Анна много путешествовала и запечатлевала города Италии, Голландии и Испании в гравюре, литографии и акварели. Сейчас работы Остроумовой-Лебедевой хранятся по всей Европе — во Франции, Чехии, Германии. Последние годы жизни художница плохо видела, но занималась любимым делом, пока такая возможность оставалась.

Берта Моризо (1841–1895)

Француженка Берта Моризо прожила счастливую и успешную жизнь. Ее богатая семья поощряла интерес Берты и ее сестры к искусству и всячески способствовала обучению девочек. С 1864 года Берта стала выставлять свои работы на Парижском салоне, ежегодной выставке Академии изящных искусств Франции. Затем она переметнулась к «отверженным» — импрессионистам. Моризо участвовала почти во всех их выставках и вошла в историю искусства именно как член круга импрессионистов.



Ее мужем был Эжен Мане, брат художника Эдуарда Мане. Брак и рождение дочери не помешали Берте заниматься искусством, а вот ее сестра Эдма выбрала семейную жизнь.

Зинаида Серебрякова (1884–1967)

Зинаида Серебрякова была из творческого рода Лансере, известные художники и архитекторы Бенуа приходились ей близкими родственниками. Такая родословная помогла ей проявить себя как художницу. Муж Зинаиды рано скончался и оставил ее с 4 детьми, которые стали одними из главных героев ее картин. Визитной карточкой художницы можно считать автопортреты, особенно после шутливой работы «За туалетом», которая и прославила ее. На протяжении 43 лет Серебрякова жила во Франции. Почти все время она находилась в сложном финансовом положении. Удача ей улыбнулась, когда бельгийский барон Броуэр проспонсировал 2 поездки художницы в Марокко. Там она написала одни из лучших своих работ времен жизни за рубежом.

Наталья Гончарова (1881–1962)

Главная «амазонка авангарда» Наталья Гончарова доказала, что жена-художница не всегда остается в тени мужа-творца. Они с художником Михаилом Ларионовым были сильным тандемом, в котором Гончарова нашла себя. Сначала она занималась скульптурой, но будущий муж заметил, что ей дано особое умение работать с цветом, а она тратит время на форму. Так появилась художница Гончарова. Но она не ограничивала себя живописью: Наталья иллюстрировала книги, работала с текстилем.

Одним из судьбоносных решений Натальи было согласие на предложение выдающегося художественного деятеля Сергея Дягилева работать с ним в Париже. Там они с Ларионовым трудились над театральными декорациями, которые особенно прославили художницу.

Маргарет Кин (1927 — 2022)

© Big Eyes / Tim Burton Productions and co-producers , Anthony Behar/Sipa USA/East News Anthony Behar/Sipa USA/East News

Когда Маргарет было 2 года, ее барабанную перепонку повредили во время операции. Не имея возможности нормально слышать, она научилась смотреть в глаза собеседника, чтобы лучше понимать его. Это сказалось на ее будущей художественной манере — характерных «больших глазах». Девочка рисовала с раннего детства, экспериментировала с разными техниками, но тематика всегда была неизменной — женщины, дети и животные. Ее второй муж, Уолтер Кин, начал продавать ее работы под своим именем. Они обрели популярность, хотя и нравились далеко не всем. Например, Энди Уорхол восхищался картинами Кин, адресуя свои восторги Уолтеру. Да и Маргарет публично признала его авторство, опасаясь мужа.