Как выглядят 10 людей, в честь которых названы обожаемые многими блюда

Вкусная еда точно обладает какой-то магией. Вот на улице серость и холод, начальник вдруг наорал, а потом ты поел — и все, жизнь заиграла новыми красками. Мы в редакции тоже обожаем вкусности и поэтому решили выяснить, как же выглядят те, в честь кого назвали популярные блюда.

Десерт «Павлова»

Воздушный десерт на основе безе был создан в честь балерины Анны Павловой и до сих пор является предметом ярых споров двух стран.



В 1926 году Анна была в турне по Австралии и Новой Зеландии и напрочь сразила местных жителей. Именно тюлевые оборки ее пачки стали вдохновением для австралийских кондитеров. Или новозеландских. Спустя столько лет точно узнать уже невозможно. В любом случае, жители каждой страны считают воздушный десерт исконно своим и готовят его по всем большим праздникам, включая Рождество.

Салат «Цезарь»

Пришел, увидел, заказал. Кажется, что этот салат можно увидеть в меню практически любого заведения и, конечно же, к римскому императору Гаю Юлию Цезарю он не имеет никакого отношения. Самая распространенная версия его создания — это история о том, как итальянец Чезаре (Цезарь) Кардини накормил американских гостей своего мексиканского ресторана салатом «из того, что было на кухне». Дело было в один из национальных праздников 1924 года, когда посетителей в заведении вдруг стало чересчур много, а еда на кухне закончилась. Что ж, пришлось импровизировать. Чезаре натер чесноком деревянную миску, бросил в нее листья салата, туда же разбил два недоваренных яйца, посыпал пармезаном, полил оливковым маслом, вустерширским соусом, сбрызнул лимонным соком, добавил гренки и прямо в миске подал гостям. Те остались в таком восторге, что на следующий день об этом салате знали чуть ли не все в округе.

Пицца «Маргарита»

У одной из самых популярных пицц в мире поистине королевское происхождение. По крайней мере, такова легенда. Пицца, конечно же, никогда не была едой аристократов. Но в 1889 году итальянской королеве Маргарите, видимо, наскучили изысканные деликатесы. Она поручила неаполитанскому пиццайоло Рафаэлю Эспозито приготовить специально для нее ту самую еду, которую обожает простой народ. В попытках угодить высокопоставленной особе повар приготовил три вида пиццы: с ветчиной, сыром и ароматными травами; пикантную с помидорами, маслом и чесноком; а также с помидорами, базиликом и сыром моцарелла. Именно последний вариант и приглянулся королеве. Там были зеленый, красный и белый цвета — прямо как на итальянском флаге. Ну а счастливый Рафаэль, которому удалось не ударить в грязь лицом, тут же назвал свою новую пиццу в честь королевы — «Маргарита».

Торт «Захер»

Популярнейший шоколадный торт имеет свой национальный праздник и тоже очень даже красивую историю создания. Рассказывают, что в 1832 году министр иностранных дел Австрии приказал придумать особый десерт для роскошного ужина, где будет множество высокопоставленных гостей. «Пусть сегодня вечером мне не будет стыдно!» — заявил он. Вот только главный повар в тот день заболел и отдуваться пришлось 16-летнему Францу Захеру, который тогда был всего лишь учеником. Но все сложилось удачно, а торт получился шедевральным.

Сэндвич

Казалось бы, это обычный бутерброд, который сверху прикрыт еще одним ломтем хлеба, однако и у него есть свой создатель. И не кто-нибудь, а настоящий граф, Граф Сэндвич. Аристократ из 18 века уж очень не хотел отвлекаться от своих дел и вместо полноценного обеда попросил слугу принести ему кусок мяса между двумя кусочками хлеба. Правда, историки еще спорят, от каких именно дел не хотел отвлекаться граф — то ли от рабочих, то ли от гораздо более приземленных. В любом случае, получилось очень удобно — и вилку брать не нужно, и руки чистые.

Фетучини «Альфредо»

И сам вид пасты — фетучини, и блюдо из нее, в которое добавляется сливочное масло и молодой пармезан, были созданы итальянским (а каким же еще) ресторатором Альфредо Ди Лелио в Риме в начале 20 века. Считается, что эту пасту он готовил для своей жены, дабы пробудить в ней аппетит после рождения их первого ребенка. А спустя два десятилетия блюдо уже обрело такую популярность, что сам Альфредо называл себя «королем фетучини».

Карпаччо

В 1963 году одна уважаемая графиня пришла в свой любимый венецианский ресторан и пожаловалась владельцу, Джузеппе Чиприани, что врачи запретили ей употреблять мясо после термической обработки. Джузеппе отправился на кухню, взял кусок мраморной говядины, нарезал его практически прозрачными слайсами, полил соусом и подал любимой клиентке. Та была в восторге и рассказала об этом всем знакомым. В итоге блюдо прославилось на целый свет. Казалось бы, при чем тут карпаччо? Просто Джузеппе любил искусство и назвал блюдо в честь Витторе Карпаччо — венецианского художника. Его картины известны сочетанием красных и белых цветов, как и само карпаччо.

Начос

Игнасио «Начо» Анайя работал в одном мексиканском ресторанчике. И вот в 1943 году в этот самый ресторан пришла компания дам. Они требовали еды, а шеф-повара на месте не было — пришлось выкручиваться. Начо нашел на кухне кукурузные лепешки, порезал их в форме треугольников, приправил сыром, острым перцем и засунул в духовку. Собственно, так и появились начос. Позже блюдо стало столь популярным, что владелец ресторана включил его в основное меню.

Торт «Эстерхази»

В конце 19 века будапештские кондитеры решили отдать дань уважения своему князю Палу III Антону Эстерхази де Галанту. Аристократ был известен как гурман с изысканным вкусом, и торт получился ему под стать: слои миндального безе с масляным кремом в белой шоколадной глазури с шоколадной паутинкой.

Бефстроганов