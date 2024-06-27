Как жизнь и время поколдовали над главными актерами сериала «Зачарованные»

С момента выхода хитового телесериала «Зачарованные», который покорил зрителей смесью магии, сестринских отношений и сверхъестественных приключений, прошло несколько десятилетий. В то время актеры сериала были одними из самых узнаваемых лиц в Голливуде. Сейчас, спустя столько лет, многие фанаты гадают, как любимые знаменитости изменились за прошедшие годы и как сложилась их судьба.

Холли Мари Комбс

После того как Холли Марри Комбс появилась в сериале «Анатомия страсти», она взяла паузу в карьере. Актриса вышла замуж и стала больше внимания уделять семье, а не работе. В 2022 году Комбс вместе со своими коллегами по «Зачарованным» Брайаном Краузе (Лео) и Дрю Фуллером (Крис) создала подкаст «The House of Halliwell / A Charmed Rewatch Podcast» («Дом сестер Холливелл / Подкаст о „Зачарованных“»). Актеры рассказывают о съемках и вместе смотрят эпизоды. В подкаст они периодически приглашают и других звезд сериала.

Роуз Макгоуэн

EAST NEWS

Несмотря на то, что в последнее время Роуз Макгоуэн нечасто появляется в центре внимания, она сыграла несколько запоминающихся ролей в Голливуде. Роуз состояла в нескольких отношениях. С 1997 по 2001 год она встречалась с Мэрилином Мэнсоном, а с 2007 по 2009 год — с режиссером Робертом Родригесом. Примерно 6 лет спустя она вышла замуж за художника Дейви Дитейла. Они встречались почти год, обручились в июле 2013 года и поженились в Лос-Анджелесе в октябре того же года. После роли в «Зачарованных» Роуз Макгоуэн некоторое время продолжала сниматься в кино. В 2007 году она сыграла большую роль в фильме Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Планета страха». Но с тех пор у нее было не так много крупных ролей.

Алисса Милано

© Charmed / Spelling Television , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

В 2013 году Милано выпустила серию комиксов «Hacktivist». Она была написана Джексоном Ланзингом и Коллином Келли, нарисована Маркусом То и опубликована издательством Archaia Entertainment. В книге рассказывается о хакерстве и активизме в современном мире. В 2019 году Милано начала вести подкаст «Alyssa Milano: Sorry Not Sorry». В нем обсуждаются социальные и политические вопросы, а гостями часто становятся актеры, активисты и общественные деятели. В 2020 году актриса регулярно появлялась в комедийном сериале «Сейчас». В 2021 году она получила главную роль в фильме Netflix, основанном на книге Норы Робертс «Расплата за грехи». В октябре 2021 года вышла книга Милано «Sorry Not Sorry».

Джулиан МакМэхон

МакМэхон с 2020 по 2022 год играл Джесса ЛаКруа в сериале «ФБР: Самые разыскиваемые». По его словам, когда он получил сценарий, то сразу понял, что должен сыграть этого персонажа. Последний эпизод с его участием вышел 8 марта 2022 года. Джулиан часто играет плохих парней и считает, что такие роли ему отлично подходят.

Шеннен Доэрти

Прошли годы с тех пор, как в 2015 году Шеннен Доэрти рассказала о своей борьбе с онкологией. Она открыто делится подробностями о лечении, победах и проблемах. Женщина ведет подкаст, в котором делится своими мыслями и переживаниями. На экране актриса появляется нечасто. Но вот в 2021 году она засветилась в драме «Список желаний».

Брайан Краузе

Когда Краузе еще учился в средней школе, у него появились вредные привычки. Со временем

это привело к трудностям как в отношениях, так и на работе. Когда пошатнулось здоровье, актер понял, насколько все серьезно. И смог осознать, что хочет прожить хорошую и полноценную жизнь без вредных привычек. На пути к выздоровлению Брайану очень помогла поддержка близких, а еще людей, которые сталкивались с подобными проблемами.