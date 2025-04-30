Мой ребенок решил уйти из школы после 9 класса, а я его поддержала
Родителям подростков и так бывает нелегко, а тут еще проблемы прилетают откуда не ждали. Именно такая история приключилась с моей знакомой, которая воспитывает сына Даню. Недавно мальчик проявил характер и сообщил ей весьма неожиданную новость. Далее рассказ пойдет со слов моей приятельницы.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
"У сына в школе появилась подружка, он как на крыльях летал. И тут новость - не пойдет в 10 класс. Мы с мужем присели и напряглись. Сын сразу в слезы и сквозь рыдания говорит, что уже сделал свой выбор и мы, мол, обязаны его поддержать.
Почему мы напряглись? Потому что за последний год парень с головой ушел в лямуры-тужуры, даже учебу слегка подзапустил. Мало ли что там случилось. Может, он уже себя чувствует готовым отцом семейства и морально готовится обеспечивать семью.
С другой стороны, я подсознательно ждала, что Данька в любом случае в десятый класс не пойдет. Вроде бы парень умный, но со школой у него изначально отношения не сложились. Его всегда раздражало, что нужно выполнять кучу бессмысленных на его взгляд правил и требований. Помню, еще в первом классе он допытывался до меня: "Мам, почему я не могу держать ручку и карандаш так, как мне удобнее. Я же все равно красиво пишу, но учительница из-за этой ерунды на меня ругается".
Мы с мужем сели и задумались, пригодилось ли нам самим высшее образование. Да, у нас обоих есть заветные корочки, без которых юноше или девушке из интеллигентной семьи раньше было якобы не обойтись.
Муж почесал затылок и сообщил, что у него при устройстве на работу еще ни разу диплом не потребовали. Конечно, если бы он работал где-нибудь в бюджетной организации, пришлось бы предъявлять документы об образовании, а в коммерческих учреждения, по его словам, чаще смотрят на навыки кандидата. Тест и собеседование прошел — значит, молодец. Провалил — никакой диплом не поможет. Даже красный.
Я тоже вспомнила свои пары в вузе, где нам впихивали в головы кучу всего лишнего, а половина студентов училась только из-за того, чтобы не болтаться по улицам и не выслушивать упреки от родителей. Кстати, из нашей группы по специальности работает всего человек 8.
А тут как раз мама той девочки, за которой мой Данька ухаживает, позвонила с приглашением на семейный ужин. Муж засуетился, начал говорить, что с будущими родственниками пойдем знакомиться.
Сын нет выдержал и расхохотался. Мол, не ожидал такой поддержки, но насчет свадьбы у них планов нет. Просто они с подружкой уже с профессией определились и вместе решили в колледж идти. Они на полном серьезе считают, что еще два года в школе их только притормозят.
Ну а если они почувствуют необходимость в высшем образовании, то всегда смогут поступить в вуз после колледжа или на пенсии, которую они себе запланировали после 40 лет. И что тут скажешь? Вроде и гордость за ребенка испытываешь, и хочется ему соломки подстелить. В любом случае, свой выбор он сделал, а что дальше будет — жизнь покажет."
У меня, автора этой статьи, тоже есть сын-старшеклассник. Но он изначально нацелился на высшее образование. И вроде бы я согласна с приятельницей, что ребенку надо давать выбор и приветствовать его самостоятельность. Вот только даже не знаю, как бы сама подступила в такой ситуации.
Бонус: сколько людей, столько и мнений
- После 9 класса ты никому не нужен. В вуз ты не поступишь. В подавляющем количестве профессий с хоть какими-то перспективами нужна вышка. В институт можно поступить после 11 класса, либо после техникума. Техникум — это в среднем 4 года обучения или же плюс 2 года до поступления в вуз. В итоге ты приходишь в тот же институт, но потеряв пару лет. Твои одногруппники будут младше тебя. Чем старше ты становишься, тем сложнее учиться. Демотивация полная.
Многие мои друзья в свое время забили на вышку, но все равно спустя годы пошли в вуз. Но только делать это уже дико сложно, потому что ты становишься старше, жизнь усложняется и уже совсем не до учебы, а расти профессионально ты особо не можешь, потому что нет заветной корочки. © Sourax / Pikabu
- Ушел после 9 класса. Закончил потом педагогический колледж, чисто для галочки (чтобы был аттестат какой-то) и не понимал, зачем мне образование. Да и не было интересующегося меня направления. Вообще не было чего-то, что интересовало в жизни. Попытался получить вышку, но забил на учебу. Работал. В 28 лет уже определился, кем хочу быть и чему хочу научится. Тогда уже поступил на высшее. В этом году закончил. © stik202 / Pikabu
- Ушла после 9 класса, ибо школа не дала бы ничего больше. Колледж, затем поступление сразу на 2 курс вуза заочно. Теперь у меня высшее образование и еще стаж по работе шел во время учебы. Потом время прошло, так сложилась жизнь что нужна другая специальность. Поступила на заочку, отучилась. Работаю в новой сфере. Вывод — кто ищет тот найдет. В 14-15 лет, конечно, до этого сложно додуматься. © Lilereanka / Pikabu
- Мне кажется, высшее образование сейчас — это маркер твоей адекватности, усидчивости и твоего умения общаться в обществе. Сколько у меня одноклассников, которые ушли после 9 класса в колледж через сдачу обществознания — и где они сейчас? © Amplifire27 / Pikabu
- Если стать хорошим крановщиком, сантехником или поваром, тоже можно хорошо жить. Но все равно нужно прикладывать усилия и стараться, где бы не учился. © kolma / Pikabu
Что еще почитать о непростых школьных отношениях? Вот статья, где мы собрали 15+ фактов о фильме «Чучело», который топит сердечки уже 40 с лишним лет.