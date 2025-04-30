Мой ребенок решил уйти из школы после 9 класса, а я его поддержала

"У сына в школе появилась подружка, он как на крыльях летал. И тут новость - не пойдет в 10 класс. Мы с мужем присели и напряглись. Сын сразу в слезы и сквозь рыдания говорит, что уже сделал свой выбор и мы, мол, обязаны его поддержать.



Почему мы напряглись? Потому что за последний год парень с головой ушел в лямуры-тужуры, даже учебу слегка подзапустил. Мало ли что там случилось. Может, он уже себя чувствует готовым отцом семейства и морально готовится обеспечивать семью.

С другой стороны, я подсознательно ждала, что Данька в любом случае в десятый класс не пойдет. Вроде бы парень умный, но со школой у него изначально отношения не сложились. Его всегда раздражало, что нужно выполнять кучу бессмысленных на его взгляд правил и требований. Помню, еще в первом классе он допытывался до меня: "Мам, почему я не могу держать ручку и карандаш так, как мне удобнее. Я же все равно красиво пишу, но учительница из-за этой ерунды на меня ругается".