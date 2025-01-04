Мы изменили в 18 известных картинах всего одну деталь. Сможете отличить, где оригинал?

Художники
1 день назад

Нам кажется, что любимые картины мы видели столько раз, что запомнили каждую черточку, каждый мазок гениальной кисти. А давайте проверим? Мы где-то изменили, где-то убрали, а где-то добавили одну деталь на знаменитых полотнах. Сможете ли вы найти оригинал? Попробуйте свои силы в этом увлекательном арт-детективе.

Леонардо да Винчи. Мона Лиза

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© Leonardo da Vinci / Mona Lisa / Louvre Museum / Wikimedia Commons

Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой

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© Johannes Vermeer / Girl with a Pearl Earring / Mauritshuis / Wikimedia Commons

Эдвард Мунк. Крик

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© Edvard Munch / The Scream / National Museum of Art, Architecture and Design / Wikimedia Commons

Франческо Айец. Поцелуй

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© Francesco Hayez / The Kiss / Pinacoteca di Brera / Wikimedia Commons

Портрет актрисы Жанны Самари. Пьер Огюст Ренуар

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© Art Gallery ErgsArt - by ErgSap / Wikimedia Commons

Дама с горностаем. Леонардо да Винчи

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© Lady with an Ermine / Leonardo da Vinci / Czartoryski Museum / Wikimedia Commons

Девочка на шаре. Пабло Пикассо

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© Fillette a la boule / Pablo Picasso / Pushkin Museum / WikiArt

Пьеро и Арлекин. Поль Сезанн

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© Shrove tuesday (Pierot and Harlequin) / Paul Cézanne / Pushkin Museum of Fine Arts / Wikimedia Commons

Звездная ночь. Винсент Ван Гог

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© The Starry Night / Vincent van Gogh / Museum of Modern Art / Wikimedia Commons

Прозерпина. Данте Габриэль Россетти

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© Dante Gabriel Rossetti / Proserpine / Tate Britain / Wikimedia Commons

Шоколадница. Жан-Этьен Лиотар

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© Jean-Étienne Liotard / The Chocolate Girl / Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Wikimedia Commons

Флора. Рембрандт

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© Flora / Rembrandt / Hermitage Museum / Wikimedia Commons

Женская фигура у окна. Сальвадор Дали

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© Peter Eastland / Alamy Stock Photo

Танец в Буживале. Пьер Огюст Ренуар

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© Dance at Bougival / Pierre-Auguste Renoir / Museum of Fine Arts Boston / Wikimedia Commons

Танцовщицы тренируются у станка. Эдгар Дега

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© Dancers Practicing at the Barre / Edgar Degas / Metropolitan Museum of Art / Wikimedia Commons

Дама с зонтиком. Клод Моне

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© Claude Monet / Woman with a Parasol – Madame Monet and Her Son / National Gallery of Art / Wikimedia Commons

Молочница. Ян Вермеер

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© Johannes Vermeer / The Milkmaid / Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Портрет молодой женщины. Сандро Ботичелли

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© La Bella Simonetta / Sandro Botticelli / Wikimedia Commons

Вот еще несколько статей, которые могут оказаться любопытными поклонникам искусства:

Фото на превью Lady with an Ermine / Leonardo da Vinci / Czartoryski Museum / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
100 parsecs per second
18 часов назад

Маштаб отсутствует ; У людей со зрением в этом случае нечего не выйдет ,так как цветопередача очень важна оценка :2

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Светлана БМВ
16 часов назад

Интересно посмотреть знаменитые картины ещё раз. Но разглядывать такие мелкие изменения в деталях не стала. Ломать глаза не по-мне. Но формат "угадайки" нравится. Лайк.

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