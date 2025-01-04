Мы изменили в 18 известных картинах всего одну деталь. Сможете отличить, где оригинал?

Нам кажется, что любимые картины мы видели столько раз, что запомнили каждую черточку, каждый мазок гениальной кисти. А давайте проверим? Мы где-то изменили, где-то убрали, а где-то добавили одну деталь на знаменитых полотнах. Сможете ли вы найти оригинал? Попробуйте свои силы в этом увлекательном арт-детективе.