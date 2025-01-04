Маштаб отсутствует ; У людей со зрением в этом случае нечего не выйдет ,так как цветопередача очень важна оценка :2
Мы изменили в 18 известных картинах всего одну деталь. Сможете отличить, где оригинал?
Художники
1 день назад
Нам кажется, что любимые картины мы видели столько раз, что запомнили каждую черточку, каждый мазок гениальной кисти. А давайте проверим? Мы где-то изменили, где-то убрали, а где-то добавили одну деталь на знаменитых полотнах. Сможете ли вы найти оригинал? Попробуйте свои силы в этом увлекательном арт-детективе.
Леонардо да Винчи. Мона Лиза
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Ян Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой
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Эдвард Мунк. Крик
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Франческо Айец. Поцелуй
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Портрет актрисы Жанны Самари. Пьер Огюст Ренуар
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Дама с горностаем. Леонардо да Винчи
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Девочка на шаре. Пабло Пикассо
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Пьеро и Арлекин. Поль Сезанн
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Звездная ночь. Винсент Ван Гог
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Прозерпина. Данте Габриэль Россетти
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Шоколадница. Жан-Этьен Лиотар
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Флора. Рембрандт
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Женская фигура у окна. Сальвадор Дали
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Танец в Буживале. Пьер Огюст Ренуар
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Танцовщицы тренируются у станка. Эдгар Дега
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Дама с зонтиком. Клод Моне
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Молочница. Ян Вермеер
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Портрет молодой женщины. Сандро Ботичелли
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Вот еще несколько статей, которые могут оказаться любопытными поклонникам искусства:
Комментарии
Уведомления
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Интересно посмотреть знаменитые картины ещё раз. Но разглядывать такие мелкие изменения в деталях не стала. Ломать глаза не по-мне. Но формат "угадайки" нравится. Лайк.
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