Мы «перерисовали» 15 героев известных картин в новогоднем стиле. И это просто сказка
Что будет, если отправить героев знаменитых картин на новогодние каникулы? Мы провели этот эксперимент и «перерисовали» 15 шедевров. Результат? Чистая магия и настроение, ради которого и существует праздник. Это просто сказка!
1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
2. Винсент ван Гог, «Автопортрет»
3. Эдвард Мунк, «Крик»
4. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Такой новогодний шарик, если он стеклянный или металлический - очень сильно оттянет мочку уха.
5. Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»
6. Густав Климт, «Поцелуй»
7. Винсент Ван Гог, «Звездная ночь»
8. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
9. Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари»
10. Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»
11. Жан-Этьен Лиотар, «Шоколадница»
12. Пьер Огюст Ренуар, «Танец в Буживале»
13. Диего Веласкес, «Менины»
14. Микеланджело Меризи да Караваджо — «Мальчик с корзиной фруктов»
15. Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»
Ёлочка почти как у меня - купили такую в детстве родители, стоит на комоде круглый год в новогоднем убранстве.
От классического портрета до праздничного шедевра — всего один шаг, который делает наша фантазия. Эти работы напоминают нам, что искусство — не застывшая форма, а живой организм, который может дышать в ритме нашего времени. Пусть же магия праздника, как и настоящее искусство, навсегда останется в вашем сердце, преображая самые обычные дни.
Комментарии
Всё безвкусно, кроме Купчихи. Она единственная здесь естественно выглядит.
что вы сделали с лицом на картине Мунка , оно на оригинале страшное ,как и задумано, но все таки лицо, а тут просто жесть непонятная.
Никак не могут аффторки Адме оставить в покое одни и те же известные картины. Чего только с ними не вытворяли. Очередной шЫдевр выдали за творчество от ИИ. Надоело!