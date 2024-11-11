Мы посмотрели, как выглядят мамы 18 знаменитых женщин, внешность которых для многих является эталонной

Знаменитости
16 часов назад

Существует 64 трлн вариаций того, как может выглядеть ребенок одних родителей. Поэтому внешность — это всегда генетическая лотерея. А уж если человек является звездой мирового масштаба, чьей внешностью любуются миллионы, то особенно интересно узнать, как же выглядели их мамы. Похожи ли?

Одри Хепберн и ее мама Элла ван Химстра

Светлана БМВ
4 часа назад

Обожаю Одри! Такая миленькая. Прекрасная актриса. Она - просто копия своей мамы, только во много раз улучшенная.

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Мэрилин Монро и ее мама Глэдис Перл Бейкер

Courtesy Everett Collection / East News, © Bill Waterson / Alamy Stock Photo
Teana
3 часа назад

Что-то похожее в чертах угадывается - рыжие кудряшки, прищур, но, конечно, Норма Джин и в юности была гораздо очаровательнее своей матери.

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Брук Шилдс и ее мама Тери Шилдс

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Кира Найтли и ее мама Шерман Макдональд

EAST NEWS
Teana
3 часа назад

Мама произвела свою копию, только ростом повыше.

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Энн Хэтэуэй и ее мама Кейт Маккалей Хэтэуэй

0000524 / Reporter / East News

Шарлиз Терон и ее мама Герда Джейкоб Алетт

East News

Лора Дерн и ее мама Дайан Ладд

East News

Пэрис Хилтон и ее мама Кэти Хилтон

JIM WATSON / AFP / East News, PHOTOlink / Everett Collection / East News

Бейонсе и ее мама Тина Ноулз

Annie Mulligan / Associated Press / East News

Дита фон Тиз и ее мама Бонни Линдси

VALERIE MACON / AFP / East News
Зося
15 часов назад

Похожи. Но Дита правильно сделала, что перекрасилась из блондинки в брюнетку, ей стилистически очень подходит.

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Гвен Стефани и ее мама Пэтти Флинн

DeeCee Carter / Associated Press / East News

Наоми Кэмпбелл и ее мама Валери Моррис-Кэмпбелл

Vianney Le Caer / Invision / East News

Софи Лорен и ее мама Ромильда Виллани

ASSOCIATED PRESS / East News

Марго Робби и ее мама Сари Кесслер

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Леди Гага и ее мама Синтия Джерманотта

Джада Пинкетт-Смит и ее мама Эдриенн Банфилд-Джонс

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер Лоуренс и ее мама Карен Лоуренс

Evan Agostini / Invision / East News

Эмма Стоун и ее мама Криста Стоун

AP / East News

А вот еще несколько подборок фото родни знаменитостей:

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Bill Waterson / Alamy Stock Photo, Vianney Le Caer / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Ио
13 часов назад

Гага, вышеупомянутая Пэрис, Гвен Стефани, Лора Дерн даже не близки к эталонной внешности. Гага и Гвен очень талантливы, они интересны и приятны , очень стильно выглядят и симпатичные ,но эталонная внешность это другое. Это, например точеное ,идеальное лицо Шарлиз Терон и Марго Робби. Что касается Лоры Дерн, то она даже не симпатичная , буквально вчера видела ее в одном фильме и подумала об этом ,а имя только сейчас узнала.

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