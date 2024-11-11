Обожаю Одри! Такая миленькая. Прекрасная актриса. Она - просто копия своей мамы, только во много раз улучшенная.
Мы посмотрели, как выглядят мамы 18 знаменитых женщин, внешность которых для многих является эталонной
Существует 64 трлн вариаций того, как может выглядеть ребенок одних родителей. Поэтому внешность — это всегда генетическая лотерея. А уж если человек является звездой мирового масштаба, чьей внешностью любуются миллионы, то особенно интересно узнать, как же выглядели их мамы. Похожи ли?
Одри Хепберн и ее мама Элла ван Химстра
Мэрилин Монро и ее мама Глэдис Перл Бейкер
Что-то похожее в чертах угадывается - рыжие кудряшки, прищур, но, конечно, Норма Джин и в юности была гораздо очаровательнее своей матери.
Брук Шилдс и ее мама Тери Шилдс
Кира Найтли и ее мама Шерман Макдональд
Энн Хэтэуэй и ее мама Кейт Маккалей Хэтэуэй
Шарлиз Терон и ее мама Герда Джейкоб Алетт
Лора Дерн и ее мама Дайан Ладд
Пэрис Хилтон и ее мама Кэти Хилтон
Бейонсе и ее мама Тина Ноулз
Дита фон Тиз и ее мама Бонни Линдси
Похожи. Но Дита правильно сделала, что перекрасилась из блондинки в брюнетку, ей стилистически очень подходит.
Гвен Стефани и ее мама Пэтти Флинн
Наоми Кэмпбелл и ее мама Валери Моррис-Кэмпбелл
Вы случайно не поменяли местами фотки???
она ее в 14 родила что ли?
Софи Лорен и ее мама Ромильда Виллани
Марго Робби и ее мама Сари Кесслер
Леди Гага и ее мама Синтия Джерманотта
Джада Пинкетт-Смит и ее мама Эдриенн Банфилд-Джонс
какая уверенность у Джады Пинкетт-Смит. Мне нравится ее стать.
Дженнифер Лоуренс и ее мама Карен Лоуренс
Эмма Стоун и ее мама Криста Стоун
А вот еще несколько подборок фото родни знаменитостей:
Комментарии
Гага, вышеупомянутая Пэрис, Гвен Стефани, Лора Дерн даже не близки к эталонной внешности. Гага и Гвен очень талантливы, они интересны и приятны , очень стильно выглядят и симпатичные ,но эталонная внешность это другое. Это, например точеное ,идеальное лицо Шарлиз Терон и Марго Робби. Что касается Лоры Дерн, то она даже не симпатичная , буквально вчера видела ее в одном фильме и подумала об этом ,а имя только сейчас узнала.