Мы посмотрели, как выглядят мамы 18 знаменитых женщин, внешность которых для многих является эталонной

Гага, вышеупомянутая Пэрис, Гвен Стефани, Лора Дерн даже не близки к эталонной внешности. Гага и Гвен очень талантливы, они интересны и приятны , очень стильно выглядят и симпатичные ,но эталонная внешность это другое. Это, например точеное ,идеальное лицо Шарлиз Терон и Марго Робби. Что касается Лоры Дерн, то она даже не симпатичная , буквально вчера видела ее в одном фильме и подумала об этом ,а имя только сейчас узнала.