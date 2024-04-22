Мы присмотрелись к маникюру звезд и теперь знаем, что показывать своему мастеру со словами «Хочу вот так!»

Дизайн
51 минута назад

Звезды умеют задавать тренды как никто другой: скажем, Марго Робби нарядила весь мир в розовое, снявшись в фильме «Барби». Поэтому мы трепетно следим за тем, что носят, как красятся и какой маникюр делают звезды. В этот раз мы подсмотрели, какую красоту сотворили на ногтях знаменитостей их звездные нейл-мастера, и некоторые варианты захотелось срочно повторить на собственных ногтях.

Марго Робби

Jordan Strauss/Invision/East News

Эмили Блант

Jordan Strauss/Invision/East News

Джессика Честейн

Chris Pizzello/Invision/East News

Селена Гомес

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Энн Хэтэуэй

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Дженнифер Лопес

Блейк Лайвли

Invision/Invision/East News

Рианна

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Алессандра Амбросио

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Джессика Альба

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Кэри Маллиган

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ногти Кэри Маллиган — это что-то невероятное. Как же все-таки нежно и элегантно смотрится классический ухоженный френч, согласитесь?

А у нас есть еще одна статья, где звезды модничают, примеряя крутые винтажные наряды.

Фото на превью Invision/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Арнарика ARMY
1 час назад

И ни у одной нет бешеных километровых когтей с миллионом страз и безумным объёмными нашлёпками. Наоборот, всё достаточно лаконично и аккуратно.

-
-
Ответить

Похожее