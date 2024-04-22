Мы присмотрелись к маникюру звезд и теперь знаем, что показывать своему мастеру со словами «Хочу вот так!»

Звезды умеют задавать тренды как никто другой: скажем, Марго Робби нарядила весь мир в розовое, снявшись в фильме «Барби». Поэтому мы трепетно следим за тем, что носят, как красятся и какой маникюр делают звезды. В этот раз мы подсмотрели, какую красоту сотворили на ногтях знаменитостей их звездные нейл-мастера, и некоторые варианты захотелось срочно повторить на собственных ногтях.