Посмотрите, как менялись 19 актеров, которые подарили зрителям множество замечательных ролей

Василий Ливанов, Евгений Стеблов, Георгий Жженов и другие культовые актеры покорили наши сердца своими красотой и талантом уже давным-давно. Однако многие помнят их только по культовым ролям. А между тем многие из них продолжали карьеру и в более позднем возрасте. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актеры на протяжении всей карьеры.