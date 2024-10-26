Посмотрите, как менялись 19 актеров, которые подарили зрителям множество замечательных ролей
Василий Ливанов, Евгений Стеблов, Георгий Жженов и другие культовые актеры покорили наши сердца своими красотой и талантом уже давным-давно. Однако многие помнят их только по культовым ролям. А между тем многие из них продолжали карьеру и в более позднем возрасте. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актеры на протяжении всей карьеры.
Александр Яцко
Дмитрий Писаренко
Александр Галибин
Константин Лавроненко
Альгис Арлаускас
Помню этого актёра только по фильму "Спортлото 82". Фильм был заявлен, как комедия, но ни одной смешной сцены не увидела. Очень была разочарована. Фильм не понравился совсем.
Петр Вельяминов
Олег Анофриев
Голос у артиста прекрасный. Его озвучка "Бременских музыкантов" до сих пор впечатляет. Но как актёра кино не помню ни одной значимой роли.
Георгий Жженов
Виктор Сухоруков
Надо же, в 72 года, хотя и лысый, как коленка, но такой кругленький, гладенький, прямо "мущщина в россвети лет".
Юрий Стоянов
Не мой типаж красоты, но очень ценю его, как артиста. Гениально перевоплощается в любые образы. Дуэт с Ильёй Олейниковым был неподражаем.
Константин Райкин
Талантливый сын великого отца. Не нравится мне он, но вижу, что гены проявляются в нём очень ярко.
Валерий Гаркалин
Один из моих любимых актёров, очень жаль, что ушёл так рано и неожиданно.
Андрей Смоляков
Александр Лыков
Александр Панкратов-Черный
Василий Ливанов
Много у Ливанова хороших и удачных ролей, но он останется навсегда "русским" Шерлоком Холмсом. И его неподражаемый голос : " А в попугаях я гораздо длиннее!"
Алексей Серебряков
Евгений Стеблов
У Стеблова образ такого доброго плюшевого медвежонка. И разговаривает он забавно - неторопливо, немного растягивая слова. Хороший артист.
Олег Табаков
А как сквозь года пронесли красоту и обаяние любимые актрисы можно посмотреть в другой нашей статье.