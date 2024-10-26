Посмотрите, как менялись 19 актеров, которые подарили зрителям множество замечательных ролей

Кино
45 минут назад

Василий Ливанов, Евгений Стеблов, Георгий Жженов и другие культовые актеры покорили наши сердца своими красотой и талантом уже давным-давно. Однако многие помнят их только по культовым ролям. А между тем многие из них продолжали карьеру и в более позднем возрасте. Мы решили исправить это и сделали подборку фотографий, как менялись любимые актеры на протяжении всей карьеры.

Александр Яцко

Дмитрий Писаренко

Александр Галибин

Константин Лавроненко

Альгис Арлаускас

Светлана БМВ
17 часов назад

Помню этого актёра только по фильму "Спортлото 82". Фильм был заявлен, как комедия, но ни одной смешной сцены не увидела. Очень была разочарована. Фильм не понравился совсем.

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Петр Вельяминов

Олег Анофриев

Светлана БМВ
17 часов назад

Голос у артиста прекрасный. Его озвучка "Бременских музыкантов" до сих пор впечатляет. Но как актёра кино не помню ни одной значимой роли.

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Георгий Жженов

Виктор Сухоруков

Светлана БМВ
17 часов назад

Надо же, в 72 года, хотя и лысый, как коленка, но такой кругленький, гладенький, прямо "мущщина в россвети лет".

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Юрий Стоянов

Светлана БМВ
16 часов назад

Не мой типаж красоты, но очень ценю его, как артиста. Гениально перевоплощается в любые образы. Дуэт с Ильёй Олейниковым был неподражаем.

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Константин Райкин

Светлана БМВ
16 часов назад

Талантливый сын великого отца. Не нравится мне он, но вижу, что гены проявляются в нём очень ярко.

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Валерий Гаркалин

Masik
16 часов назад

Один из моих любимых актёров, очень жаль, что ушёл так рано и неожиданно.

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Андрей Смоляков

Александр Лыков

Александр Панкратов-Черный

Василий Ливанов

Светлана БМВ
16 часов назад

Много у Ливанова хороших и удачных ролей, но он останется навсегда "русским" Шерлоком Холмсом. И его неподражаемый голос : " А в попугаях я гораздо длиннее!"

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Алексей Серебряков

Евгений Стеблов

Светлана БМВ
16 часов назад

У Стеблова образ такого доброго плюшевого медвежонка. И разговаривает он забавно - неторопливо, немного растягивая слова. Хороший артист.

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Олег Табаков

А как сквозь года пронесли красоту и обаяние любимые актрисы можно посмотреть в другой нашей статье.

Фото на превью Игры / Лунапарк, Фанат / Одесская киностудия, Вечный зов / Мосфильм

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