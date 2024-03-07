Вот какой была жизнь женщин до того, как появился феминизм

В 1792 году одна из первых феминисток, британская писательница Мэри Уолстонкрафт, в своей работе «В защиту прав женщин» написала: «Я не хочу, чтобы женщины имели власть над мужчинами — только над самими собой». Эта фраза, хоть и написанная больше двух столетий назад, выразила всю суть важнейшего женского движения. Благодаря феминизму, женщинам сегодня кажется естественным право получать образование, распоряжаться собственными деньгами, разводиться и носить брюки. Но за все достижения последних 150 лет женщинам приходилось упорно бороться. Почитайте о том, какой была жизнь женщин раньше, и о том, зачем нужен феминизм сейчас.

За ношение брюк могли арестовать

Брюки стали социально приемлемым элементом женской одежды всего 70 лет назад. До этого женщины, посягнувшие на «мужской» наряд, подвергались жестоким насмешкам, а кое-где носить брюки было и вовсе запрещено законом. Еще в начале XX века за это женщину могли заключить под стражу. Известная общественная деятельница XIX века Амелия Блумер боролась за право женщин носить удобную одежду, не спрашивая позволения у мужчин. Когда она появилась на публике в широкой короткой юбке и шароварах, окружающие не могли прийти в себя от шока. Но несмотря на общественное осуждение, некоторые смелые женщины последовали ее примеру, а легендарные панталоны Амелии вошли в историю под названием «блумерсы». В 1930-е годы брючные костюмы носили Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн, в 1939 году женщина в брюках впервые появилась на страницах Vogue. Но для обычных женщин они все еще были эксцентричным элементом одежды. Лишь с 1970-х годов носить брюки стало абсолютно нормальным. Но если вы думаете, что борьба за право надевать удобную одежду окончена, то это не так! В 2021 году команда норвежских гандболисток была оштрафована за то, что девушки надели на соревнования шорты и футболки вместо обязательных бикини. После этого разразился скандал, и Федерация гандбола вынуждена была изменить свои правила и разрешить спортсменкам одеваться так же комфортно, как и спортсменам-мужчинам.

Считалось, что образование делает женщин бесплодными

В 1873 году гарвардский профессор Эдвард Кларк написал книгу «Пол в образовании», которая стала бестселлером своего времени. В ней утверждалось, что образование опасно для женщин, так как их головной мозг и репродуктивная система не могут одновременно функционировать должным образом. Считалось, что усилия, которые девушка прикладывает во время обучения, могут настолько навредить ее организму, что она лишится возможности иметь детей. Мнение о том, что девушкам не следует стремиться к образованию, преобладало до середины XIX века. Женщины того времени решили бороться против устаревших рамок викторианской морали, предписывающей подчиняться мужу, заботиться о доме и детях и не желать ничего большего. Но даже когда некоторые учебные заведения открыли свои двери для женщин, это считалось «опасным экспериментом», а отношение к девушкам-студенткам свидетельствовало о неравенстве полов: например, в Оберлинском колледже в США студентки по понедельникам вместо занятий должны были стирать одежду для студентов мужского пола. XX век стал прорывным для женщин в плане образования, но для этого понадобился долгий путь: Принстонский университет начал принимать женщин только в 1969 году, а Колумбийский — аж в 1983-м.

После замужества женщины лишались собственности и работы

До середины XIX века в европейских странах и США женщина, выходя замуж, лишалась практически всех прав. Она как будто становилась тенью мужа: не могла получить образование или устроиться на работу без его согласия, не имела права распоряжаться собственным имуществом и деньгами, не могла подписывать документы от своего имени. Во многих европейских странах, вплоть до 1970-х годов, женщину увольняли, если она выходила замуж. Считалось, что теперь ее должен обеспечивать супруг. Особенно строго соблюдалось это правило по отношению к учительницам. Так продолжалось до тех пор, пока женщины не начали отвоевывать свое право на работу после замужества через суд. И хотя зависимостью от мужа были недовольны многие женщины, изменения происходили со скрипом: например, француженки получили право устраиваться на работу без согласия супруга только в 1965 году.

За что борется современный феминизм