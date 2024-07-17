Мы посмотрели, как выглядели актрисы-ровесницы из прошлого и нынешнего кино. Такого результата никто не ожидал

Многие из нас любят актрис прошлого поколения, но в восторге и от звезд нынешнего кинематографа. Так вот, мы решили сравнить уже ставших легендарными кинодив с их ровесницами-красотками из нынешнего поколения.

Нонна Мордюкова и Елена Подкаминская — 43 года

Инна Чурикова и Кристина Кучеренко - 23 года

Анастасия Вертинская и Любовь Аксенова - 34 года

Ирина Муравьева и Ирина Старшенбаум - 32 года

Светлана Дружинина и Валентина Ляпина - 20 лет

Ирина Мирошниченко и Дарья Мороз - 38 лет

Наталья Селезнева и Анна Снаткина - 38 лет

Екатерина Васильева и Любовь Толкалина - 44 года

Вера Глаголева и Дарья Мельникова - 29 лет

Любовь Полищук и Кристина Асмус — 35 лет

Ирина Алферова и Агата Муцениеце - 34 года

Светлана Крючкова и Юлия Пересильд - 39 лет

Вера Сотникова и Полина Максимова — 33 года

Галина Волчек и Юлия Такшина - 43 года

Татьяна Догилева и Александра Бортич - 24 года

Нина Иванова и Екатерина Старшова - 22 года

Валентина Талызина и Юлия Снигирь - 40 лет

А совсем недавно у нас вышла статья, где мы выяснили как сегодня выглядят актеры и актрисы из культовых сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Вы только посмотрите на возмужавшего Сергея Жигунова и не теряющей своего шарма и обаяния Ирину Безрукову.