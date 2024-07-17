Мы посмотрели, как выглядели актрисы-ровесницы из прошлого и нынешнего кино. Такого результата никто не ожидал

Любая коррекция внешности визуально возвращает молодость, но забирает взамен индивидуальность.
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Многие из нас любят актрис прошлого поколения, но в восторге и от звезд нынешнего кинематографа. Так вот, мы решили сравнить уже ставших легендарными кинодив с их ровесницами-красотками из нынешнего поколения.
А совсем недавно у нас вышла статья, где мы выяснили как сегодня выглядят актеры и актрисы из культовых сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». Вы только посмотрите на возмужавшего Сергея Жигунова и не теряющей своего шарма и обаяния Ирину Безрукову.
Любая коррекция внешности визуально возвращает молодость, но забирает взамен индивидуальность.