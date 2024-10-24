Я провела эксперимент: месяц не вылезала из любимых джинсов и каждый день выглядела по-разному

Джинсы - универсальная вещь, которую можно носить почти круглый год. А уж когда есть любимая пара, так из них вообще не хочется вылезать. Именно так я и решила сделать: целый месяц носила одни джинсы и составила множество крутых образов с ними.

Итак, дано: любимая пара — джинсы с высокой талией прямого кроя. Такая модель подходит практически любой фигуре и сочетается со многими предметами гардероба. Я поставила себе задачу придумать образы только с теми вещами, которые на данный момент есть в гардеробе. А также хотелось, чтобы наряды были применимы в повседневной жизни. Поэтому тут не будет сочетаний джинсов с платьями или использования шарфов в качестве ремня. Эти образы на теплую осень. Но их можно адаптировать и к другим временам года, поменяв обувь или верхнюю одежду.

Какую обувь выбрать

Под такой крой джинсов подходит практически любая обувь. Некоторые не рекомендуют носить их со спортивными кроссовками. Я согласна, с такой обувью можно создать лишь образ на прогулку, к более элегантным нарядам кроссовки не подойдут. Я использовала в своих образах ботильоны, осенние ботинки на небольшом каблуке, туфли на шпильке и даже высокие демисезонные сапоги, и со всей этой обувью джинсы смотрелись неплохо.

Составляю необычный образ с белой рубашкой

Понты Деревенские 34 минуты назад Грязные растянутые джинсы, застиранная некогда белая рубашка, бесформенный старый свитер и тапки "прощай молодость".

Вы мусорку ограбили? - - Ответить

Белая рубашка, пожалуй, есть у всех. Вот только без стилизации ее сочетание с джинсами выглядит, мягко говоря, скучно. А навыпуск рубашка еще и накидывает килограммов. Но вместо привычной всем заправленной рубашки и пиджака я решила попробовать что-то новенькое и надела поверх розовый пуловер. Образ сразу стал динамичным и свежим. Но в то же время в таком можно пойти хоть в офис, хоть на родительское собрание - он везде уместен.

Добавляю многослойность к джинсам и простой черной футболке

Я обожаю пиджаки и бомберы - с их помощью можно мгновенно преобразить наряд. А еще это удобно, ведь погода переменчива. Но я не учла в первом образе с укороченным бежевым бомбером то, что в сочетании со свободными джинсами он будет меня полнить. Длинный пиджак в данном случае - более выигрышный вариант, в расстегнутом виде он визуально вытягивает силуэт. В третьем образе я решила поиграть с розовым цветом и не прогадала - все оттенки сочетаются между собой, и в образе присутствует интересный контраст.

Стилизую простую базовую блузу

Наглядный пример, как стилизация влияет на восприятие одной и той же вещи. В первом случае обычная бежевая атласная блузка простит весь образ, накидывает объем фигуре за счет оверсайз кроя. И как же преображается весь наряд, стоит лишь заправить блузку в джинсы и добавить небольшое украшение в виде жемчужных бус. В таком и на свидание можно топать.

Elena LV 2 часа назад Оверсайз не накидывает объем. Наоборот, скрадывает недостатки фигуры под одеждой "с чужого плеча". - - Ответить

Я также составила еще два образа с этой блузкой. Первый — для более теплой погоды, когда блузу можно использовать как накидку на укороченный топ. Второй образ — для более прохладных вечеров: объемный шарф в качестве накидки. Яркий синий цвет подходит как к бежевой блузке, так и к джинсам.

Добавляю яркие акценты в повседневный образ

Иногда хочется отойти от скучной базовой одежды. В таком случае я обычно добавляю верх яркого цвета. В этот раз выбор пал на красный. Однако в первом случае образ вышел неудачным: красная блестящая атласная ткань подчеркивает нюансы фигуры и визуально полнит, а крой "в облипку" выглядит вульгарно. Во втором образе красная матовая блуза слегка свободного силуэта смотрится более органично и женственно. В эти образы не стоит добавлять лишних деталей, таких как ожерелья или крупные серьги, в противном случае получится перебор.

Пробую обыграть старый кардиган

Со времен моей бабушки остался вязаный вручную серый меланжевый кардиган. Вещь качественная, вот только крой у нее не самый современный. Я попробовала надеть его с джинсами, однако выглядела как бабуля, да и опять же оверсайз со свободным низом накинул килограммов. Но вот ремень на талию немного спас ситуацию. Хотя, конечно, я бы рекомендовала надевать подобные объемные вещи с леггинсами или джинсами скинни.

Миксую принты

Нина С 1 час назад Носки действительно выглядят…не очень или это я не модная?😁 - - Ответить

В этом году, кажется, леопардовый принт захватил гардеробы модниц похлеще, чем 15 лет назад. Я тоже прикупила себе леопардовую футболку. Несмотря на свою необычность, такой узор сочетается со многим цветами, текстурами и принтами. Так, он неплохо смотрится с джинсами. Но можно сделать образ еще интересней. Я добавила пиджак с модным в этом году принтом в полоску и дополнила наряд ремнем и сумочкой через плечо.

Создаю образ из разных оттенков голубого

Наверняка многие слышали о том, что монохромный образ вытягивает фигуру и стройнит. К сожалению, у меня не нашлось вещей, идентичных по цвету моим джинсам. Однако довольно неплохо получилось сочетать их с голубым атласным топом и серо-голубым пиджаком. Чтобы обувь не отвлекала взгляд, я надела нюдовые лодочки. Визуально силуэт действительно выглядит стройнее.

Выбираю правильный свитер

К сожалению, далеко не все вещи мне удалось стилизовать. Так, например, объемный свитер с высоким горлом в сочетании со свободными джинсами полнит, в идеале тут нужен темный низ. И заправлять его тоже нет смысла, он будет накидывать объем в месте живота. В данном случае лучше выбрать вещь по фигуре.

Мои выводы

За этот месяц я поняла, что действительно возможно использовать лишь одну пару джинсов, с которой будет просто составить множество образов. Никто ни разу не заострил внимание на том, что я "хожу в одном и том же". Однако важно грамотно стилизовать вещи. Если заправить рубашку в джинсы, добавить небольшое украшение или ремень, то восприятие вещей станет совсем иным. Но, к сожалению, не все элементы гардероба сочетаются с джинсами, это также нужно учитывать при составлении стильного образа.