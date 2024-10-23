8 досадных ошибок, из-за которых даже неплохие джинсы выглядят не лучшим образом

Сегодня почти в любом магазине с одеждой есть отдел с джинсами. Выбрать «те самые» из всего многообразия — не самая простая задача. Потом за ними придется правильно ухаживать, чтобы они как можно дольше сохраняли товарный вид. А также грамотно сочетать с другой одеждой, чтобы выглядеть стильно. Содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Носим джинсы с завышенной талией

Тревожное Пирожное 6 часов назад Ну конечно, если у дамы имеются бочочки, то именно джинсы высотой до пупка - идеальный вариант, конечно 😂😂😂 - - Ответить

Мода на многие вещи часто меняется со скоростью света. Даже посадку джинсов это не миновало. Например, сегодня модные эксперты не советуют носить джинсы с чрезмерно завышенной талией. По их мнению, это безбожно накидывает лет и выглядит неряшливо. Если джинсы сидят слишком высоком, то верхняя часть тела начинает выглядеть короче. Поэтому когда выбираете джинсы с подобной посадкой, следите, чтобы они были немного выше пупка.

Перебарщиваем с украшениями

Джинсы с украшениями за последние несколько лет пережили новое рождение. Сегодня популярны стразы, бахрома, бусины и многое другое. Однако, как в случае и с любыми другими яркими деталями, в этом вопросе важно знать меру. Если перестараться, то вместо молодежного и стильного образа можно добиться противоположного эффекта и накинуть себе лет. Например, если джинсы будут чрезмерно украшены стразами, бусинами или контрастными потертостями. Кроме того, модные эксперты говорят, что такие джинсы, скорее всего, будут актуальны недолго. Если вы ищете вневременной вариант, то от украшений на джинсах лучше отказаться вовсе.

Носим очень светлые джинсы

При выборе светлых джинсов нужно быть особенно внимательным. А все потому, что многие из них имеют желтый подтон, который вмиг выдает дешевое и некачественное изделие. Если вам хочется найти идеальный светлый вариант, модные эксперты советуют быть готовыми потратить больше, чем на обычные синие джинсы. В противном случае лучше остановится на классических моделях.

Игнорируем пропорции

Для создания по-настоящему элегантного образа с джинсами важно сохранить баланс между пропорциями вашего тела. Например, если вы выбрали узкие джинсы, то их следует сочетать с объемным верхом. И наоборот, если вы выбрали расслабленные объемные джинсы, то верх стоит подбирать более строгий и прилегающей к телу. Соблюдение этого правила поможет сохранить баланс и гармонию в образе.

Неправильно и часто стираем

Деним не любит частую стирку. Это не значит, что нужно ходить в грязной одежде. Однако отправлять джинсы в стиральную машину стоит только в самых крайних случаях. Например, когда на ткани появились глубокие пятна. Специалисты рекомендуют стирать джинсы после каждой седьмой носки. Кроме того, перед стиркой нужно всегда выворачивать любимые штаны. Это поможет сохранить цвет и качественно очистить ткань с внутренней стороны. Соблюдение этих простых правил продлит жизнь вашим джинсам.

Учитываем только размер

Вы наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда джинсы одного и того же размера и фасона, но от разных производителей, совершенно по-разному на вас сидят. Это все потому, что в случае с джинсами важно учитывать не только размер, но и параметры тела. Чтобы поиск джинсов был более удачным — снимите мерки с вашей самой любимой и удобной пары. В дальнейшем сравнивайте параметры штанов в магазине с этими данными.

Используем ремень c неподходящими джинсами

Ремень — это классный и функциональный аксессуар. Им можно и дополнить образ, и удержать штаны на нужном месте, если те стали велики. Однако он нужен не всегда, и не стоит носить его «просто так». Например, если узкие джинсы сидят по фигуре, то использованием ремня можно добавить некрасивый рельеф.

Перебарщиваем с потертостями

Джинсы с потертостями, кажется, никогда не выйдут из моды. Однако с ними нужно знать меру. В идеале выбирать варианты с небольшим выцветанием и рваными краями. А вот обильную рванину, потертости и модели с ярким контрастом лучше оставить в магазине.

