2 дня назад
Я выяснила, как выглядела бы на известных картинах, и теперь хочу повесить парочку у себя

Кто бы отказался заполучить свой портрет, нарисованный известным художником? Уж точно не я. Увы, многие прославленные мастера уже покинули этот бренный мир. Поэтому я попросила нейросеть перенести меня на картины великих живописцев. И на некоторые полотна я теперь готова любоваться бесконечно. Жаль, что в Лувре их не повесят.

Оригинал

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Кошачья прислуга
1 день назад

Губы слишком яркие для общей колористики. Всё же 5 веков картине, краски должны были поблекнуть, а в целом очень живо. Мне никогда не нравились узкие щелочки глаз Лизы, а тут прям два озера на фоне третьего...

«Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера

Портрет императрицы Марии-Антуанетты Жозефа Дюкре

«Портрет девушки» Петруса Кристуса

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

Портрет королевы Елизаветы I работы неизвестного художника

«Женщина перед зеркалом» Тициана

Кошачья прислуга
1 день назад

Опять то же замечание, что с Моной Лизой - вклейка выбивается из общей цвето-световой (и контрастной) палитры картины. Сразу бросается в глаза разнородность и поэтому сложно воспринимать

«Певица с перчаткой» Эдгара Дега

«Женщина в шляпе» Анри Матисса

«Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля

«Дама с горностаем» Леонардо да Винчи

«Портрет Валли» Эгона Шиле

«Баба в красном» Абрама Архипова

«Волшебница Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса

«Леди Эгню в Лохнау» Джона Сингера Сарджента

«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева

«Бар в „Фоли-Бержер“» Эдуарда Мане

«Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка

Кошачья прислуга
1 день назад

А, вот он, знаме6итый портрет, который я так и не могу понять. Смотрю - и вечно какая-то смутная тревога. Мне одной видится в муженьке тиран-абьюзер?

«Портрет Адели Блох-Бауэр I» Густава Климта

«Неизвестная» Ивана Крамского

А вы бы хотели стать моделью для художника? На каком известном полотне вы бы хотели себя увидеть? Делитесь в комментариях.

Galina Dolgikh
1 день назад

Очень отличается . Взгляд иной.у современных женщин. Подача себя что ли...

Киса
1 день назад

Маша радует статьями!
В последнее время стал подбешивать статьи из серии "мы представили, что... (добавьте любой бред) или" оживили" каких-то героев.
А Маша - умница! Интересно получилось.

Дождь Из Мужиков
1 день назад

Она всегда за всё берётся сама
Она понятна но при этом загадочна
Меняет маски она дура одна
Она везде она повсюду
Только она
Одна за всех У женщин есть свои секреты
Одна за всех
Но мы же любим их за это
Одна за всех
И в этом прелесь женской доли
Одна за всех
Примерить на себя все роли
Одна за всех

