Я выяснила, как выглядела бы на известных картинах, и теперь хочу повесить парочку у себя
Кто бы отказался заполучить свой портрет, нарисованный известным художником? Уж точно не я. Увы, многие прославленные мастера уже покинули этот бренный мир. Поэтому я попросила нейросеть перенести меня на картины великих живописцев. И на некоторые полотна я теперь готова любоваться бесконечно. Жаль, что в Лувре их не повесят.
Оригинал
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи
Губы слишком яркие для общей колористики. Всё же 5 веков картине, краски должны были поблекнуть, а в целом очень живо. Мне никогда не нравились узкие щелочки глаз Лизы, а тут прям два озера на фоне третьего...
«Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера
почему-то нет, мне кажется, "девушка" у Вермеера обязательно должна быть юной-молоденькой.
Портрет императрицы Марии-Антуанетты Жозефа Дюкре
Вау. Тут вполне уместно. Единственное, мне кажется, немного не соблюдены пропорции.
«Портрет девушки» Петруса Кристуса
я вообще голландцев не люблю, у них все дамы однотипно безжизненные, считай что мертвые.
«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли
Портрет королевы Елизаветы I работы неизвестного художника
«Женщина перед зеркалом» Тициана
Опять то же замечание, что с Моной Лизой - вклейка выбивается из общей цвето-световой (и контрастной) палитры картины. Сразу бросается в глаза разнородность и поэтому сложно воспринимать
«Певица с перчаткой» Эдгара Дега
«Женщина в шляпе» Анри Матисса
«Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля
«Дама с горностаем» Леонардо да Винчи
«Портрет Валли» Эгона Шиле
«Баба в красном» Абрама Архипова
«Волшебница Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса
«Леди Эгню в Лохнау» Джона Сингера Сарджента
«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева
«Бар в „Фоли-Бержер“» Эдуарда Мане
«Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка
А, вот он, знаме6итый портрет, который я так и не могу понять. Смотрю - и вечно какая-то смутная тревога. Мне одной видится в муженьке тиран-абьюзер?
«Портрет Адели Блох-Бауэр I» Густава Климта
«Неизвестная» Ивана Крамского
А вы бы хотели стать моделью для художника? На каком известном полотне вы бы хотели себя увидеть? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Очень отличается . Взгляд иной.у современных женщин. Подача себя что ли...
Маша радует статьями!
В последнее время стал подбешивать статьи из серии "мы представили, что... (добавьте любой бред) или" оживили" каких-то героев.
А Маша - умница! Интересно получилось.
Марии очень идут аристократичные утонченные образы с характером
