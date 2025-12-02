Как бы выглядели герои с известных картин, если бы пришли работать в ближайший офис
Долой музейную пыль и золотые рамы! Представим персонажей с известных картин в обычной жизни? Будто бы они живут здесь и сейчас и работают вместе с вами в офисе. Нейросеть постаралась на славу, чтобы вписать легендарных персонажей в реалии нашего времени. Смотрите и убедитесь: мир искусства никогда не будет прежним!
Мона Лиза с картины да Винчи устроилась менеджером в службу поддержки. То, что она улыбается, слышно даже во время звонка
«Крик» с картины Мунка в полнейшем шоке от количества задач в конце года. Согласитесь, все мы иногда «Крик» во время дедлайна
Аленушка с картины Васнецова, которая уже 3 недели работает без выходных
Адель с картины Густава Климта работает первоклассным маркетологом
Девушка с жемчужной сережкой устроилась секретарем на ресепшен. Кстати, ее сережка отлично вписывается по дресс-коду
Капитан Франсис Баннинг Кок из картины «Ночной дозор» теперь охраняет офис
Девочка с персиками с картины Серова — секретарь, которая обожает перекусить персиками во время обеда
Купчиха за чаем с картины Кустодиева — тот самый бухгалтер, который пьет чай не отрываясь от работы
Зачем испортили внешний вид дамы? У неё алебастровая кожа, а не пакистанская желтизна. Лицо не похоже. Ещё и состарили . И толстую, обрюзгшую нарисовали. В оригинале красивая молодая женщина в теле, но с четким овалом
Мадам Рекамье — уверенный в себе начальник отдела кадров
Магдалена Саксонская — офис-менеджер. Вам необходимо заказать канцтовары? Это все к ней
Тут ИИ даже не стал напрягаться, просто лицо с портрета присобачил к волосами офисному наряду.
Леопольд I — пиар-менеджер, с которым лучше не спорить
У Леопольда слева очень афро-американская внешность. Вижу его рэпером.
Леди Мария Каннингем — менеджер, который продаст вам все что угодно! Она настолько хороша в своем деле, что начальство разрешает ей брать любимого пса на работу
Бонус: Инфанта Маргарита с картины Диего Веласкеса — дочка директора
Мы провели этих известных героев буквально через время и эпохи и доказали, что даже на фоне офисной рутины можно оставаться яркими и неповторимыми. Какой главный урок нам преподали эти персонажи? Не позволяйте дедлайнам стирать вашу индивидуальность и будьте верны себе и своему стилю невзирая на скучные офисные будни.
