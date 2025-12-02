Как бы выглядели герои с известных картин, если бы пришли работать в ближайший офис

Долой музейную пыль и золотые рамы! Представим персонажей с известных картин в обычной жизни? Будто бы они живут здесь и сейчас и работают вместе с вами в офисе. Нейросеть постаралась на славу, чтобы вписать легендарных персонажей в реалии нашего времени. Смотрите и убедитесь: мир искусства никогда не будет прежним!

Мона Лиза с картины да Винчи устроилась менеджером в службу поддержки. То, что она улыбается, слышно даже во время звонка

«Крик» с картины Мунка в полнейшем шоке от количества задач в конце года. Согласитесь, все мы иногда «Крик» во время дедлайна

Аленушка с картины Васнецова, которая уже 3 недели работает без выходных

Адель с картины Густава Климта работает первоклассным маркетологом



Девушка с жемчужной сережкой устроилась секретарем на ресепшен. Кстати, ее сережка отлично вписывается по дресс-коду

Капитан Франсис Баннинг Кок из картины «Ночной дозор» теперь охраняет офис



Девочка с персиками с картины Серова — секретарь, которая обожает перекусить персиками во время обеда

Купчиха за чаем с картины Кустодиева — тот самый бухгалтер, который пьет чай не отрываясь от работы

Мадам Рекамье — уверенный в себе начальник отдела кадров

Магдалена Саксонская — офис-менеджер. Вам необходимо заказать канцтовары? Это все к ней

Леопольд I — пиар-менеджер, с которым лучше не спорить

Леди Мария Каннингем — менеджер, который продаст вам все что угодно! Она настолько хороша в своем деле, что начальство разрешает ей брать любимого пса на работу