Я взял декретный отпуск вместо жены и теперь советую подумать об этом всем своим друзьям

Обычно в декрет уходит мама малыша, так уж сложилось. Однако во многих странах отпуск по уходу за ребенком сейчас может взять и отец. И некоторые папы действительно решаются остаться дома, чтобы присматривать за чадом. Недавно, по работе, познакомилась с одним товарищем, который неожиданно заявил, что только что вышел из декрета. Я, если честно, поначалу обалдела, потому что до этого с такими примерами самоотречения еще не сталкивалась. Максим над моим немым изумлением только посмеялся и признался, что большинство знакомых поначалу именно так и реагируют. А потом рассказал, как он с супругой к такому решению пришли.

С первым ребенком в декрете сидела жена. Это как-то и не обсуждалось, да и финансово было выгодно. Мы еще молодые были, я только на хорошую работу устроился. А ей обе бабушки были готовы помогать, чуть не сражались за это священное право. Даже календарь какой-то обговорили. Но супруга, Танюха, конечно, дико уставала. Дочка на одном месте буквально усидеть не могла — за ней нужен был глаз да глаз. Только на пару секунд замолчит — пиши пропало. Или на шкаф лезет, или цветы с подоконника уронить пытается. Я пахал на работе, как вол, да и домой, если честно, не торопился. Было, конечно, сложно, но вывезли.

За вторым ребенком осознанно решили пойти через 7 лет. В этот раз все посчитали и подготовились, даже начали за пару лет потихоньку откладывать деньги в специальный фонд. Заранее перехватили у родственников хорошую коляску и прочие детские прибамбасы. Таня уже собралась декрет с руководством обсуждать, и тут как гром среди ясного неба — начальство предложило ей новую должность. Причем они были согласны даже на то, что она полгода, а то и больше, будет работать на полставки. Танюха была настроена решительно против, но я-то видел, как ее это предложение увлекло. Жена в компании отработала почти 5 лет, сама всего добилась. Я сказал, что ей лучше согласиться, но супруга, конечно, отнекивалась. Наконец, заявила: «Бабушки уже точно не вывезут, все-таки возраст. Ну не няню же мы будем нанимать. Не оставлю я малыша не пойми с кем. Еще будет другой вариант, подумаешь, дело!»

А у меня на работе как раз был затык. В офис пришел новый начальник, который всем буквально жизни не давал. Причем толку от него было ноль, прибыль сразу упала, но нервы он всему персоналу портил исправно. Да и сама работа мне порядком надоела, шел туда, как на каторгу. Уже год подумывал уволиться и поискать что-то другое, но мы завели речь о втором малыше, и я отложил это решение в долгий ящик. Так что предложил Тане такой вариант: декретный отпуск беру я, а она соглашается на новую должность. Офис у нее недалеко от дома, да и работать поначалу она всего полдня будет. Как-нибудь справимся. Танюха сначала даже немного испугалась. Честно предупредила, что декрет отпуском зря называется. Но я стоял на своем. Тем более младенчество дочки я, считай, пропустил — нянчился с ней хорошо, если час в день. Так хоть увижу, как мой второй ребенок впервые переворачивается, садится и начинает топать.

На работе к моему решению взять декрет отнеслись неоднозначно. Пришел к начальнику, чтобы заранее его предупредить, а тот давай хихикать. Коллеги тоже смотрели на меня, как на блаженного, пальцем у виска крутили. Один даже потрясенно спросил: «А оно тебе надо?» Я только мило улыбнулся и заявил, что, коли уж женат, то, наверное, надо. В любом случае уйти из офиса было настоящим облегчением. Зато на работе Тани все буквально скакали от радости. Хотя жена очень нервничала. Всякое бывает, вдруг она просто не сможет выйти на работу после рождения малыша. Успокоил ее: денежный запас у нас есть, отпуск я, в конце концов, могу и не брать. В общем, решать будем уже после родов и по обстоятельствам.

На вторые роды мы с женой отправились вместе, и уже через 5 минут после того, как дочурка появилась на свет, я держал ее на руках. Это было такое непередаваемое ощущение. Наверное, впервые с детства плакал, не стесняясь. Сразу заявил Тане, что точно беру отпуск по уходу, и сразу после выписки пошел оформлять документы. Родственники, как только об этом узнали, подняли крик. Теща, услышав, что в декрет ухожу я, позвонила и тут же заявила: «На меня можешь не рассчитывать! Насиделась со старшей!» А потом ехидно добавила: «Ну посмотрим, на сколько тебя хватит. Точно через неделю сбежишь!» Я все это не моргнув глазом выслушал, а потом просто поблагодарил и повесил трубку. Мои тоже не отставали. Сказал маме, что с лялькой буду я сидеть, так она прямо за голову схватилась. «Где же это видано?» — причитала она. — «Мой сын теперь не пойми кто! А Таня твоя, что за мать? Всегда говорила, что она карьеристка!» Тут уж я не выдержал и выдал, что, во-первых, это решение принял я. А во-вторых, я — отец. Почему не могу о собственном ребенке заботиться?

Декретный отпуск действительно оказался делом нелегким. Первые недели вообще до сих пор вспоминаю с содроганием. Я-то думал, что младенцы только едят да спят, но куда там! Дочка спала урывками, от бутылочки отказывалась и все время рыдала. Я уж подумал, что нам все отменить придется. Таня, видя мое затравленное лицо, тоже нервничала. Но потом мы как-то смогли наладить расписание и кормление. С утра я провожал жену на работу, возился с дочкой, кормил ее, потом собирал, и мы отправлялись на прогулку. На обратном пути захватывали старшую из школы, жену с работы и возвращались все вместе домой. Пока она ее кормила, я занимался обедом, потом укладывал ляльку, передавал вахту Тане и мог заниматься своими делами, а заодно помогать дочке с уроками. Я часто снимал дочку на телефон, и жена как-то посоветовала мне выкладывать видео с комментариями в сети. В общем, освоил монтаж и стал потихоньку делать ролики, а заодно вести блог о жизни отца в декрете. Времени на это катастрофически не хватало, но занятие мне понравилось, и народ даже начал мои опусы смотреть. В жизни ничем таким не занимался, а тут меня прям затянуло. Танюша даже предложила мне сменить профессию. Вроде в шутку, но я задумался.

Наверное, если бы Таня вышла сразу на полный день, я бы просто не вывез. Но так мы друг другу помогали и все время были готовы подменить друг друга. Обязанности четко не распределяли: если я вижу, что Таня кормит малышку, значит, уборка и готовка на мне. К счастью, дочка спала хорошо, только пара бессонных ночей у нас была. Но укачивал малышку я, знал, что жене завтра на работу, а мы с малой и подремать можем. А долгие прогулки с дочуркой в парке помогли мне многое переосмыслить в жизни. Я наконец-то выпал из жесткого графика дом-работа-дом и понял, что хочу больше времени проводить с семьей. Начал обдумывать варианты, как это можно осуществить. А заодно и несколько книг прочел, до которых годами руки не доходили.

С деньгами, конечно, сразу стало туго, но если бы в декрет ушла Таня, было бы примерно то же самое. К тому же, мы были готовы подзатянуть пояса, да и накопленный запас нас выручил. Ну а в кино да рестораны с двумя детьми особо не походишь. Плюс я вспомнил про фотоаппарат, который уже пару лет как забросил. Сделал несколько сессий с дочками, выложил их в сеть — и неожиданно получил пару заказов.



И вот сижу я в декрете уже месяца три: расписание у нас налажено, все отлично. И вдруг звонят мне с работы и предлагают в срочном порядке выйти обратно. Начальника отдела уволили, и я могу занять его должность. Зарплата отличная, график посвободнее. Я сходу сказал, что отказываюсь, ни секундочки не думал. Да, декретный отпуск — это не шутки. Но мне кажется, мы отлично справляемся. А деньги я еще успею заработать. К тому же, в моей жизни наконец-то появился смысл, и я вижу, как растут мои дети.