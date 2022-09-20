Честный текст о том, что даже в дорогих и брендовых вещах можно выглядеть нелепо, а в одежде из массмаркета — как королева

Из каждого утюга мы слышим фразу «как выглядеть дорого и „статусно“». Кто-то в попытке соответствовать стандартам тратит на одежду ползарплаты, а кто-то покупает подделки. И все равно порой даже в люксовых вещах мы не чувствуем себя уверенно.

Меня зовут Маша, и я всю жизнь пыталась сделать вид, что моя одежда выглядит дороже, чем на самом деле. После 30 лет мои взгляды изменились, и специально для ADME я расскажу, почему сейчас бренды и громкие лейблы для меня ничего не значат, а хорошо выглядеть можно и в простых вещах.

Надевать дорогие вещи не равно выглядеть респектабельно

С детства мама нас приучала: одежда необязательно должна быть дорогой. Главное — чистой, хорошо выглаженной, а еще сидеть по фигуре. С возрастом многие забыли эти простые правила и отправились в погоню за брендами. В эту ловушку попалась и я. С небольшой зарплаты старательно откладывала деньги на люксовые туфли и дорогие кашемировые свитера. Однако как сильно я ни старалась, даже в дорогущих вещах выглядела как-то не так. Да и вещи друг с другом не сочетались. Я обновляла базовый гардероб, обещая себе, что в следующем году уж точно потрачусь на нечто акцентное. Но новый год наступал, а бюджета на яркую сумочку не оставалось, ведь надо было купить сапоги, а еще сделать ремонт в туалете.

Тогда я стала искать способы выглядеть «статустнее» за те же деньги. В интернете советовали покупать подделки, использовать аксессуары, обратиться к стилисту. Но у меня ничего не получалось. К примеру, я пыталась носить идеальное на первый взгляд сочетание — синие джинсы и белую футболку. Но даже такие простые вещи нужно выбирать правильно. Футболка должна быть определенной длины, не слишком обтягивать. Джинсы также должны быть актуального фасона. Подбирать одежду было сложно, я потратила на это много времени и сил.

Чтобы образы получались гармоничнее, развивайте насмотренность

Позже я поняла, что выглядеть первоклассно поможет насмотренность — умение разбираться в трендах, сочетаниях. Приобретается навык постепенно, его можно развивать. Сейчас я понимаю, в чем ошибка. Взять хотя бы Кейт Миддлтон. На фото выше на ней пиджак Zara. Герцогиня носит вещи из массмаркета, но выглядит достойно, соответственно статусу. Так что выглядеть как суперзвезда, член королевской семьи, жена богача или успешная бизнесвумен — это далеко не про вещи. Я проанализировала наряды Кейт, образы звезд, прочитала море советов стилистов и поняла, что образ складывается из мелочей. Хорошо, когда аккуратная укладка выглядит немного небрежно. Плохо, когда сразу видно, что вы потратили на нее полдня.

Выглядеть респектабельно помогут мелочи

Или взять Мэрилин Монро в мешке из-под картофеля. Даже в нем она выглядит отлично. Чтобы дешевая вещь выглядела дороже, в интернете советуют заменить пуговицы, выбирать правильные цвета, тщательно ухаживать за одеждой. Похожие на первый взгляд свитера выглядят по-разному. Слева — слишком узкий свитер неопределенной длины. Справа — необычный покрой, «воздух» и натуральная шерсть делают образ интереснее.

Я научилась обращать внимание на материал. Синтетика «дешевит» образ, хотя и она бывает разной. Нужно выбирать белье, которое не просвечивает через одежду, лучше бесшовное. Еще один способ выглядеть элегантнее — носить топы и блузки заправленными, а не навыпуск.

Мне кажется, эти способы работают, но все равно не помогут выглядеть как миллиардерша. Потому что дело вовсе не в цене вещей, а в их сочетаемости и общей подаче себя.

Не тратьтесь на вещи и аксессуары, за которыми сложно и дорого ухаживать

Многие знают, что за дорогими тканями, к примеру кашемиром, необходим особенный уход. Иначе они быстро превращаются в бесформенную тряпочку. Это же относится и к внешнему виду. Например, перекраситься в блондинку и поддерживать идеальный цвет — это довольно дорогое удовольствие. Необходимо следить, чтобы цвет не смывался, корни не отрастали, да и сами волосы не выглядели как пакля. Если сил и времени на такой уход нет, лучше уж и вовсе отказаться от «проблемного цвета».

Также сильно бросается в глаза отросший лак, поредевшие наращённые ресницы. Нейтральный цвет ногтей не выход — кутикула отрастает и смотрится неопрятно. Мне кажется, проще отказаться от наращивания ресниц, если красиво глаза выглядят лишь 2 недели, а затем еще столько же приходится ходить с полувыпавшими ресницами.

Чтобы сделать из ерунды конфетку, нужно постараться

Дешевая вещь из некачественной ткани все равно приходит в негодность, как за ней ни ухаживай. Я поняла, из ерунды сделать конфетку очень сложно. Наметанный глаз сразу определяет, сколько стоит вещь. Поэтому даже если сильно постараться, с ограниченным бюджетом особо не разойдешься. Если только не покупать одежду в секонд-хендах. Можно также мониторить распродажи в социальных сетях, обращать внимание на шоурумы и локальные бренды.

«Сшила себе свадебное платье, вдохновленная работами Dior».

Некоторые умельцы и сшить могут нечто такое, от чего просто снесет крышу (как на фото выше). Базовый гардероб моей подруги на 70 % состоит из вещей, сшитых в нашем городе. Мне кажется, что в простых, качественных и красивых вещах она выглядит гораздо лучше, чем в подделках с огромными буквами Louis Vuitton на самом видном месте. Еще одна моя знакомая гонится за «быстрой модой» и покупает дешевую обувь. Эти туфельки быстро выходят из строя, натирают, ноги в них не дышат. Кажется, лучше уж купить дорогую кожаную невычурную обувь и носить ее хотя бы года 3.

Покупать подделки — это не выход

Сейчас можно купить подделки на любой вкус и кошелек. Некоторые из них выглядят откровенно дешевыми, а какие-то почти не отличишь от оригинала. Но даже если копия обошлась недешево, люди вокруг, скорее всего, все равно будут знать, что это подделка. Есть много способов определить фейк. В первую очередь надо обращать внимание на швы, качество молнии и фурнитуры, осмотреть логотип и место его расположения. Еще многое о товаре может сказать его упаковка — коробка, пыльник и другие аксессуары. Так или иначе, друзья и знакомые понимают, сколько примерно вы зарабатываете. И могут предположить, что оригинальная сумочка за 20 000 рублей для вас неподъемная трата. Однажды я урвала сумку — от оригинала не отличишь, если в лупу не рассматривать. Притащила на работу похвастаться, а коллега с порога заявила, мол, подделка это. На мой немой вопрос и виноватую улыбочку она ехидно рассмеялась и попросту объяснила, что видела мои квитки о зарплате. Так что незнакомцы вокруг, может, и купятся на обман. Но по моему мнению, пытаться впечатлить окружающих — это то же самое, что бить палкой по воде. Бесполезно.

Почему все хотят выглядеть «статусно»

Выглядеть респектабельно — это не значит носить только моднейшую одежду из последних коллекций. В одежде любого стиля можно выглядеть шикарно. Однако, как ни крути, встречают по одежке. Каждый сам решает, как ему одеваться и преподносить себя в обществе. Но при этом не стоит забывать мамины правила, которые я упоминала в начале статьи. Вещь может стоить сколько угодно, главное, чтобы она была чистой и хорошо на вас сидела.