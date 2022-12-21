История женщины «поколения сэндвича», которая оказалась зажата между престарелыми родителями и маленьким сыном

Термин «поколение сэндвича» появился в 90-е годы. Он относится преимущественно к женщинам в возрасте от 30 до 50 лет, которые заботятся о несовершеннолетних детях и о своих уже пожилых родителях. Такие люди словно зажаты между двух половинок сэндвича и должны нянчиться со всеми. Расскажу, как я справляюсь с такой «работой» и почему мечтаю выбраться из этого хомячьего колеса.

Еще несколько десятилетий назад женщины с такой проблемой не сталкивались. Как правило, детей рожали в возрасте около 20 лет. То есть в 23 года условная девушка имела на руках 3-годовалого малыша и еще относительно молодых 40—50-летних родителей. В 80-е годы стали рожать после 30. Таким образом, у женщины был и маленький ребенок, и родители в возрасте. Всем требовалось много внимания и заботы. Женщины одновременно стали нести ответственность и за младенца, и за маму с папой. Необходимо было обеспечить их не только вниманием, но и порой продуктами и лекарствами. У моей сестры свой дом, машина, каждые полгода летает отдыхать. А со мной живет наша мама, которая сильно болеет. Я к ней привязана, как и мои муж и дочь. Еще вдова моего брата ездит издалека безвозмездно помогать ухаживать за ней. А моя родная сестра каждый день ноет, что у нее нет денег прислать лекарства и приехать повидаться с матерью. © Подслушано / Ideer

Согласно исследованию, примерно 1 человек из 10 одновременно ухаживает за ребенком и за своими родителями. Это, несомненно, повышает уровень стресса.

Так случилось и у меня. Приходит зарплата — нужно отложить деньги на развивающие кружки, одежду, продукты для семьи. Также закладываю в траты помощь маме: сводить в клинику на обследование, купить ей новый матрас (потому что на старом спать уже невозможно). Я из такого поколения. Маме 80, сыну 16, живем вместе. 3 года ухаживала за отцом. Мне надо быть хорошей дочерью, мамой, сотрудником (до пенсии еще далеко). © Ольга У. / Dzen

Конечно, моя мама, как и многие родители, от финансовой помощи отказывается. Но даже если не затрагивать денежную сторону вопроса, пожилым все равно требуются внимание и поддержка. Например, мы с мужем каждые выходные летом возим его маму на дачу. Для нее это отдушина, а для нас — каторга. Потом эти помидоры девать некуда. Но для свекрови, кажется, это способ чувствовать себя полезной. Мне 47. Маме за 70. Старшим сыновьям 17, младшей дочери 5. Сожитель, ушедший восвояси, ложился еще одним тяжким грузом на мои плечи. За всю жизнь не могу вспомнить ни одного момента, когда обо мне кто-нибудь позаботился. Сказать, что очень тяжело, — ничего не сказать. Своей жизни нет вообще. Радует только то, что мальчишки могут хоть немного помочь. С другой стороны, жизнь без них была бы пустой. © Ольга Веселова / Dzen

При этом я в декрете. Я не могу просто сказать: «Я устала, давайте дальше как-нибудь сами». Мои «половинки сэндвича» — это ребенок и мама. Сына нужно и в кружки отвезти, и накормить, и искупать. А маму свозить на дачу, привезти ей продукты, вызвать сантехника.

На самом деле уход за близкими — это работа, от которой буквально выгорают. Я жду, когда ребенок еще немного подрастет и пойдет в детский сад. Тогда я смогу вернуться в офис, и одна «половинка» моего «сэндвича» будет чуть меньше на меня давить.

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А еще всегда есть «дочь маминой подруги» или знакомая из социальных сетей, которая все успевает. С утра детей развезла в 50 кружков, перекопала родителям огород, дом построила, обучилась художественной ковке, приготовила мишленовский обед и помедитировала. Смотришь на них и думаешь: ведь она тоже из «сэндвича», как все успевает? Переломный момент наступил, когда я купила себе простую бомбочку для ванны. Набрала воду, пустила шарик и отошла на 5 минут. Возвращаюсь, а там плавает наша собака, которую муж с сыном по приколу запустили «поплескаться». Мне стало до слез обидно, что я не могу позволить себе даже такую мелочь. Подруга рассказала, что однажды они с мужем отказались отвезти свекровь на дачу, потому что приезжали гости и надо было дома убраться. Вечером приходят домой, а там свекровь стоит на четвереньках перед кроватью и достает оттуда щеткой пыль. Когда спросили, что делает, ответила: «Я вам тут все прибрала, больше ничего не нужно, поэтому завтра все-таки со мной поедете». Ключи после этого у нее забрали.

Уже несколько месяцев я пытаюсь найти время на себя. Например, раз в несколько дней ухожу принимать ванну со свечами, запираю дверь (это важно, иначе зайдут 100 раз), и около полутора часов меня никто не трогает.

Выкроить время для себя у меня получается благодаря мужу. Не знаю, как справляются матери-одиночки, ими можно только восхищаться. Супругу я просто честно рассказала, что чувствую, долго рыдала у него на плече. Теперь я просто говорю ему: «Все, не могу больше». И он «прикрывает» меня, когда нужно заняться ребенком или родителями. Вот еще несколько советов для тех, кто, как и я, буквально «сплющивается» между поколениями своей семьи.

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Делегируйте обязанности другим членам семьи. Возможно, у вас есть племянник, сестра или брат, которые тоже могут позаботиться о ваших пожилых родителях.

Найдите группу поддержки. Наверняка у ваших знакомых есть похожие проблемы. Попробуйте объединиться и помогать друг другу. Например, моя подруга иногда заезжает за покупками на оптовую базу за городом. Я прошу ее купить продукты и для моей мамы тоже, и мне не приходится тратить время на магазины.

Рассмотрите возможность найма сиделки. Даже не на полный день, а, к примеру, на несколько часов. Да, придется платить, но ведь свое здоровье, в том числе ментальное, дороже.