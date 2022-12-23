«Мне проще самой помыть». Как я поняла, что это не все вокруг офигели, а я даю на себе ездить

Стратегическая некомпетентность — феномен, при котором человек делает вид, что не умеет выполнять определенные задачи, чтобы переложить их на плечи другого. Например, муж не укладывает ребенка спать, потому что с кем-то тот «быстрее заснет». Стратегическая некомпетентность проявляется и на работе, и дома. Меня зовут Маша. и я столкнулась с этим в семейной жизни. Расскажу, какие выводы сделала и как научилась с этим справляться.

Как и многим современным женщинам, мне не нравится тащить быт в одиночку. В начале семейной жизни мы с супругом делили обязанности пополам: он моет полы, я — посуду; он загружает стирку, я развешиваю белье. Сейчас же 90 % обязанностей по дому и уходу за ребенком я выполняю одна. Когда пришло осознание, начала возмущаться. А потом поняла, что на самом деле виновата во всем сама.

Сначала мне не понравилось, как муж моет посуду: на вилках оставались разводы. «Мне проще самой помыть, чем после него переделывать», — думала я. Затем меня возмутило, что он криво развешивает постиранное белье. Вместо того чтобы научить супруга делать все правильно, я просто взвалила очередную обязанность на себя.

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Муж будто нарочно все делает неправильно. Например, чистит картошку и оставляет глазки.

Как-то сказал: «Ты же сама все лучше сделаешь», отложил нож и пошел на диван.

К врачу ребенка тоже вожу сама. «Он же все не так расскажет», — думается мне. Но вдруг я поняла, что супруг вовсе не недотепа, он просто пользуется моей тягой к гиперконтролю. Стратегическая некомпетентность преследует людей и на работе. Одна женщина рассказала, что в какой-то момент устала править таблицы после начальника и стала делать это за него. С таким явлением сталкиваются многие и сейчас о нем наконец-то заговорили вслух. Например, в сети есть множество видео, где жены убирают после своих мужей или демонстрируют, как наплевательски те относятся к чистоте. Вспомните, когда вы в последний раз ходили в магазин сами просто потому, что знали: если поручить мужу или парню, он не купит то, что надо. Если вы часто слышите фразы вроде «Понятия не имею, как это делать», «У тебя получается лучше», «Помнишь, как я все испортил в прошлый раз?», то, скорее всего, партнер пытается переложить часть обязанностей на вас.

Когда на плечи женщины сваливается слишком много, она испытывает дополнительный стресс. Но я вот вдруг поняла: мой муж вовсе не недотепа. Он просто перекладывает на меня ответственность, потому что я позволяю это делать и реагирую именно так, как он ожидает. После озарения пришлось сменить подход. Мне кажется, что единственный способ «победить» стратегическую некомпетентность — расслабиться и отпустить ситуацию. Теперь каждый раз, когда я переживаю о не развешенном белье после стирки, которое скоро начнет попахивать, успокаиваю себя: «Ничего, включим еще один цикл». Когда супруг пытается оперировать фразами, что у меня все получится лучше, а он не справится, я просто не соглашаюсь и ухожу заниматься своими делами. Со временем это дало эффект, правда, не все так гладко. Например, мы до сих пор едим жареную картошку с остатками кожуры, потому что муж плохо чистит овощи. Но я не переживаю — говорят, кожица картошки очень полезна. Однажды рассказала мастеру по маникюру, что перестала гладить рубашки мужа и теперь он делает это сам. В ответ она округлила глаза и спросила: «А ты не боишься, что он дыру в них прожжет?» Нет, не боюсь. А даже если прожжет — что ж, купит новую рубашку.