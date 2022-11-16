«В карете судьбы». Почти мистическая история о том, что счастье нужно делать своими руками, а не ждать у моря погоды

Иногда жизнь катится по накатанной колее, и даже если человеку не нравится ни дорога, ни поездка, свернуть с привычного пути бывает непросто. Однако если взять управление судьбой в свои руки, то изменить можно многое. И пусть будет нелегко, но это того стоит. Авторский рассказ «Сновидение» Светланы Сушко еще раз подтверждает данную гипотезу.

5 лет уже Наташа с Димой вместе, а ничего не меняется. В загс не зовет, детей не хочет, вредными привычками балуется. Как и все влюбленные, Наталья поначалу думала: «Надо же узнать друг друга, пожить вместе. Ну посидит он с друзьями разок-другой, что тут страшного? Поженимся — перестанет». Не перестал. И не собирался. Со временем и относиться к ней стал как к прислуге: приготовь, разогрей, подай, принеси, застели. Как-то разбудил ее в субботу:

— Наташ, чаю завари. Она разозлилась и призадумалась. Видел же он, что всю неделю у нее был аврал на работе, а выходные — единственный шанс отоспаться. Фыркнула «Сам заваривай» и повернулась на другой бок. Дмитрий не понял:

— В смысле «сам»? А ты здесь на что?

Зря он это сказал. Наташа проснулась окончательно и выдала ему все, что в последние месяцы «варила» в своей голове. Что не нужна она ему, что он давно ей неприятен и что жить с ним она больше не хочет. Странное дело, но мужчина не расстроился. И не удивился. Хохотнул только:

— А куда ты пойдешь? К Жанке приживалкой? Что ж, по больному ударил. В родительской трешке, которую они унаследовали с братом, давно хозяйничала невестка. А брат Коля младше нее и с детства привык слушаться женщин: сначала мать, потом старшую сестру и теперь вот жену. Да, есть в этой квартире ее метры, но за них надо побороться. На работе у Натальи тоже накопились всякие неприятности. Фирма маленькая, официальная зарплата — гроши. Случись что — ни больничного, ни декретных. И коллега одна явно ее подсиживает. Единственное, что удерживает, — хорошая ежемесячная премия. А так надоело все давно. Ненадежная фирмочка, злобная Леночка, аморфный Димочка, стервозная Жанночка. Чтобы они провалились все.

А тут еще и день рождения скоро. 33 будет. Символическая черта, как ни крути. Пора бы уже понять, куда и зачем жить. А главное — с кем. Некому ведь потом счет за несчастную свою судьбу предъявлять. С такими мыслями Наташа ходила накануне своего личного нового года. Все маму вспоминала, думала: «Что бы она сказала мне сегодня? Что посоветовала бы?» В ночь перед днем рождения приснился ей сон. Будто едет она в карете. Настоящей — такой, как в кино показывают. Наташа себя не видит, но понимает: это она сидит внутри и едет в карете судьбы. Едет карета ровно, не подпрыгивает. Пейзаж за окном мрачный: голый лес, туман.

Наташа смотрит на возницу и точно знает: это и есть судьба, она и правит лошадьми. Так и хочется спросить ее:

— Почему моя жизнь такая нескладная, безрадостная? За что?

Только успела подумать, раз — и оказалась рядом с возницей. Лица не видно, на голове — капюшон. А голос на мамин похож: — Ты сама, девочка, в эту колею попала и выбраться не хочешь. Многое в жизни от судьбы зависит, но дороги ты выбираешь всегда сама. Только сама. Ты оказалась на этой, и теперь карета движется по накатанной колее. Хочешь сменить дорогу — дерзай. Только помни: впереди бездорожье. Внезапно поводья оказались в Наташиных руках, от неожиданности она резко направила лошадей в сторону, карета выскочила из колеи и понеслась сквозь чащу по ухабам...

Наталья проснулась раньше будильника. Встала и подошла к зеркалу. Лицо усталое, бледное, а глаза — удивленные. Корни волос отросли. «Отлично, что раньше встала, — подумала. — Как раз до работы успею подстричься». А краситься не стала: пора уже естественный цвет возвращать. Елена Прекрасная (так в офисе все звали ее конкурентку) сразу заметила перемены:

— Наташенька! Красота какая! Как же тебе идет! Очень молодит тебя этот цвет. И вообще, ты так посвежела! Наташа молча наблюдала за тем, что происходит у нее внутри. Еще вчера она отбрила бы эту язву немедленно. А сегодня, сделав многозначительную паузу, мило улыбнулась в ответ и сказала:

— Спасибо, Леночка! Люблю тебя нежно.

Когда появился директор, Наташа проскользнула к нему в кабинет. Увидев заявление об уходе, тот задумался:

— Жаль. Не знаю почему, но что-то такое я предполагал. Как считаешь, кто мог бы справиться с твоими делами? Елена Владимировна? Наташа пожала плечами:

— Сергей Петрович, вам виднее, вы нас всех знаете как облупленных.

— Согласен. Леночка — интриганка, дело у нее на десятом месте. Давай мы так договоримся. Прошу тебя доработать до конца октября, а я за это время найду замену. На выходе получишь не одну премию, а две. Расстанемся довольными друг другом. Идет?

— Идет. О как. Один решительный шаг — и сразу подарок от судьбы. Две премии очень кстати. Пока новая работа, адаптация... Да и переехать же надо, опять расходы.

Вечером следующего дня она приехала к Коле. Разговаривали на кухне. Наташа сразу же с порога сказала, что уходит от Димы и хотела бы пожить в родительской квартире:

— Коля, я понимаю, что это как снег на голову, но у меня сейчас нет выхода. Да и с вашей Яной мы отлично ладим. Брат покачал головой и присвистнул:

— Яна рада будет, а вот Жанна... С ней-то ты как поладить собираешься?

Наташа вздохнула:

— Есть еще вариант. Я сниму квартиру, а ты мне поможешь платить за нее. Николай удивился:

— С чего вдруг? Вроде бы сама неплохо зарабатываешь, а?

— Работу меняю, дело уже решенное. Пока найду новое место, жить придется скромнее. Да и как дальше дела пойдут, кто знает...

— Ох, не вовремя ты. Только мы задумали машину поменять. Жанна ведь мне условие ставит: пока не начнем жить по-человечески, второго ребенка не будет. Ты же знаешь, как я сына хочу. Послушай, ты со своим Димой столько прожила... Что вдруг изменилось? — Все изменилось, Коля. Часики тикают. Мне рожать пора. А он сам еще ребенок. Ты вот о втором хлопочешь, а я хочу успеть хотя бы одного. И давай честно: я тоже имею право на эту квартиру. Поэтому думай: будем делить ее или ты окажешь мне поддержку?

В этот момент на кухню ворвалась невестка. Конечно, она подслушивала. От крика звенели окна:

— Я всегда знала, что ты, Наталья...

Далее — непечатно. Все ей невестушка припомнила: и что было, и чего не было. Ну а суть простая: сиди, дорогая родственница, в своей помойке и не суйся в нашу налаженную жизнь.

По мере того как Жанна кричала, взгляд у Николая темнел, лицо каменело. В какой-то момент даже Жанна почувствовала, что перегнула палку.

Коля стукнул кулаком по столу:

— Ты что несешь? Кого ты делаешь-то из меня? Я мужчина все-таки, и это моя сестра. Родная. Единственная. Ты, Наташа, кругом права. Можешь переезжать, у Янки в комнате места хватит. А там посмотрим. Может, и снимем квартиру. Перед Рождеством они с племянницей всю неделю читали красивые истории. А в сочельник Наташа снова во сне увидела себя в карете судьбы. Теперь она ехала не по лесной дороге, а по каменистой. За окном светило солнце, была весна. Возница, как показалось ей, доволен. На повороте он притормозил и, подняв правую руку, сказал: «Смотри!»