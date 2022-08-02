10 пищевых привычек португальцев, благодаря которым они остаются стройными, хотя не мучают себя диетами

В Португалии есть немало традиционных блюд: корзиночки с заварным кремом, капустный суп, треска с картошкой и другие. Несмотря на такое разнообразие вкусностей в рационе, местным жителям удается оставаться стройными. А в рейтинге самых здоровых стран для жизни, в котором учитывают и количество людей с лишним весом, Португалия даже занимает 2-е место.

Мы в ADME изучили питание португальцев и узнали, какие привычки помогают им поддерживать форму, но при этом ни в чем себе не отказывать.

1. Придерживаются средиземноморской диеты

Португальцев часто спрашивают, как им удается оставаться стройными, ведь едят они немало. Одним из своих секретов они сами считают приверженность средиземноморской диете. Ее основу составляет большое количество фруктов и овощей, цельнозерновой хлеб, немного яиц и молочных продуктов. Еще одно важное условие — есть морепродукты как минимум дважды в неделю.

Boyer David / ABACA / Abaca / East News

Также в их рацион входят орехи. Португальская модель Victoria’s Secret Сара Сампайо, например, любит есть сырой миндаль. Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых. Чтобы она начала давать результаты и вес стал снижаться, следует придерживаться ее больше 6 месяцев.

2. Едят 5 раз в день

Португальцы предпочитают есть по 5 раз. Местные специалисты по питанию уверяют, что такой режим куда полезнее, чем привычка съедать 1 или 2 большие порции еды в день. На завтрак португальцы часто едят сэндвичи и запивают их кофе с молоком. Во время утреннего перекуса они выпивают еще чашечку кофе, обычно с какой-нибудь сладостью.

На обед едят суп, затем рыбу или мясо, а заканчивают трапезу десертом с кофе. Популярное в Португалии рыбное блюдо — бакаляу а-браш. Это рыба с яичницей-болтуньей и картошкой. Его обожает даже футболист Криштиану Роналду. Вечером португальцы перекусывают еще одним десертом или несладкой выпечкой с кофе. Последний прием пищи — легкий ужин, обычно состоящий из супа, хлеба, сыра, салата и фруктов.

3. Употребляют много риса

Португалия занимает 1-е место по потреблению риса среди других европейских стран. На основе риса там делают не только горячие блюда, но и десерты. Рис — полезная часть рациона по многим причинам. Он улучшает пищеварение, восполняет запасы энергии и содержит витамины группы B. А еще он низкокалориен, так что людям, которые стремятся похудеть, специально советуют добавлять его в свою диету.

4. Пьют много кофе

Португальцы пьют немало кофе. На 1 взрослого приходится примерно 4 кг кофейных зерен в год. И когда речь заходит о фигуре, это нельзя назвать вредной привычкой. Специалисты до сих пор обсуждают влияние кофе на вес. По некоторым данным, напиток ускоряет обмен веществ, снижает аппетит и способствует сжиганию жира.

5. Обожают полезные супы

Одно из самых популярных блюд в Португалии — суп калду верде. Его основной ингредиент — капуста кале. Она считается очень полезным продуктом. И дело не только в витаминах и минералах. Благодаря низкому гликемическому индексу и большому количеству воды и клетчатки эта капуста дает чувство сытости на долгое время.

6. Выбирают низкокалорийные десерты

Паштел-де-ната — распространенный в Португалии десерт. Это корзиночки с заварным кремом. В порции весом 100 г всего лишь 227 ккал. Для сравнения, в такой же порции шоколадного торта — 428 ккал. А в чизкейке — 343 ккал. Так что порция пирожного довольно безобидна для фигуры.

7. Часто едят в компании

Одна из особенностей средиземноморского образа жизни — любовь к совместным приемам пищи. Обеды и ужины в компании семьи и друзей полезны для здоровья и фигуры. Некоторые исследования показывают, что люди, которые едят в одиночку, более склонны к лишнему весу. А вот люди, предпочитающие питаться в компании, чаще выбирают для совместных обедов полезные продукты и блюда.

8. Добавляют в блюда корицу

Португальцы любят специи. В разные блюда, в основном в сладости, они добавляют много корицы. И это тоже полезный для фигуры продукт. Считается, что корица может помочь контролировать аппетит и ускорить обмен веществ. А еще она добавляет блюдам сладости, благодаря чему отпадает необходимость сыпать в них большое количество сахара.

9. Предпочитают кукурузный хлеб пшеничному

Португальцы едят хлеб. Но в число самых популярных видов в основном входит хлеб, который состоит не из пшеничной, а из кукурузной или цельнозерновой муки. Клетчатка в ее составе дает ощущение сытости, но при этом не добавляет лишних калорий.

10. Наслаждаются едой

Обеды в рабочие дни у португальцев, как и у жителей других стран, длятся час. А вот ужины и приемы пищи в выходные могут занимать 2–3 часа. Португальцы наслаждаются едой и не прочь растянуть это удовольствие. И это разумный подход: когда мы едим быстро, то получаем много калорий до того, как осознаем, что насытились. А вот если есть медленно, то мы съедим меньше к тому моменту, когда наш мозг подаст сигнал о сытости.