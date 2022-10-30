10 правил питания француженок, которые помогают им сохранять стройную фигуру

Существует такое явление, как «французский парадокс». Оно заключается в том, что французы, чьи национальные блюда содержат большое количество жиров, реже жителей других стран страдают от заболеваний, связанных с употреблением жирной пищи. Одни исследователи говорят, что дело в маленьких порциях, другие и вовсе отрицают само существование парадокса. Как бы там ни было, многим жительницам Франции удается сохранять стройную фигуру на протяжении всей жизни.

Не едят круассаны на завтрак

Вопреки распространенному мнению, во многом навязанному романтическими комедиями о Париже, любимое утреннее блюдо француженок вовсе не круассаны. Более того, эти рогалики — кстати, настоящая такая выпечка чаще всего без начинки, — скорее угощение для гостей, нежели то, что сами жители страны едят каждый день. А вот реальный завтрак — это, как правило, чашка кофе, йогурт или хлопья.

Уменьшают порции

Французская кухня славится высоким содержанием углеводов. И поскольку традиционный обед содержит в себе три курса, включающие закуску, основное блюдо и десерт, местные девушки, казалось бы, не должны отличаться особой стройностью. Но тут есть один секрет: все порции, будь то домашний или ресторанный обед, довольно маленькие. Отчасти это диктуют правила этикета, согласно которым гость должен съесть поданное блюдо целиком.

Еда — это ритуал

Для француженок, впрочем, как и для французов, еда — это не просто источник энергии для тела, но и настоящее удовольствие. Домашний обед здесь длится не менее часа, в течение которого люди смакуют каждый кусочек пищи. Более того, по закону этой страны на обеденный перерыв выделяется как минимум 45 минут, и, согласно ему же, есть на рабочем месте запрещено. Подобный подход тоже помогает девушкам сохранять тонкую талию, ведь когда мы едим медленно, желудок успевает послать мозгу сигнал о насыщении и у нас просто не остается шансов переесть.

Никаких перекусов

В отличие от жителей множества других стран, француженки практически никогда не перекусывают между приемами пищи. Поскольку время приема пищи часто регламентировано — само собой, каждый человек выбирает часы трапезы исходя из распорядка жизни, — местные жительницы будут ждать полноценного обеда или ужина, вместо того чтобы перехватить что-то на ходу. Более того, даже в рекламе всевозможных чипсов и прочих вредных закусок обязательно пишут, что перекусы вредны, да и на полках местных супермаркетов гораздо больше полезной еды, чем разнообразного джанк-фуда.

Сыр может заменить десерт

Сложно посчитать, сколько сортов сыра на самом деле существует во Франции, ведь у каждого сорта есть своеобразные ответвления, благодаря чему количество видов этого продукта может доходить до 1 600. Гораздо проще говорить о категориях — всего во французской классификации их 8. Конечно, утверждать, что сыр — это полноценный десерт, нельзя. Однако зачастую его подают последним курсом, фактически заменяя им сладкое завершение обеда или ужина. Благодаря этому обычаю местные жительницы не получают лишнюю порцию вредных сахаров и углеводов.

Не пьют кофе на ходу

Сегодня на улицах большинства мегаполисов можно встретить девушек, неспешно прогуливающихся с пластиковым или бумажным кофейным стаканчиком. А вот во Франции это скорее экзотика, чем привычное явление. Ведь, как мы помним, любая еда для французов — это вовсе не «быстрое» удовольствие. Местные девушки предпочитают завершать свои неспешные трапезы столь же неторопливым смакованием эспрессо, а не пить на ходу кофе с молоком.

Едят супы

Если спросить любого человека, мало-мальски знакомого с французской кухней, какой суп можно считать кулинарным символом этой страны, он наверняка ответит: «Луковый!» Однако дома его готовят редко: процесс его приготовления довольно трудоемкий, да и само по себе блюдо очень тяжелое и калорийное за счет масла, на котором жарят лук, и жирного сыра. Впрочем, несмотря на то, что приготовление главного «домашнего» супа потофё, тоже занимает много времени, он довольно частый гость на домашних обедах. Кстати, назвать его классическим супом нельзя, поскольку бульон, как правило, подается отдельно от сваренных в нем мяса и овощей. Кроме того, любят французы и овощные супы, да и в целом овощи — один из кулинарных фаворитов родины изысканной кухни.

Никаких сладких напитков

Еще одно заблуждение о кулинарных привычках француженок и французов заключается в том, что они больше всех остальных напитков предпочитают один всем известный виноградный. На самом деле фаворит здесь простая вода, которую пьют и просто так, и во время приема пищи. А вот газировка и прочие сладкие жидкости не в почете: по статистике, 70 % французов выпивает менее 1 стакана в день. Кстати, как и разнообразных вредных перекусов вроде чипсов, на полках местных супермаркетов гораздо меньше подслащенных напитков, чем обычной H 2 O.

Предпочитают качественные десерты диетическим сладостям

Один из главных символов французской кухни — это целая группа блюд под названием «десерты». Их количество велико. Более того, самые известные сладкие блюда в мире родом именно отсюда. Это и эклеры, и крем-брюле, и макарон, и профитроли. Конечно, во всех этих блюдах содержится немалое количество сливочного масла и сахара, но все дело в размере порции — как и у других блюд, она довольно маленькая. Как и прочую пищу, француженки часто готовят десерты дома, выбирая для этого высококачественные продукты и горький, с содержанием не менее 70 % какао, шоколад. Точное знание всех ингредиентов позволяет контролировать употребление как жиров, так и неполезных углеводов.

Готовят дома

Рецепты, передаваемые по наследству — одна из самых интересных и, пожалуй, милых кулинарных традиций Франции. Подобное нематериальное наследие есть у 78 % французских семей, а 84 % родителей готовят вместе со своими детьми. И еще немного кулинарной статистики: согласно проведенному опросу, около 70 % жителей страны готовят как минимум 1 раз в день. Подобный подход позволяет не только контролировать качество используемых ингредиентов, но и калорийность блюд.