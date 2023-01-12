10 вещей, которые культурный человек никогда не позволит себе в кафе и ресторане

Когда-то поход в ресторан считался особым событием, сродни выходу в высший свет. Сейчас это обыденное дело, для которого за редким исключением не требуется ни соблюдения дресс-кода, ни особых знаний этикета. Хотя знать этикет не будет лишним: так вы покажете себя воспитанным человеком и продемонстрируете уважение к окружающим. Проверьте себя по этому чек-листу — знали ли вы, что нельзя делать в ресторанах?

Садиться на первое попавшееся место в зале

Хороший тон — это заблаговременное бронирование столика. Если вы пришли в ресторан спонтанно, следует спрашивать менеджера о наличии свободных мест. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию и занять чужое место, с которого потом придется уходить.

Заказывать намного больше, чем спутник

Этикет предписывает нам заказывать примерно столько блюд, сколько заказывает наш спутник. Поскольку если один человек ест, а другие уже расправились со своей порцией и просто сидят, это невежливо.

Начать есть раньше спутника



К еде стоит приступать, когда все гости за столом получат свои блюда. Опять-таки ситуация, когда один ест, а другие смотрят на него, выглядит крайне неловкой. Но если блюда подаются с большим интервалом, то тот, кто ожидает, предлагает остальным приступить к еде.

Вытирать лицо и руки тканевой салфеткой



Здесь важно запомнить одну вещь: тканевые салфетки следует класть на колени, а бумажными — вытирать лицо и руки. Если на столе нет бумажных салфеток, то вытираться тканевой салфеткой допустимо, но только промакивая губы ее краем или слегка вытирая пальцы. Разумеется, вытирать ею лицо, сплевывать туда косточки от оливок или остатки еды недопустимо. Тканевую салфетку нельзя ни заправлять за воротник, ни засовывать за пояс. Если вы временно выходите из-за стола, чтобы сходить в туалет, надо класть салфетку на стул. Если вы закончили трапезу, вы можете положить салфетку на стол, слева от тарелки.

Не оставлять чаевые



Оставлять чаевые или нет — дело добровольное, но в большинстве стран желательное. Если вы остались довольны работой персонала и хотите его отблагодарить, можно прибавить к итоговому счету 10–15 % — это средний рекомендуемый размер чаевых. Платить можно как наличными, так и безналично через специальные приложения. В некоторых странах есть практика включать чаевые сразу в счет и прописывать это в чеке как «Сервис». А в азиатских странах, например в Китае и Японии, не принято оставлять чаевые вовсе.

Бросать грязную салфетку на тарелку

Бумажные салфетки, как мы уже выяснили, должны использоваться по своему прямому назначению: чтобы вытирать руки и промакивать рот. Испачканную салфетку стоит аккуратно сложить и положить в стороне от тарелки, но ни в коем случае не в саму тарелку. Это попросту некрасиво по отношению к персоналу заведения. Если вы уронили салфетку на пол, то не поднимайте ее сами, а просто скажите об этом официанту.

Забирать солонку или другие приборы с соседнего стола



Если у вас за столом не оказалось солонки, перечницы или других предметов, но вы видите их за соседним столом, не стоит хозяйничать и брать их самостоятельно. Следует просто позвать официанта и попросить его помочь.

Ухаживая за гостем и предлагая ему еду из общей тарелки, самому класть еду ему в тарелку

Разумеется, нельзя класть еду из общей тарелки своими приборами. Но недопустимо также использовать приборы другого человека, если вы хотите поухаживать за ним и положить ему блюдо из общей тарелки. Правильнее поставить блюдо рядом с ним, чтобы человек самостоятельно положил себе столько, сколько захочет.

Наклоняться, отпивая из стакана с трубочкой



Это правило этикета помогает сделать прием пищи более эстетичным. Согласно ему стоит подносить еду ко рту, а не рот к своей тарелке. И то же самое касается питья через трубочку: правильно поднимать стакан и подносить его ко рту, а не тянуться к стакану всем телом.

Отодвигать посуду от себя, закончив трапезу

Закончив трапезу, недопустимо отставлять тарелку в сторону. Кроме того, тот, кто закончил трапезу, не должен отодвигаться от стола вместе со стулом, это некрасиво.