10 знаменитостей, которые не стесняются своего веса и плюют на упреки хейтеров

Попытки стыдить окружающих за их тела и вес совершаются с завидной регулярностью. Некоторые люди уделяют чужой внешности чрезвычайно много внимания и никогда не упустят возможности сделать резкое замечание. Особенно сильно от этого страдают селебрити, так как они постоянно находятся как под пристальным вниманием публики, так и под прицелом камер. Тем не менее многие из них предпочитают давать отпор непрошеному мнению, вместо того чтобы молча терпеть подобные выходки.

Деми Ловато

East News , White Label / East News

Деми Ловато столкнулась с бодишеймингом практически с самого начала своей карьеры, когда еще была звездой Disney, и эти неуместные комментарии преследуют ее по сей день. Но певица каждый раз с завидным упорством старается ставить любых умников, в том числе и журналистов, на место. Так, однажды, увидев статью про то, как она пополнела, Деми в пух и прах раскритиковала в соцсетях такой подход к обсуждению чужого тела. «Я больше чем мой вес, — писала она. — Слишком часто сегодня люди подгоняют себя под навязанные идеалы. И подобные статьи только потворствуют такому токсичному образу мышления». Впоследствии журналист взял на себя ответственность и извинился.

Галь Гадот

Fernando Allende / Broadimage / Broad Image / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Когда Гадот выбрали на роль Чудо-женщины в 2013 году, она столкнулась с лавиной критики. Многим актриса показалась чересчур миниатюрной для того, чтобы играть супергероиню, но ее это не остановило. «Мне говорили, что я слишком худая... Что у меня слишком большая голова, а тело похоже на метлу, — позже признавалась звезда. — Люди могут говорить что угодно. Я понимаю, что это всего лишь пустые разговоры».

Камила Кабельо

Ivan Nikolov / WENN.com / agefotostock / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Камила довольно долго испытывала давление со стороны общества и папарацци относительно того, как, по их мнению, должно выглядеть здоровое женское тело, и терпела колкие замечания в ущерб своему психологическому здоровью. Однако в этом году она наконец решила нарушить молчание и поделиться с миром своими мыслями на этот счет. Девушка указала на то, что зацикленность на весе и формах, которую прививают женщинам, не является чем-то правильным. Кабельо призналась, что пока не может совсем не обращать на это внимания, но старается слушать подкасты об интуитивном питании и вдохновляется женщинами, которые принимают себя полностью. А также мечтает благодаря внутренней работе над собой вернуться в состояние 7-летней Камилы — счастливой и свободной.

Эмма Стоун

SamPayne@Broadimage / Broad Image / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Эмму Стоун постоянно осуждают за излишнюю худобу, оставляют комментарии в духе «тебе бы поесть» и говорят, что она выглядит болезненно. В интервью актриса признавалась, что такая волна осуждения поначалу потрясла ее. Тем не менее, вместо того чтобы бесконечно защищаться, Эмма просто приняла решение не допускать в свое окружение подлых людей и сплетни. «Комментарии о чьей-то внешности и о чужой жизни на самом деле отражают мои личные чувства, — подмечает она. — Я убеждена в этом. Поэтому стараюсь полностью исключить сплетни из своей жизни».

Барби Феррейра

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Звезда сериала «Эйфория» — одна из тех селебрити, кто крайне недоволен современными разговорами о телах и размерах. Например, ей кажется странным, как многие люди восхищаются ею из-за того, что она носит ту же одежду, что и более стройные девушки. «Для меня носить укороченный топ не является чем-то радикальным, — поясняет Барби. — Подобные комментарии — это какие-то двусмысленные комплименты». Также актриса подмечает, что современным производителям одежды следовало бы уделять более пристальное внимание размерным сеткам, так как, несмотря на широкое разнообразие, девушкам определенных размеров по-прежнему крайне сложно найти что-то подходящее.

Ариана Гранде

B4859 / Avalon / Photoshot / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Ариана Гранде также не привыкла молчать и дает решительный отпор незаслуженной критике в свой адрес. Например, когда ее осудили за худобу, в уничижительном контексте сравнив с актрисой Ариэль Уинтер, певица сделала скриншот этого комментария и жестко раскритиковала пользователя за сравнение двух женщин в таком ключе. «Мы живем во времена, когда люди сами же делают невозможным принятие себя», — написала девушка. И затем резонно отметила, что оценка чужих тел стала для всех слишком обыденна, хотя далеко не всегда люди показывают себя, чтобы услышать чье-то мнение или даже получить одобрение.

Дрю Бэрримор

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Дрю Бэрримор столкнулась с критикой относительно веса, когда еще была ребенком. И ей по-прежнему периодически приходится давать комментарии на этот счет, что тем не менее не мешает ей находиться в гармонии с собой. Так, однажды, когда фанат сделал предположение о ее беременности, актриса ответила просто и прямо: «Нет, просто я сейчас потолстела». В интервью Дрю рассказывает, что, хоть и придерживается определенного питания, когда необходимо похудеть при подготовке к съемкам, в целом она предпочла бы целыми днями есть феттучини «Альфредо». «Я гурман, — поясняет Бэрримор. — Я люблю еду и в путешествиях люблю пробовать новое, поэтому и набираю вес между съемками».

Зендея

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Зендея принадлежит к числу звезд, которые умеют за себя постоять, однако жаль, что ей довольно часто приходится демонстрировать это качество. Необдуманные высказывания порой летят в ее сторону даже от коллег по цеху. В 2015 году ведущие на красной дорожке дали двусмысленную оценку дредам девушки. А уже в 2016 году актриса вступила в ожесточенные дебаты в соцсетях с комиком Джули Клауснер непосредственно на тему бодишейминга. Последняя написала, что Зендея уморила себя голодом, чтобы похудеть до размера одного из своих локтей. На что звезда быстро отреагировала, сказав, что это совершенно не смешно, а затем обратилась к своим фанатам: «Прямо сейчас все идите посмотрите в зеркало на свое красивое тело и полюбите себя».

Дженнифер Лоуренс

GEOFF ROBINS / AFP / East News , GEOFF ROBINS / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс, как и Зендея, тоже столкнулась с бодишеймингом именно в кругу коллег она получила порцию негатива от продюсеров. «Многим актрисам приходится пройти через это. Мне сказали, что я толстая и меня уволят, если я не похудею, — рассказывает актриса в интервью. — Они даже принесли мои фотографии и сказали использовать их как мотивацию для соблюдения диеты». По признанию актрисы, в тот момент это было болезненным опытом, который довел ее до слез. Но теперь она больше не готова мириться с подобным. «Я знаю, что это больше никогда не повторится со мной, — решительно заявила она в интервью. — Если кто-нибудь даже просто попытается прошептать слово „диета“, я скажу ему убираться подальше».

Селена Гомес

TS, PacificCoastNews / East News , IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

Селена Гомес оказалась в центре внимания миллионов людей с юного возраста и за это время так сильно настрадалась от колких замечаний хейтеров, что даже была вынуждена в конце концов пойти на терапию. «Миф о красоте — одержимость физическим совершенством, которая затягивает современную женщину в бесконечный цикл безнадежности, самокопания и ненависти к себе, — написала певица однажды, когда ее засыпали обидными комментариями под фотографией в купальнике. — С каждым годом я становлюсь ближе к себе самой. У меня стало немного больше самосознания. Я чувствую себя уверенной и свободной. И я не собираюсь прятаться в своей комнате и впадать в депрессию».

Как вы считаете, уместно ли в целом оценивать чье-либо тело или лучше держать свое мнение при себе?