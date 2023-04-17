10 знаменитых женщин, которые отказались менять свою внешность в угоду стандартам. И правильно сделали
Звездный олимп притягателен и очень жесток. Кажется невероятным, что на разных этапах своей карьеры наши любимые знаменитости получали советы изменить внешность. Джессике Честейн предлагали перекраситься в блондинку, Леди Гага — подкорректировать форму носа, а Дженнифер Лопес — скинуть пару килограммов. Мы вспомнили известных женщин, которые несмотря ни на что решили сохранить свою индивидуальность и добились ошеломительного успеха.
Приянке Чопре рекомендовали «поработать» над фигурой
На заре карьеры некий режиссер сказал Приянке Чопре, что, если она хочет стать актрисой, придется всерьез заняться внешностью. Чопре посоветовали поработать над грудью, ягодицами и исправить челюсть. Менеджер актрисы с этим согласился.
Однако Чопра отказалась работать с тем режиссером и, по всей видимости, сменила менеджера.
Успешная актриса до сих пор испытывает давление по поводу «неидеальной» фигуры. Недавно на примерке ей заявили, что она слишком большая и не соответствует идеальному размеру. Приянка искренне расстроилась и расплакалась из-за критики.
Леди Гага получила предложение поправить форму носа
Когда Леди Гага работала над своим первым хитом, жизнь свела ее с одним крайне нетактичным человеком. Он заявил певице, что ей не мешало бы сделать ринопластику.
Тогда звезда ответила: «Нет, мне нравится мой итальянский нос». Кажется, Леди Гага с самого начала играла по своим правилам. За это ее и любят миллионы поклонников.
Синди Кроуфорд советовали удалить ее знаменитую родинку
Синди начала свою карьеру, еще будучи старшеклассницей. Тогда специалисты из индустрии моды указали девушке на родинку на лице и предупредили, что с ней добиться успеха будет гораздо сложнее. Родинку предлагали удалить.
Заручившись поддержкой матери, юная Кроуфорд решила не делать этого. Многие издания, помещая снимки модели на обложки, ретушировали их и скрывали природную особенность Синди. Спустя время все изменилось, и внешность звезды уже невозможно представить без знаменитой родинки у уголка рта.
Джессике Честейн предлагали перекраситься в блондинку
Сегодня Джессика Честейн — одна из самых уважаемых актрис Голливуда. Но было время, когда ей просто-напросто не давали ролей. Мотивировали это тем, что девушка «недостаточно красива».
Многие кастинг-директора были не в восторге от огненно-рыжих волос Честейн и советовали начинающей актрисе перекраситься. «На моем первом кастинге мне предложили попробовать стать блондинкой», — вспоминает звезда. Забавно, ведь сегодня цвет волос можно назвать изюминкой внешности Джессики.
Лию Мишель уговаривали сделать пластику носа
Лие Мишель посоветовали сделать пластическую операцию, чтобы получить работу в индустрии. «Когда мне было 15, мы с мамой встретились с агентом, который сказал, что для успешной работы мне нужно сделать ринопластику. Тогда мама прошептала мне, что Барбра Стрейзанд никогда не меняла свой нос и мне этого делать не стоит», — рассказывает актриса.
Спустя годы Мишель признается, что счастлива, что тогда послушала маму, а не агента.
Дженнифер Лопес рекомендовали похудеть
Удивительно, но Дженнифер Лопес не раз получала не прошенные советы, в том числе ей рекомендовали «немного похудеть». Звезда резко отвечала на подобные высказывания.
Лопес часто говорит о том, что ее формы и есть она, а себя она любит. Позиция певицы вызвала бурную реакцию у ее поклонников с похожим типом фигуры — вслед за своим кумиром они перестали стесняться своего тела и полюбили его. Дженнифер, можно сказать, сделала свою фигуру новым эталоном.
Внешность Софи Тернер постоянно критиковали
В одном из интервью актриса призналась, что во время съемок в «Игре престолов» чувствовала острую необходимость похудеть. Тернер пришлось переживать половое созревание на глазах общественности. Многие говорили юной актрисе, что она недостаточно хороша, слишком толстая, слишком худая. Справиться с мощным давлением Софи помог психолог.
Тайре Бэнкс советовали сбросить вес
В одном из интервью Бэнкс вспоминала, как на пике карьеры сотрудники одного миланского агентства назвали ее «слишком большой». Они потребовали, чтобы мама модели немедленно пошла и передала Тайре, что пора худеть. Бэнкс сразу подумала о диете, но мама велела ей отбросить подобные мысли, заявив: «Мы будем есть пиццу. Что я за мать, если позволю своему ребенку голодать из-за этой индустрии?!»
Поклонники называли Эмму Стоун слишком худой
Стоун испытала на себя давление со стороны поклонников: ее называли чересчур худощавой и советовали ей поправиться. Комментарии из серии «Съешь бутерброд» и «Ты выглядишь болезненно» буквально преследовали актрису. Эмма рассказывает, что критически рассматривала свое отражение в зеркале и думала: «Я не больна, я ем бутерброды. Почему люди пишут мне такое?»
Софи Лорен советовали подкорректировать форму носа
Легендарная актриса Софи Лорен вспоминала, как она отказалась делать пластику носа. Режиссер, работавший с ней, указал на ее профиль и посоветовал сделать его миниатюрнее. Софи тогда ответила решительным отказом.
Сегодня актриса, сделавшая головокружительную карьеру, уверена: ее нос — ее индивидуальность.
Путь многих знаменитостей подтверждает, что принять себя — это всегда верное решение. У нас есть и другие статьи на эту тему: