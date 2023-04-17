10 знаменитых женщин, которые отказались менять свою внешность в угоду стандартам. И правильно сделали

Звездный олимп притягателен и очень жесток. Кажется невероятным, что на разных этапах своей карьеры наши любимые знаменитости получали советы изменить внешность. Джессике Честейн предлагали перекраситься в блондинку, Леди Гага — подкорректировать форму носа, а Дженнифер Лопес — скинуть пару килограммов. Мы вспомнили известных женщин, которые несмотря ни на что решили сохранить свою индивидуальность и добились ошеломительного успеха.

Приянке Чопре рекомендовали «поработать» над фигурой

SUJIT JAISWAL/AFP/East News

На заре карьеры некий режиссер сказал Приянке Чопре, что, если она хочет стать актрисой, придется всерьез заняться внешностью. Чопре посоветовали поработать над грудью, ягодицами и исправить челюсть. Менеджер актрисы с этим согласился.

Однако Чопра отказалась работать с тем режиссером и, по всей видимости, сменила менеджера. Успешная актриса до сих пор испытывает давление по поводу «неидеальной» фигуры. Недавно на примерке ей заявили, что она слишком большая и не соответствует идеальному размеру. Приянка искренне расстроилась и расплакалась из-за критики.

Леди Гага получила предложение поправить форму носа

Jordan Strauss/Invision/East News , ROBYN BECK/AFP/East News

Когда Леди Гага работала над своим первым хитом, жизнь свела ее с одним крайне нетактичным человеком. Он заявил певице, что ей не мешало бы сделать ринопластику. Тогда звезда ответила: «Нет, мне нравится мой итальянский нос». Кажется, Леди Гага с самого начала играла по своим правилам. За это ее и любят миллионы поклонников.

Синди Кроуфорд советовали удалить ее знаменитую родинку

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Синди начала свою карьеру, еще будучи старшеклассницей. Тогда специалисты из индустрии моды указали девушке на родинку на лице и предупредили, что с ней добиться успеха будет гораздо сложнее. Родинку предлагали удалить. Заручившись поддержкой матери, юная Кроуфорд решила не делать этого. Многие издания, помещая снимки модели на обложки, ретушировали их и скрывали природную особенность Синди. Спустя время все изменилось, и внешность звезды уже невозможно представить без знаменитой родинки у уголка рта.

Джессике Честейн предлагали перекраситься в блондинку

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Сегодня Джессика Честейн — одна из самых уважаемых актрис Голливуда. Но было время, когда ей просто-напросто не давали ролей. Мотивировали это тем, что девушка «недостаточно красива». Многие кастинг-директора были не в восторге от огненно-рыжих волос Честейн и советовали начинающей актрисе перекраситься. «На моем первом кастинге мне предложили попробовать стать блондинкой», — вспоминает звезда. Забавно, ведь сегодня цвет волос можно назвать изюминкой внешности Джессики.

Лию Мишель уговаривали сделать пластику носа

Лие Мишель посоветовали сделать пластическую операцию, чтобы получить работу в индустрии. «Когда мне было 15, мы с мамой встретились с агентом, который сказал, что для успешной работы мне нужно сделать ринопластику. Тогда мама прошептала мне, что Барбра Стрейзанд никогда не меняла свой нос и мне этого делать не стоит», — рассказывает актриса. Спустя годы Мишель признается, что счастлива, что тогда послушала маму, а не агента.

Дженнифер Лопес рекомендовали похудеть

Invision/Invision/East News

Удивительно, но Дженнифер Лопес не раз получала не прошенные советы, в том числе ей рекомендовали «немного похудеть». Звезда резко отвечала на подобные высказывания. Лопес часто говорит о том, что ее формы и есть она, а себя она любит. Позиция певицы вызвала бурную реакцию у ее поклонников с похожим типом фигуры — вслед за своим кумиром они перестали стесняться своего тела и полюбили его. Дженнифер, можно сказать, сделала свою фигуру новым эталоном.

Внешность Софи Тернер постоянно критиковали

В одном из интервью актриса призналась, что во время съемок в «Игре престолов» чувствовала острую необходимость похудеть. Тернер пришлось переживать половое созревание на глазах общественности. Многие говорили юной актрисе, что она недостаточно хороша, слишком толстая, слишком худая. Справиться с мощным давлением Софи помог психолог.

Тайре Бэнкс советовали сбросить вес

В одном из интервью Бэнкс вспоминала, как на пике карьеры сотрудники одного миланского агентства назвали ее «слишком большой». Они потребовали, чтобы мама модели немедленно пошла и передала Тайре, что пора худеть. Бэнкс сразу подумала о диете, но мама велела ей отбросить подобные мысли, заявив: «Мы будем есть пиццу. Что я за мать, если позволю своему ребенку голодать из-за этой индустрии?!»

Поклонники называли Эмму Стоун слишком худой

Стоун испытала на себя давление со стороны поклонников: ее называли чересчур худощавой и советовали ей поправиться. Комментарии из серии «Съешь бутерброд» и «Ты выглядишь болезненно» буквально преследовали актрису. Эмма рассказывает, что критически рассматривала свое отражение в зеркале и думала: «Я не больна, я ем бутерброды. Почему люди пишут мне такое?»

Софи Лорен советовали подкорректировать форму носа

Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/Photoshot/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

Легендарная актриса Софи Лорен вспоминала, как она отказалась делать пластику носа. Режиссер, работавший с ней, указал на ее профиль и посоветовал сделать его миниатюрнее. Софи тогда ответила решительным отказом. Сегодня актриса, сделавшая головокружительную карьеру, уверена: ее нос — ее индивидуальность.