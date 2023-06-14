11 прозвищ знаменитостей, за которыми скрываются целые истории на миллион

Скорее всего, у каждого человека было или есть странное прозвище, которое прилипло к нему как банный лист. Так вот, звезды — не исключения. Криса Пратта в дестве дразнили Обезьяной, а друзья одной актрисы называют ее Бабулей. И, как оказалось, непроста.

1. Дэниел Рэдклифф — Креветка

В одном из интервью Дэниел признался, что у него никогда не было достойного прозвища. Его частенько называли Креветкой. Все из-за того, что он был бледным и худощавым.

2. Софи Лорен — Палка

Когда Лорен было 15, она по настоянию матери приняла участие в конкурсе красоты и даже дошла до финала. Однако сама будущая актриса не считала себя красавицей, а сверстники и вовсе называли ее Палкой или Зубочисткой. Лорен говорила: «Я далеко не всегда отличалась красотой. Той самой итальянской красотой, которую многие сейчас восхваляют».

3. Наоми Кэмпбелл — Черная пантера

Evan Agostini / Invision / East News

Модель прославилась тем, что стала первой темнокожей женщиной, попавшей на обложку известного журнала ELLE. После этого ее карьера стремительно пошла вверх. Точно неизвестно, кто именно дал Наоми прозвище Черная пантера, но называть ее так стали из-за невероятной пластичности и кошачьей грации.

4. Крис Пратт — Обезьяна

VALERIE MACON / AFP / East News

Крис признался, что это прозвище он получил в детстве от своего отца. Вот что он рассказал об этом: «У меня была маленькая голова, но уши и зубы были такого же размера, что и сейчас. А еще мне нравилось прыгать. Так и появилось прозвище».

5. Райан Гослинг — Мышонок

Одноклассники Райана называли его Мышонком, потому что он принял участие в шоу талантов «Клуб Микки Мауса». В одном интервью актер признался, что, давая это прозвище, ребята не издевались над ним, а, напротив, были рады за друга, который попал в это шоу.

6. Наталья Водянова — Сверхновая

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Свое прозвище модель получила после ошеломляющего успеха на мировых подиумах. Доказано, что сверхновые звезды играют ключевую роль в распределении элементов во Вселенной. И это прозвище как нельзя лучше подходит Наталье.

7. Дев Патель — Лепесток

Rich Fury / Invision / AP / East News

Во время съемок в «Отеле „Мэриголд“. Заселение продолжается» актер получил прозвище Лепесток. Им его наградила Мэгги Смит, которая тоже снималась в ленте. Вероятно, все из-за созвучия слов Patel (фамилия актера) и petal (в переводе с англ. «лепесток»).

8. Лиа Мишель — Бабуля

Актриса сама рассказала, почему друзья наградили ее именно таким прозвищем: «Мне не нравятся вещи, которые нравятся другим людям. Я не люблю клубы и громкую музыку. Может быть, это делает меня скучной, но я бы лучше лежала в постели и смотрела сериал со своей кошкой».

9. Ник Джонас — Дедуля Джонас

Такое прозвище дала своему мужу Приянка Чопра. Забавно в этой ситуации то, что Ник младше супруги на 10 лет. Она объясняет это так: «У него очень старая душа, он мудр и умен. Я всегда делаю что хочу, а он меня во всем поддерживает».

10. Криштиану Роналду — Плакса

Трудно в это поверить, но в детстве у спортивной легенды было прозвище Плакса. Мама Криштиану признавалась: «Слезы катились по его лицу каждый раз, когда товарищи по команде не передали ему мяч или когда он или кто-то из игроков пропустил гол, передачу. Или даже когда другие играли не так, как он бы хотел».

11. Дженнифер Энистон — Доктор Энистон

Подруга актрисы Кристин Хан как-то рассказала, что друзья дали Джен такое прозвище из-за ее любви помогать окружающим. Кристин рассказала: «Если вы подкинете ей проблему, то она с удовольствием возьмется ее решать, бросив на это все свои силы и время. И это касается абсолютно любых проблем».