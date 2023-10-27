12 исполнителей, которых пользователи интернета считают слишком переоцененными
Вкусы в музыке, как искусстве в целом, субъективны. Среди множества артистов и музыкальных групп, всегда есть те, которых одни считают великими и непревзойденными, а другие видят в них переоцененных и не заслуживающих всеобщего восхищения звезд.
Дженнифер Лопес
Evan Agostini / Invision / East News
- Джей Ло — олицетворение человека, который хорош во всем, но ни в чем не превосходен. Она общается со множеством разных людей и, будучи удивительной личностью, крутится в разных областях шоу-бизнеса. За что бы она ни бралась, делает это хорошо, но наверняка есть кто-то, кто делает это лучше. © BearTerrapin / Reddit
- Не мастер ни в чем. © swankProcyon / Reddit
- За исключением потрясающего внешнего вида. © Play-yaya-ding**** / Reddit
Виктория Бекхэм
Scott Garfitt / Invision / East News
- Быть частью одной из самых успешных групп всех времен без особых вокальных данных и выйти замуж за самого крутого футболиста того времени — тоже хоть какой-то, но талант. © citydreef / Reddit
- Я думаю, что у нее были очень хорошие связи, и она тщательно выбирала очередную цель. Я никогда не видел, чтобы она бралась за что-то, чему суждено потерпеть крах. У нее отличный вкус или, по крайней мере, умение выбирать успешные проекты. © mike_d85 / Reddit
Джаред Лето
Jack Plunkett / Invision / East News
- Пошел на концерт группы «Thirty Seconds to Mars». Во время концерта на сцену вышел менеджер и объявил что-то вроде: «Джаред плохо себя чувствует и, возможно, не сможет выступить». Затем Джареда выкатывают в инвалидной коляске, и он встает, говорит, что ему нужна помощь зала, чтобы спеть припев с высокими нотами его хитовой песни. Так что все его выступление пел зал, а не он сам. Через месяц на музыкальном фестивале они проделали то же самое, вплоть до инвалидной коляски и всего остального. Единственная разница заключалась в том, что на этот раз зал его освистал. © OppaaHajima / Reddit
- Если вы посмотрите видео с живыми выступлениями, то станет совершенно очевидно, что в песнях с большим количеством высоких нот отсутствует тональность. Он неплохо справляется с попаданием в ноты, но поет до боли фальшиво. Конечно, есть исполнители и похуже, но Джаред явно не обучался пению профессионально. © OppaaHajima / Reddit
Боб Дилан
- Не думаю, что кто-нибудь мог понять, что за слова он произносил, когда пел. © faceeatingleopard / Reddit
- Когда речь заходит о Бобе Дилане, я думаю: «Тексты его песен великолепны, но зачем этому парню вообще позволили петь?!» © apeydawg / Reddit
- Не великий певец, но превосходный автор песен. © njdevil956 / Reddit
- Он невероятный автор песен, который повлиял на формирование современной музыки. Но до того плохой певец, что многие его песни звучат так, словно он пародирует сам себя. © Bran_Solo / Reddit
Дрейк
AFP/EAST NEWS
- Честно говоря, ранняя музыка Дрейка вообще не очень хороша и в основном состоит из двух тем: «Я рэпер нового поколения, у которого много девушек, а все остальные парни — хейтеры» и «Ого, мои друзья и семья отдалились от меня, как только я добился успеха». © attention_pleas / Reddit
- Что еще смешнее — он позиционирует себя как «парня, который сделал себя сам и которому пришлось много работать, чтобы добиться успеха». Но он рос в богатой семье, которая жила в пригороде. © Reasonable-Watch-460 / Reddit
- Музыка нудная, вокал на уровне караоке, не знаю, что людям в нем нравится. Искусственный интеллект может исполнить песню Дрейка лучше, чем он сам. © chiffed / Reddit
Камила Кабельо
Apega / WENN.com / agefotostock / East News
- Она поет ужасно, я правда не могу поверить, что она стала такой популярной. © confusedrabbit247 / Reddit
- Да и музыка звучит невероятно шаблонно. © TaintDevourer / Reddit
- Почти в каждом музыкальном клипе она просто ведет себя вызывающе и всегда запускает руки в волосы. Так раздражает. © SnugglePuggle94 / Reddit
Рианна
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
- Недавно я спросил свою подругу, почему Рианна так знаменита, и она ответила: «Потому что она красивая и нравится людям». Я видел ее на концерте, где она выступала с Эминемом, и она ужасно пела со сцены. © Extension-Sun7 / Reddit
- Я думаю, что она просто ленивая певица, и ей сходит с рук пение в одном и том же стиле. Но стоит ей постараться, и начинает петь очень даже сносно. © Appropriate_Lab4704 / Reddit
- У меня всегда было чувство, что она говорит свои песни, а не поет их. © shrimpfrocktail / Reddit
Эд Ширан
Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News
- Каким-то образом он необъяснимо популярен. Да, он блестящий и опытный автор песен, но как певец, я бы сказал, что его явно переоценивают. Его победа на «Грэмми» в номинации «Песня года» за «Shape of You» — это смешно во всех отношениях. У него действительно хороший голос, но он не заслуживает всей той похвалы, которую получает. © Matt Cormier / Quora
- Согласна, не понимаю бесконечного очарования Эда Ширана. «Shape of You» — одна из худших песен, которые я когда-либо слышала. «Теперь мои простыни пахнут тобой». Фи. © Cyndi Harris / Quora
- Он талантлив, он молод, относительно хорошо выглядит, но его песни не стоят всей шумихи вокруг них. © Ciaran L. / Quora
Бритни Спирс
NPA / The Grosby Group / EAST NEWS
- Каждый раз, когда слышу ее пение, мне вспоминается момент из «Друзей», где Моника пытается звучать соблазнительно, хотя очень простужена. © NullTaste27 / Reddit
- Ее природный голос на самом деле очень хорош, если вы послушаете некоторые из ее старых выступлений до того, как она стала знаменитой. Во всем виноваты музыкальные продюсеры, которые заставили ее петь с таким гнусавым «миловатым» эффектом, который фактически повредил ее голос. © Ilmara / Reddit
Мик Джаггер
PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News
- У Мика Джаггера есть диапазон, но его голос может расколоть доску пополам. © _Cool_Breeze1 / Reddit
- Диапазон? Возможно, стилистически, но не вокально. Мик, несомненно, был бы победителем среди худших вокалистов. Он худший певец в категории самых успешных групп всех времен. На сцене он излучает уверенность, но он просто плохой певец. © elleeott / Reddit
- Я люблю «The Rolling Stones», и у Мика есть свой собственный стиль, но я думаю, что любой уличный певец смог бы спеть лучше него. © Broadnerd / Reddit
Адам Левин («Maroon 5»)
John Shearer / Invision / AP / East News
- Его обычный голос довольно хорош. Но мне невдомек, почему он все время издает этот ужасный визгливый фальцет. © MisterMarcus / Reddit
- У него будто пузырь застрял в горле, когда поет, и, кажется, это больше похоже на скрежет гвоздей по классной доске. © ExistentialWonder / Reddit
Кэти Перри
Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
- Однажды слышала ее без автотюна, и она вообще не попадала в ноты. © ChestertonsFence1929 / Reddit
- Сходила на ее концерт и пришла к выводу, что она не умеет петь. Во время выступления она просто выкрикивала каждый второй слог. Я была очень разочарована. Больше половины концерта она просто пела под фонограмму. © XvisenyaX / Reddit
- Я видела ее вживую на концерте, и она настолько плохо пела, что во время выступления все уходили поесть или в туалет. © davitag / Reddit
В список переоцененных артистов попали не только популярные музыканты, но и знаменитые актеры и актрисы. Пользователи поделились, кого из звезд считают недостойными той славы, которая у них есть.
Фото на превью Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Jack Plunkett / Invision / East News
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