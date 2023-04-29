12 секретов, которые помогают итальянкам любить себя и отлично выглядеть

Итальянские женщины всегда славились своей красотой и изысканным стилем. Несмотря на разнообразие национальностей и регионов Италии, существует несколько общих черт и привычек, которые помогают местным синьорам выглядеть по-особенному привлекательно. И вот 12 секретов красоты итальянок, которые можно смело брать на вооружение.

Кстати, помимо прочего, в конце статьи вы узнаете еще 3 хитрости, о которых рассказали известные итальянские топ-модели.

1. Итальянки не сидят на диете

Итальянки умеют наслаждаться едой, особо себя не ограничивая. Они могут себе позволить пасту, мороженое, фокаччу и другие калорийные продукты. Фишка только в том, что местные женщины, как говорит актриса и модель итальянского происхождения Митци Пейроне, предпочитают простые блюда, избегая излишнего количества заправок, соусов и начинок. Но при этом порции в Италии гораздо меньше, чем мы привыкли. И, несмотря на отсутствие ограничительных диет, итальянки не переедают, что способствует их отличному физическому и психическому здоровью.

2. Увлажняют тело 2 раза в день

Итальянские женщины считают обязательной процедурой ежедневное увлажнение тела кремом или оливковым маслом. Причем делать это нужно 2 раза — утром и вечером. Интересно, что на макияж они тратят не более 10 минут в день, зато больше времени выделяют на увлажнение тела с головы до ног.

3. Используют для увлажнения оливковое масло

Оливковое масло известно не только своим потрясающим вкусом, но и полезным влиянием на здоровье и кожу. Местными женщинами оно используется как отличный увлажнитель кожи. Оно предотвращает ее сухость и тусклость. Кроме того, этот растительный жир является сильным антиоксидантом, помогающим бороться со старением кожи. Кстати, знаменитая актриса Софи Лорен заявляла о своей любви к оливковому маслу. Она добавляла 2 столовые ложки в свой рацион ежедневно, а также применяла его для увлажнения кожи. Масло из оливы также используют для увлажнения волос. Оно богато витамином Е, поэтому нанесение даже небольшого количества масла на кончики волос поможет восстановить их блеск. При этом важно наносить его именно на кончики волос, а не на кожу головы. Иначе в некоторых случаях оно может вызвать появление перхоти.

4. Касаются кожи только безымянным пальцем

В семьях Италии из поколения в поколение передается устоявшееся правило: безымянный палец считается наиболее чувствительным на руке, а потому для нанесения крема под глаза нужно использовать именно этот палец.

5. Пользуются старой, проверенной временем косметикой

Клаудия Грациано, автор популярного модного блога Human Hanger, говорит, что итальянские женщины больше внимания уделяют продуктам вне времени, которые уж точно работают, а не кричащим новомодным средствам. Или же предпочитают подолгу пользоваться косметикой одной и той же марки.

6. Не трогают брови

«Брови должны быть естественными» — главное кредо каждой итальянки. Клаудия Грациано говорит: «Женщины в моей семье всегда придерживались правила, которое гласит: „Оставь брови в покое“. Я, когда была моложе, чересчур сильно выщипывала брови или удаляла волоски воском. Но, к счастью, они снова отросли. Лучше всего с бровями делать процедуры, не требующие какого-то особенного дальнейшего ухода за ними».

7. Делают скрабы из кофе

Перед тем как нанести оливковое масло на тело, итальянки отправляются на кухню, чтобы приготовить лучший скраб в мире. В качестве отшелушивающего средства они используют смесь из кофейной гущи и кокосового масла. Особенное внимание женщины уделяют бедрам и ягодицам. Кофе подтягивает кожу, удаляя мертвые клетки, а кокосовое масло ее увлажняет. Многие итальянки утверждают, что такой скраб помогает бороться с целлюлитом и растяжками.

8. Пользуются помадой с SPF-защитой

Мы все знаем, как важно наносить солнцезащитный крем перед выходом из дома в солнечный день. Но даже не задумываемся о том, что чувствительная кожа губ тоже подвержена негативному влиянию ультрафиолетовых лучей. А вот итальянки об этом знают и пользуются помадами с SPF-защитой.

9. От прыщей избавляются чесноком

Этот удивительный растительный продукт не только усиливает вкус блюд, но и обладает множеством других полезных свойств. Благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам чеснок может помочь при борьбе с угревой сыпью и прыщами. Аллицин, содержащийся в чесноке, способен уничтожать бактерии, вызывающие появление прыщей. Чтобы воспользоваться этим простым и эффективным способом, достаточно взять разрезанный зубчик чеснока и протереть им место возникновения прыща. Результат не заставит себя долго ждать.

10. Делают эпиляцию воском

Если хотите избавиться от волос на теле, как это делают многие итальянки, то лучше всего выбрать качественную восковую эпиляцию. У итальянских женщин она является предпочтительным методом удаления нежелательной растительности. Ведь это довольно эффективно и недорого, учитывая, что результат держится несколько недель.

11. Много общаются

Немаловажное значение для физической красоты имеет социальная жизнь. Итальянки общительны и любят проводить время с семьей и друзьями. Такие встречи помогают им поддерживать не только душевное равновесие, но и физическое здоровье, так как общение с близкими уменьшает стресс и повышает настроение.

12. Ведут активный образ жизни

Итальянки обычно очень активны и любят заниматься спортом. Они часто ходят пешком, ездят на велосипеде, занимаются йогой, танцами или фитнесом.

Бонус: 3 секрета от итальянских топ-моделей

24-летняя популярная топ-модель Виттория Черетти делится своим способом ухода за кожей: «Чтобы снять припухлость глаз по утрам, наберите в миску холодную воду, бросьте туда кубики льда и нарезанный огурец. И умойтесь этой водой».

42-летняя Мариякарла Босконо говорит, что добиться сияющей кожи проще, чем кажется. «Пейте много воды, умывайтесь утром и вечером и защищайте кожу от солнца», — советует она. Босконо также подчеркивает, что для поддержания здоровья волос «важно менять шампуни и кондиционеры».