14 звезд, которые так объявили о своей беременности, что у публики челюсть отвисла

Объявление о беременности знаменитости — событие, которое с нетерпением ждут не только родственники будущих родителей, но и поклонники. Порой звездные мамы и папы сообщают радостную новость с помощью трогательного поста в социальных сетях. А некоторые выбирают более оригинальный путь: снимают целые видео или прерывают концерт, чтобы поделиться своим счастьем.

Кэти Перри

Invision / Invision / East News , Katy Perry / Capitol Records / Ferrari Press / East News

Певица долго хранила свою беременность в секрете, чтобы феерично сообщить о ней в своем новом музыкальном видео «Never Worn White». Кэти предстала перед зрителями в длинном белом платье, подчеркивающем ее круглый живот. Спустя несколько месяцев у певицы и ее возлюбленного — актера Орландо Блума — родилась дочь, которую назвали Дейзи.

Адриана Лима

Фотомодель сняла забавное видео для TikTok, в котором она неожиданно сообщает своему партнеру Андре Леммерсу о беременности. Дело в том, что Андре часто подшучивал над возлюбленной: пугал и снимал это на камеру. Модель «отомстила» бойфренду и поделилась его первой реакцией на новость о будущем отцовстве со всем миром.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри отдали дань уважения принцессе Диане, сделав объявление о скором появлении на свет их второго ребенка 14 февраля, в День всех влюбленных. В тот же день 37 лет назад газеты публиковали известие о беременности принцессы Дианы — матери принца Гарри. 4 июня 2021 года на свет появилась Лилибет Диана. Второе имя девочке было дано в честь бабушки.

Келли Осборн

Invision / Invision / East News

37-летняя певица объявила о беременности своим поклонникам, опубликовав фото, на котором она держит УЗИ-снимок будущего малыша. «Последние несколько месяцев я мало что рассказывала и сейчас скажу почему. Я на седьмом небе от счастья оттого, что скоро стану мамой», — гласил текст поста.

Мэнди Мур

Invision / Invision / East News

Мэнди сделала любопытный пост на своей страничке в соцсетях: она выложила фото своего годовалого сына Августа в футболке с надписью «Большой брат». «Закончилась первая глава моей жизни, и вот-вот должна начаться следующая: я стану матерью 2 детей», — поделилась звезда.

Эшли Грэм

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Эшли объявила о своей второй беременности при помощи видео. На нем модель и ее супруг сначала ждут результат теста на беременность, а потом во время УЗИ им сообщают о мальчиках-близнецах. «Да вы шутите!» — радостно воскликнула удивленная модель, осознав, что в скором времени станет мамой уже 3 мальчиков.

Кристина Риччи

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

О том, что 40-летняя актриса ожидает второго ребенка, поклонники узнали из соцсети. Звезда опубликовала УЗИ-снимок с лаконичной подписью: «Жизнь становится лучше».

Галь Гадот

Звезда фильмов о Чудо-женщине объявила о своей третьей беременности, опубликовав фотографию с мужем и 2 старшими дочерями. Подпись гласила: «А вот и снова». Спустя несколько месяцев актриса родила еще одну девочку.

Дженнифер Лопес

В 2007 году во время заключительного концерта тура 38-летняя Джей Ло шокировала публику и мужа, объявив о своей беременности: «Мы с Марком ждем ребенка!» Марк Энтони, супруг певицы, пожал плечами, наклонился к животу Дженнифер, поцеловал его и произнес: «Я не ожидал, что она это скажет».

Эми Шумер

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Комедийная актриса рассказала своим подписчикам о скором пополнении в семье с присущим ей чувством юмора. На своей странице в соцсети она опубликовала фото беременной Меган Маркл и ее супруга, принца Гарри, но заменила лица на свое и своего мужа Криса Фишера.



Джессика Симпсон

Invision / Invision / East News

Джессика не просто объявила о своей беременности на личной странице в социальной сети, но и сразу раскрыла пол малыша, выложив 2 фотографии. На первой ее старшие дети держали в руках большие воздушные шары, а на второй из лопнувшего шара вылетали шарики поменьше — розового цвета. Вскоре певица родила девочку, которую назвали Берди.



Бейонсе

Во время церемонии вручения музыкальных наград в 2011 году Бейонсе исполнила песню «Love on Top». Закончив петь, она отбросила микрофон, молча расстегнула блейзер и демонстративно погладила свой заметно округлившийся живот. Спустя несколько месяцев на свет появился ее первенец — дочь Блю Айви.

Джиджи Хадид

NBC / Ferrari Press / East News

Джиджи подтвердила слухи о своей беременности в прямом эфире вечернего телешоу. «Я, конечно, предпочла бы объявить об этом по-другому, но в то же время я благодарна всем за добрые слова и поддержку», — поделилась модель. Еще она рассказала, что ее очень сильно потянуло на рогалики.



Блейк Лайвли

В сентябре 2022 года Блейк Лайвли появилась на красной дорожке одного мероприятия в платье, подчеркивающем весьма округлившийся животик. Спустя пару дней актриса открыто сообщила, что скоро у них с мужем Райаном Рейнольдсом родится четвертый ребенок, и выложила несколько домашних фото на своей странице в соцсети. Опубликовав личные фото, звезда, которая, кстати, несколько месяцев держала свою беременность в секрете, оставила с носом папарацци, которые пытались сделать сенсационные снимки и даже дежурили под домом актрисы.