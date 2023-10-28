15+ доказательств того, что Италия — страна с какой-то другой планеты

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Уже давно Италия завоевала сердца людей со всего мира, ведь она имеет свой неповторимый колорит. Например, узенькие улочки, уютные кафе с запахом пиццы и пасты, шикарные пейзажи — все это лишь малая часть того, чем славится страна.

А в бонусной части вы узнаете, что время и расстояния в Италии воспринимаются иначе, чем в других странах.

«В подъезде моего дома в Италии пол сделан из стекла, через которое можно видеть древние руины»

«В этом итальянском ресторане салями намотана на бобину, как провод»

«У раковины вместо ручек смесителя 2 педали»

«Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана»

Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit

«Видел в Италии невероятно много людей в подобных венках»

В Италии таких людей называют «laureato», что дословно означает «увенчанный лавром». Это связано с древнеримским актом вручения лаврового венка поэтам, которых император считал достойными похвалы. Сегодня их носят выпускники, которые только что успешно закончили университет. © klauskinki / Reddit



«В некоторых ресторанах Италии посетителям предлагают использовать макароны в качестве соломинок»

«В этом здании в Турине живут люди»

Еще больше особенностей городского пейзажа в Италии вы найдете в этой статье.

Рынок в Италии похож на картину

Служба доставки в Венеции имеет свой неповторимый шарм

Просто мужчины собрались, чтобы поиграть в шахматы

В Италии есть церковь, которая находится под водой

«Путешествуя по Тоскане, я не смог проигнорировать это изящное одинокое дерево на вершине живописного холма»

«Рядом висел знак „Посторонним вход воспрещен“»

В Италии даже собака может носить часы, чтобы не пропустить сиесту

Приезжая в Италию, будьте готовы увидеть скульптуры эпохи Возрождения даже в магазинах недорогой одежды

«В одном из супермаркетов Италии продают коробками самую вкусную часть мороженого — шоколадный кончик»

«Для Италии это совершенно нормально»

Бонус: Все относительно

Переехала в Италию. Разговорилась с соседкой. Говорит: «Ты загорелая! Сразу видно, что часто на море отдыхаешь». А я ей с улыбкой: «Это я на даче загорела. Пару часов туда, полдня на грядках и пару часов обратно». Смотрю, а глаза у нее округляются, и она выдает: «За это время можно всю Италию проехать и на всех пляжах побывать, а ты только на дачу съездила».