15+ доказательств того, что Италия — страна с какой-то другой планеты
Уже давно Италия завоевала сердца людей со всего мира, ведь она имеет свой неповторимый колорит. Например, узенькие улочки, уютные кафе с запахом пиццы и пасты, шикарные пейзажи — все это лишь малая часть того, чем славится страна.
А в бонусной части вы узнаете, что время и расстояния в Италии воспринимаются иначе, чем в других странах.
«В подъезде моего дома в Италии пол сделан из стекла, через которое можно видеть древние руины»
«В этом итальянском ресторане салями намотана на бобину, как провод»
«У раковины вместо ручек смесителя 2 педали»
«Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана»
- Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit
«Видел в Италии невероятно много людей в подобных венках»
- В Италии таких людей называют «laureato», что дословно означает «увенчанный лавром». Это связано с древнеримским актом вручения лаврового венка поэтам, которых император считал достойными похвалы. Сегодня их носят выпускники, которые только что успешно закончили университет. © klauskinki / Reddit
«В некоторых ресторанах Италии посетителям предлагают использовать макароны в качестве соломинок»
«В этом здании в Турине живут люди»
Еще больше особенностей городского пейзажа в Италии вы найдете в этой статье.
Рынок в Италии похож на картину
Служба доставки в Венеции имеет свой неповторимый шарм
Просто мужчины собрались, чтобы поиграть в шахматы
В Италии есть церковь, которая находится под водой
«Путешествуя по Тоскане, я не смог проигнорировать это изящное одинокое дерево на вершине живописного холма»
«Рядом висел знак „Посторонним вход воспрещен“»
В Италии даже собака может носить часы, чтобы не пропустить сиесту
Приезжая в Италию, будьте готовы увидеть скульптуры эпохи Возрождения даже в магазинах недорогой одежды
«В одном из супермаркетов Италии продают коробками самую вкусную часть мороженого — шоколадный кончик»
«Для Италии это совершенно нормально»
Бонус: Все относительно
- Переехала в Италию. Разговорилась с соседкой. Говорит: «Ты загорелая! Сразу видно, что часто на море отдыхаешь». А я ей с улыбкой: «Это я на даче загорела. Пару часов туда, полдня на грядках и пару часов обратно». Смотрю, а глаза у нее округляются, и она выдает: «За это время можно всю Италию проехать и на всех пляжах побывать, а ты только на дачу съездила».
В Италии есть своя изюминка, ради которой миллионы туристов каждый год прилетают сюда со всего мира. Ведь некоторые особенности жизни итальянцев так и хочется позаимствовать себе.
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