Видимо,мое чю на сегодня все. Не вижу слово лопата.
Ну забыла она челюсть. И чё?
15+ таксистов и пассажиров, у которых что ни поездка, то на смех пробирает
Поездка на такси — это не просто передвижение из точки А в точку Б, но и эмоциональная встряска. Порой случаются неприятные ситуации, о которых так и хочется побыстрее забыть. Но бывает все совсем наоборот, когда от плохого настроения не остается и следа.
- Впервые в жизни побывала на первом звонке не как школьница, а как зритель. Мне уже 21. Младший брат прошлой осенью пошел первый раз в первый класс. Подъехали мы к школе на такси, уже выходим из машины, как вдруг брат вспоминает: «Блин, мы цветы забыли купить!» Шок, паника. Но нас вдруг зовет водитель. Он открывает двери, поворачивается с непроницаемым лицом и выдает: «Не переживайте, у меня букетик один есть, возьмите». Мама поблагодарила его, деньги начала давать, а водитель засмеялся и сказал: «Думал, теще подарю, но вы меня вовремя остановили!». © Не все поймут / VK
- Я девушка, некоторое время работала таксистом. Дело было летом. Везла я бабулю лет 60-70. Довезла, все хорошо. Спустя время мне по рации диспетчер сообщает: «Ты бабушку везла?» Говорю, что я. И тут слышу: «Она у тебя свою челюсть забыла!» Меня после еще месяц подкалывали. © Подслушано / Ideer
Видимо,мое чю на сегодня все. Не вижу слово лопата.
- Недавно вызвала такси. Приходит сообщение, что приедет водитель Игорь, но низкий рейтинг — 3,9. Немного напряглась, но поездку не отменила. Приехал. Он вышел из машины, взял у меня вещи, аккуратно положил в багажник. Поехали. Начали болтать. Интересный собеседник оказался. Я спросила, мол, почему такой рейтинг. Была в шоке! Сказал, что недавно сделал замечание одной даме — попросил не есть жутко сыпучее пирожное, крошки от которого летели по всей машине. Она поставила ему 1 балл. А ее подруга работает оператором в этом такси, поэтому портит ему жизнь: не дает нормальные заказы, отменяет по надуманным причинам. Я ему посоветовала обратиться в службу поддержки, ведь у него видеорегистратор все записывает, есть доказательства, что он был прав. В итоге довез до дома и уехал. А позавчера он позвонил и сказал: «Сделал все так, как вы сказали, и рейтинг мне восстановили. А подругу той дамочки уволили. © Хищный ЗаИц / ADME
- Дождь. Толкаюсь в пробке в правом ряду. Около остановки опускаю пассажирское стекло и тряпочкой протираю зеркало. Тут открывается дверь, на переднее сиденье нагло садится девушка с остановки и говорит: «Мне до метро!» Я подумал немного и решил, что подвезу, ведь по пути как раз. По дороге поболтали немного, и только под конец поездки выяснилось, что на той остановке она подумала, будто я рукой ее зову сесть в машину. А я всего лишь протирал зеркало. © V2M8Ch / Pikabu
- Вызвала себе такси, пришло СМС с маркой машины, а я в них совсем не разбираюсь. Вышла на улицу, а перед подъездом как раз стояла машина такого же цвета, как было указано в сообщении. Недолго думая, села на заднее сиденье. Смотрю, а там уже сидит пассажир, а за рулем женщина-водитель разговаривает по телефону. Я возмутилась, мол, не собираюсь ехать с попутчиком. Женщина на меня не обращала внимания из-за разговора, а я начала еще сильнее возмущаться! Но тут вижу, что подъезжает такая же машина. И тут до меня доходит, что я залезла в машину к чужим людям и там возмущаюсь, почему же они меня не везут. © Подслушано / Ideer
Что там за многомиллиардная сделка обсуждалась, что нельзя было отвлечься на 15 секунд и сообщить девушке что она ошиблась автомобилем?
- Ехала на такси домой вечером. Таксист внезапно начал рассказывать о своей дочери. Говорит, что она сейчас учится в Лондоне, а он хоть и очень ею гордится, но грустит сильно, что они больше не рядом живут. Меня это так тронуло. У меня просто с папой вообще не такие замечательные отношения, и я на секунду задумалась, как бы было приятно, если бы мой папа так кому-то обо мне рассказывал. © Не все поймут / VK
- Опаздываю на работу. Вызвал такси. Приехал мужичок в возрасте. Лицо какое-то знакомое. Спрашивает: «Вы там работаете, куда мы едем?» Говорю, что да. И тут слышу: «Тогда передайте вашему хлюпику привет». Я обалдел, ведь мы так своего менеджера называем — фамилия Хлюпов. А водитель резко поворачивается ко мне и выдает: «Будем знакомы! Хлюпик старший. Отец я его». Сразу стало понятно, почему лицо у него знакомое.
- Давно было. Вызвали такси. Диспетчер звонит и говорит, что дорога перекрыта, и просит пройти до перекрестка. Идем. Машины нет. Диспетчер говорит, что подъедет черная машина такой-то марки. Мы две девочки, в марках машин вообще полный ноль. Через минуту прямо перед нами останавливается черный джип. Без тени сомнения садимся на заднее сиденье, здороваемся. Мужик говорит: «Здравствуйте!» Отъезжаем. Через несколько минут звонок из такси: «Машинка приехала, вы где?» Удивленно переглядываемся. Уточняем у водителя, а он говорит: «Так я не таксист. А вам куда надо?» В итоге довез нас и даже денег не взял. Но до сих пор не могу понять, почему к нему залезли какие-то девушки, а он даже не стал задавать никаких вопросов. © gayarsenic / Pikabu
Действительно,почему?
Снежинкам по 8 лет?даже в 10 уже бы сообразили.
- Таксовал как-то. Почти ночь, уставший еду с пассажиром. Поворачиваю налево, а там пешеходный переход, и идет девушка. Я остановился, чтобы пропустить. А она идет и вдруг голову поворачивает, смотрит на меня, улыбается и машет мне рукой. Мне это показалось милым, поэтому я улыбнулся и помахал в ответ. И она прямо обрадовалась, появилась улыбка на лице. А сама вся такая милая, и улыбка красивая. После этого я до самого дома ехал с хорошим настроением и улыбкой до ушей. © GlupuiOslik / Pikabu
- Как-то раз один пассажир потребовал ехать за какой-то машиной. Мы поехали. В итоге та машина, за которой мы ехали, остановилась где-то в пригороде, а мой пассажир вышел и зашел в этот дом. Оказалось, что это был его дом. Просто ему не хватило места поехать в одной машине с семьей. © Unknown author / Reddit
- Ехала от подруги, которой помогала делать огромный торт в 4 часа ночи. Я уставшая, потная, с непонятным пучком на голове, без макияжа. Села в такси и уткнулась в свой телефон. А таксист так тихо и тепло сказал: «Девушка, вы такая красивая». И у меня в душе зацвели пионы! Я замужем, есть прекрасный и любящий муж. Была и буду ему верна, но как же хочется иногда простого флирта, первых свиданий и разговоров до 7 утра. Грустно немного. © Подслушано / Ideer
- Я чиню обувь в мастерской. Как-то ко мне пришла девушка и попросила починить каблук, но бесплатно, так как денег с собой не было. Я не знаю, почему тогда пошел ей навстречу и помог просто так. А недавно у меня была ситуация, когда я спешил к дочери в садик на концерт, а маршрутки нужной не было. Начал ловить такси, остановилась машина. Внутри сидела девушка, которой я чинил каблук когда-то, и ее муж или парень. Ну и говорит мне: «Я вас запомнила тогда, хочу отблагодарить!» Они довезли меня до самого садика. На концерт я успел. А все-таки добро возвращается. © Не все поймут / VK
- Вызвала такси, стою во дворе дома и жду. Во дворе тяжело машинам разъезжаться, поэтому просто вышла до въезда во двор. Подъезжает таксист. Я только хотела сесть, а он вдруг взял и поехал во двор. Остановился. Я снова подошла и опять попыталась открыть дверь, а он снова начинает сдавать назад. Я уже в недоумении. Отошла в сторону и жду, когда он закончит свои маневры. А он снова поехал вглубь двора, с трудом там развернулся и подъехал ко мне. Сажусь. А он мне: «Девушка, а я отменил заказ!» Я обалдела, мол, почему. И слышу: «А вы какая-то нервная!» © Любовь / ADME
- Купил первую машину. Еду на работу. Смотрю, стоит кто-то и голосует. Решил подвезти. Оказалось, что в мою сторону, но чуть дальше. В итоге довез его до поворота к себе домой и сказал: «Дальше сам». А он мне деньги протягивает и говорит: «Вы же меня до конца не довезли» Я объяснил, что я просто бесплатно подвез, так как ехал с работы. Ох, видели бы вы его лицо. Ведь он подумал, что таксиста поймал, который денег не взял, но и до конца не довез. © di**ream / Pikabu
- Как-то раз вез одного 50-летнего мужика. И он признался мне, что тайком по ночам ездит на такси из дома к маме, а все потому что вообще не умеет готовить. Берет еду у нее. © foodpoisonings**** / Reddit
- Отдыхала на Бали, понадобилось вызвать такси. Таксист попался уж больно болтливый. Рассказывал про все, что он видел на дороге. А когда узнал, откуда я, то сказал, что ни разу в жизни снег не видел. Говорит: «Как вы вообще ездите на машинах зимой?» Я начала рассказывать о незамерзайке, сменной резине, печке в машине. У водилы челюсть периодически падала, а у меня было стойкое ощущение, что я ему что-то нереальное рассказала. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз таксовал. Подъехал к автобусной остановке. Подошел какой-то парень и предложил деньги за то, что он просто посидит у меня в машине и погреется, пока ждет автобус. В итоге он просидел минут 40, а потом говорит: «Что-то надоело мне ждать. Можете меня отвезти сами?» В итоге я возвращался домой жутко уставший, но с хорошим настроением в тот день. © HaefenZebra / Reddit
- 1998 год. Нам с подругой по 18 лет, вызываем такси. Сначала завезли ее, а потом начинаю объяснять, как до моего дома добраться. И тут таксист меня прервал и говорит: «Я знаю!Сейчас направо, во двор, второй подъезд, четвертый этаж». Вглядываюсь в него — дядька абсолютно незнакомый. Спрашиваю: «Как?» А он отвечает: «Не скажу. А ты живи и мучайся вопросом». Спасибо! До сих пор мучаюсь. © Подслушано / Ideer
Все пассажиры такси хотят, чтобы их поездка была комфортной и недорогой, а водители мечтают о вежливых клиентах, которые не поскупятся на чаевые. Но в реальности поездка может оказаться какой угодно, например, как в этих статьях ниже.
Комментарии
Что=то меня в последнее время негативит от слова "бабуля" в применении к незнакомым женщинам. Неважно. за сколько там лет.