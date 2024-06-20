15+ таксистов и пассажиров, у которых что ни поездка, то на смех пробирает

Поездка на такси — это не просто передвижение из точки А в точку Б, но и эмоциональная встряска. Порой случаются неприятные ситуации, о которых так и хочется побыстрее забыть. Но бывает все совсем наоборот, когда от плохого настроения не остается и следа.