15+ историй о звездах, которых точно не испортили слава и признание

Иногда нам приходится наблюдать, как обрушившаяся на артиста слава только портит его. Человек оказывается просто не готов к такому вниманию: грубит фанатам, начинает попадать в скандалы. Но есть звезды, которые смогли справиться со своей популярностью и даже обернуть ее во благо: они с уважением относятся к поклонникам, занимаются благотворительностью и просто остаются классными ребятами.