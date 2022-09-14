15+ историй о звездах, которых точно не испортили слава и признание
Иногда нам приходится наблюдать, как обрушившаяся на артиста слава только портит его. Человек оказывается просто не готов к такому вниманию: грубит фанатам, начинает попадать в скандалы. Но есть звезды, которые смогли справиться со своей популярностью и даже обернуть ее во благо: они с уважением относятся к поклонникам, занимаются благотворительностью и просто остаются классными ребятами.
Мы в ADME внимательно прочитали истории интернет-пользователей и готовы рассказать, какие знаменитости остались приятными в общении людьми, в которых нет ни капли высокомерия.
- Не зря все любят Киану Ривза! После того как закончились съемки фильма «Матрица: Перезагрузка», он купил байки всей команде каскадеров. Кроме того, одному парню он помог открыть ресторан, другому — оплатить операцию. Киану не боится разговаривать с бездомными и не просто так всегда носит при себе наличные деньги. © wolfyfancylads / Reddit
- Я встретил Зендею в Диснейленде. Ей на тот момент было около 13 лет, и она снималась в популярном сериале «Танцевальная лихорадка». Дети выстроились в очередь, чтобы получить автограф. Команда Зендеи пыталась оттеснить поклонников и увести актрису, но та твердо сказала: «Мы не уйдем. Без поддержки фанатов меня бы здесь не было, поэтому я собираюсь сфотографироваться со всеми». Я был поражен тем, как девочка-подросток сумела настоять на своем, и тем, как хорошо Зендея понимала, насколько ее карьера зависит от зрителей. С тех пор я ее фанат. © DENATTY / Reddit
- Я был в отеле и забежал к себе в номер прямо из бассейна, чтобы что-то взять. Поэтому, несмотря на близорукость, очков на мне не было. Путь мне перегородила пара, пытающаяся протиснуться в лифт вместе с коляской. Я придержал для них двери. Они казались милыми, но женщина была расстроена тем, что ее ребенок громко плачет. Я попросил ее не переживать и высказал уверенность, что у них прекрасный малыш. Было видно, как оба выдохнули с облегчением. Казалось, мои слова подбодрили их. Мы попрощались на выходе из лифта и пожелали друг другу хорошего дня. В вестибюле меня уже дожидались друзья. На их лицах застыло какое-то изумленное выражение. Оказалось, что все это время я разговаривал с Джоном Траволтой и его женой! © Jeffrey Crampton / Quora
- Состояла в группе фанатов Брендана Фрейзера в соцсетях. Решили мы однажды написать ему что-нибудь приятное. Один из ребят это все распечатал и вручил наши послания актеру на каком-то фестивале. Тот пробежался глазами по тексту, понял, что там написано, покраснел и вдруг заплакал. Затем Брендан крепко обнял вручившего и попросил его поблагодарить всех нас. © thatspooky***** / Reddit
- Пол Радд вместе с Джеффри Дином Морганом купили кондитерскую в небольшой деревушке. Дело в том, что владелец этого исторического заведения скончался, но они не могли позволить закрыться месту, так полюбившемуся местным жителям. © missvicky1025 / Reddit
- Как-то в ночном клубе встретил давнюю подругу, и она представила меня своему новому парню, актеру Уэсли Снайпсу. С того вечера прошло много лет, и однажды мне довелось сыграть небольшую роль в том же фильме, в котором снимался Уэсли Снайпс. Увидев меня на съемочной площадке, он мало того что вспомнил, кто я, так еще и потолковал с режиссером фильма, убедив того немного расширить мою роль и повысить мне зарплату. Обожаю этого парня! © MrPaulBae / Twitter
- Я работала в большом магазине в Нью-Йорке, и в тот день меня направили в отдел с детскими товарами. Я стояла за кассой, когда увидела Марион Котийяр. Я была просто в шоке. Мне очень хотелось пообщаться с ней, но я ведь на работе! Поэтому я просто помогла ей выбрать подарки для детей. С ней была помощница, которая постоянно задавала мне вопросы, а Марион все это время выглядела доброжелательной и такой простой. У нее совсем не было вида знаменитости. Думаю, она хотела быть обычным человеком: делать покупки и наслаждаться этим днем. © Shayna Martell / Quora
- Мой отец как-то перекрывал улицу в Нью-Йорке для съемок фильма. Стив Бушеми подошел к нему и запросто начал болтать. Надо сказать, что папа является его большим поклонником. В итоге актер терпеливо ждал, пока мой отец смотается домой в другой район города, чтобы привезти для автографа свой плакат «Бешеных псов». © polkaguy6000 / Reddit
- Мой приятель участвовал в съемках «Логана». А Хью Джекман любил пригласить на обед за свой счет разные команды специалистов. Так вышло, что в отделе, где работал мой приятель, было всего 4 человека. И Хью Джекман просто позвал их к себе в апартаменты и лично приготовил им ужин. Размах пиршества был грандиозным, вкус блюд — восхитительным, а Хью Джекман — просто милейшим парнем. © Ultimatespacewizard / Reddit
- Давным-давно видела Маколея Калкина на концерте. Мероприятие закончилось, все зрители разошлись, а он остался сидеть в своем кресле, раскрашивая картинки. Несколько женщин узнали его и подошли, чтобы поздороваться. В ответ Маколей тоже дал им раскраски. Тогда они просто подсели к нему и молча принялись рисовать все вместе. © SimoneKali / Twitter
- Однажды на пароме встретил рэпера André 3000. Я сразу его узнал и поздоровался. Мой 6-летний сын, страдающий аутизмом, подошел и начал болтать с ним о немецких овчарках — в то время он души в них не чаял. И André 3000 минут 20 поддерживал разговор о собаках. На прощание мы обменялись номерами. Прошло 4 года, и вдруг я получаю от него СМС: «Привет, Джейсон. Я искал одно имя в контактах, и выскочило твое. Я вспомнил, как мы здорово поболтали на том пароме. Как твой сынок? Я сейчас живу в Нью-Йорке. Если вы когда-нибудь будете здесь проездом, обязательно напишите мне». © LucidJay / Twitter
- Когда я был маленьким, моя тетя встречалась с музыкантом. Как-то они присматривали за мной, а ее парню в это время нужно было зайти к Принсу по работе. Пока взрослые разговаривали, я носился кругами, но вдруг ударился о стол и перепугался. Тогда Принс взял меня на руки, успокоил, приложил лед к ушибу. А когда мы уже собирались уходить, я заявил, что голоден, и он приготовил мне пару бутербродов с собой. © ItsTheBrandi / Twitter
- Я познакомилась с Элисон Бри, когда работала в шикарном ресторане на крыше. Она отнеслась ко мне, обыкновенной официантке, как к своей лучшей подруге, и к концу вечера мы смеялись и болтали без умолку. Я прекрасно понимаю, почему она так успешна. © MarvinLazer / Reddit
- Была как-то на премьере фильма, и все актеры прошли мимо фанатов, кроме Дэвида Теннанта. Он наклонился к маленькому мальчику, ответил на все его вопросы, а затем рассказал ребенку о своих хобби. И все это было так искренне! © Bridie180 / Reddit
- Звезда «Охотников за привидениями» Рик Моранис ушел из кино на пике своей карьеры, чтобы заботиться о детях после смерти жены. © ChaoticPotatoSalad / Reddit
- Когда мне было 8 лет, я был с родителями в ресторане, и Рик Моранис увидел, что я уставился на него. Закончив есть, он подошел ко мне, опустился на корточки и говорит: «Ты хочешь что-то спросить у меня?» Я попросил у него автограф. Позже в этот же день он снова увидел меня на улице и, хоть и был окружен поклонниками, выкрикнул мое имя и поздоровался. © IheartPandas666 / Reddit
- Выгуливал собаку и разговорился с шикарной незнакомкой. Мы болтали, пока наши питомцы резвились. Она была такая крутая, что я просто потерял голову: забавная, обаятельная и с ней было по-настоящему легко. Нас прервала другая дама, которая пришла поторопить мою собеседницу. Мы попрощались, и я спросил у сестры, все это время стоявшей неподалеку: «Думаешь, у меня есть шанс?» Сестра давай хохотать в ответ. Немного успокоившись, она объяснила, что это вообще-то была не кто иная, как Сальма Хайек. Сестра до сих припоминает мне, что я влюбился в Сальму Хайек, не имея ни малейшего понятия, кто она такая. © slugan192 / Reddit
А какие знаменитости кажутся вам искренними и душевными людьми?
Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News
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