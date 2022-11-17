15+ портретов, которые заново создала нейросеть, чтобы сравнить красоту женщин прошлого и настоящего
Когда Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт и другие великие художники прошлого выбирали моделей для полотен, то обычно следовали строгим канонам женской привлекательности своей эпохи. Но времена меняются, появляются новые идеалы, и поэтому с помощью искусственного интеллекта мы решили сравнить, как бы выглядели женщины на знаменитых портретах с учетом новых реалий и стандартов красоты.
1. «Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
2. «Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
3. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
4. «Автопортрет», Фрида Кало
5. «Портрет дамы», Вечеллио Тициан
6. «Мадам Сезанн в голубом», Поль Сезанн
7. «Портрет Сусанны Лунден», Питер Пауль Рубенс
8. «Неизвестная», Иван Крамской
9. «Донна Велата», Рафаэль Санти
10. «Мона Лиза», Леонардо да Винчи
11. «Портрет Жанны Эбютерн», Амедео Модильяни
12. «Портрет молодой женщины», Рогир ван дер Вейден
13. «Портрет молодой женщины», Сандро Боттичелли
14. «Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
15. «Кружевница», Василий Тропинин
16. «Девочка с персиками», Валентин Серов
17. «Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
А вы согласны с тем, что в ближайшем будущем нейросети смогут создавать произведения искусства не хуже, чем великие художники?
AdMe/Культура/15+ портретов, которые заново создала нейросеть, чтобы сравнить красоту женщин прошлого и настоящего
Поделиться этой статьёй