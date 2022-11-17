15+ портретов, которые заново создала нейросеть, чтобы сравнить красоту женщин прошлого и настоящего

Когда Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт и другие великие художники прошлого выбирали моделей для полотен, то обычно следовали строгим канонам женской привлекательности своей эпохи. Но времена меняются, появляются новые идеалы, и поэтому с помощью искусственного интеллекта мы решили сравнить, как бы выглядели женщины на знаменитых портретах с учетом новых реалий и стандартов красоты.