15+ знаменитых родителей, у которых весьма оригинальный подход к воспитанию детей

Не существует единственно правильного способа воспитать ребенка так, чтобы он был хорошим человеком. Каждый родитель выбирает те методы, которые считает наиболее подходящими. Правда, часть людей, в том числе и знаменитости, придумывают для своих детей такие правила, которые кому-то могут показаться неэффективными или даже странноватыми.

Дженнифер Лопес

У Дженнифер Лопес двое детей от певца Марка Энтони: двойняшки Эмме и Макс, которых она родила в 2008 году. В 2015 году певица поделилась с репортерами одним из важных правил воспитания детей: «В течение учебной недели они не должны пользоваться своими айпадами, а еще им запрещено играть в видеоигры. Зато в воскресенье они могут сидеть в своих планшетах сколько хотят. Я придумала это сама, чтобы дети вели себя правильно!»

Джулия Робертс

Pay Lynch / MediaPunchts / Associated Press / East News

Актриса и ее будущий муж познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году, а через 2 года поженились. В 2004 году они стали родителями в первый раз, а в 2007-м — во второй. Всего у них трое детей. Когда дети были еще маленькими, актриса запрещала им смотреть фильмы со своим участием. «Думаю, они еще не доросли до того, чтобы смотреть такой фильм. Особенно учитывая мою роль», — сказала Робертс в 2012 году на пресс-конференции, посвященной фильму «Белоснежка: Месть гномов». Там она сыграла злую королеву.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

У Кристен Белл и Дэкса Шепарда две дочери (2013 и 2014 г. р.). Знаменитая супружеская чета придерживается нескольких странных правил в воспитании детей. Так, Белл и Шепард одно время запирали дочь на ночь в детской. А все потому, что 3-летняя Дельта перестала засыпать в назначенное время, стучала твердыми игрушками, двигала мебель и мешала спать старшей сестре. По словам Белл, она понимает, что метод спорный, но он сработал — дочка начала нормально засыпать. Еще Кристен и Дэкс не заставляют своих детей регулярно купаться. Они отправляют детей в душ, только когда почувствуют от них неприятный запах. «Это биологический способ тела подать сигнал, что пора избавиться от грязи», — комментирует актриса. Кстати, Кристен закрывает смайликами лица своих детей, когда публикует в соцсетях фото с ними.

Меган Фокс

У популярной актрисы трое мальчуганов (2012, 2014, 2016 г. р.), которых она родила от актера Брайана Остина Грина. В 2014 году Фокс рассказала о некоторых правилах воспитания своих детей. В частности, тогда она не разрешала им смотреть телевизор, а вот на фильмы запрет не распространялся. «В фильмах есть начало, середина и конец. Они линейны, в них четкая история. В этом-то и разница по сравнению с телевидением, где передачи крутятся нон-стоп», — объяснила Меган.

Гвинет Пэлтроу

С 2003 по 2016 год Гвинет состояла в отношениях с вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. У них два общих ребенка: дочь (2004 г. р.) и сын (2006 г. р.) Актриса охотно делилась с репортерами своими методами воспитания отпрысков. В начале 2012 года Пэлтроу заявила, что купается вместе с дочерью и сыном, а также позволяет им пачкаться, чтобы они укрепили свою иммунную систему. Еще Гвинет заявила, что запрещает детям смотреть телевизор на родном языке (английском) и включает им мультики на французском или испанском.

Алисия Сильверстоун

Алисия воспитывает сына, которого родила в 2011 году от рок-музыканта Кристофера Джареки. В 2012 году актриса привлекла внимание СМИ, когда загрузила видео, на котором она кормит малыша пережеванной пищей из собственного рта. В целом же звезда фильма «Бестолковые» известна своими строгими правилами в вопросах воспитания. К примеру, Алисия купается вместе со своим ребенком. Она заявила об этом в 2020 году — на тот момент ее сыну было 9 лет. А раньше она не пользовалась детской коляской, считая, что та вызывает отчуждение между родителем и ребенком. Сильверстоун уверена, что телесный контакт между родителем и ребенком очень важен. Именно поэтому она всегда носила сына на руках.

Дженнифер Гарнер

С 2004 по 2018 год актриса состояла в отношениях с Беном Аффлеком. У пары родилось трое детей: две дочери (2005 и 2009 г. р.) и сын (2012 г. р.). Дженнифер считает себя довольно строгой мамой, на многие просьбы детей она отвечает отказом. Сами же отпрыски даже называют свою маму драконом. Зато в их семье с некоторых пор появилась традиция — раз в год они отмечают так называемый День «да». В этот «праздник» Гарнер соглашается на любые просьбы от своих детей. В пределах разумного, конечно. Например, ее дочки и сын могут получить мороженое на завтрак, поспать под открытым небом и т. д.

Гордон Рамзи

В 1996 году Гордон женился на бывшей школьной учительнице Тане Элизабет Хатчесон. За время брака у них родилось пятеро детей: три девочки (1998, 2000, 2001 г. р.) и два мальчика (2000 и 2019 г. р.). Знаменитый шеф-повар, состояние которого оценивается в $ 220 млн, мог бы позволить каждому ребенку летать на частном самолете. Однако, чтобы не разбаловать своих чад, Рамзи не позволяет им летать первым классом: когда вся семья отправляется в путешествие, детей сажают в салон экономкласса, отдельно от родителей. Об этом он заявлял в 2017 году.

Кортни Кардашьян

У старшей сестры Ким Кардашьян двое сыновей (2009 и 2014 г. р.) и одна дочь (2012 г. р.), которых она родила от бизнесмена Скотта Дисика. Кортни известна тем, что ведет здоровый образ жизни и старается приобщать к нему и своих детей. У нее даже есть правило, которое в XXI веке может показаться немного странным: модель запрещает детям использовать микроволновую печь. На тостер и плиту запрет не распространяется. Кортни считает, что использование микроволновки может быть вредным для детей, а потому она вообще избавилась от этого прибора.

Джессика Альба

Популярная актриса с 2008 года замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном. У пары трое детей: две дочери (2008 и 2011 г. р.) и сын (2017 г. р.). В 2013 году Джессика рассказала, что ставит детей в угол, когда те ее не слушаются. «Я говорю: „Встань в угол и уткнись носом в стену!“ Моя 2-летняя дочь может продержаться 15 секунд, а потом такая: „Ну все, я постояла!“ Старшей хватает минуты на 2», — поделилась актриса.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

ANGELA WEISS / AFP / East News

Испанская актриса с 2010 года замужем за актером Хавьером Бардемом. У супругов двое детей: сын Леонардо (2011 г. р.) и дочь Луна (2013 г. р.). Даже когда дети были совсем малышами, Пенелопа относилась к ним как ко взрослым. Старалась не лепетать, не использовать стульчики для кормления и не покупать детские игрушки. А все потому, что есть мнение, что дети будут более сознательными, если поощрять их вести себя как взрослые. Актриса всячески ограждает сына и дочку от социальных сетей. Пенелопа признается, что беспокоится об их психическом здоровье и хочет сделать все возможное для того, чтобы защитить их. Стоить отметить, что ни Хавьер, ни Пенелопа не делятся снимками своих детей в соцсетях.

Селин Дион

Певица была замужем за Рене Анжелилом с 1994 по 2016 год (до кончины мужа). В 2001 году на свет появился их первый сын, а в 2010-м — близнецы. Любопытно, что старший сын до 7-летнего возраста ни разу не стриг волосы, потому что просто не хотел, а Дион и не настаивала на этом. Только перед школой мальчику пришлось подстричься. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как сейчас выглядят трое сыновей Селин Дион.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин и Джессика связали себя узами брака в 2012 году. У супругов двое сыновей (2015 и 2020 г. р.). В 2018 году звезды рассказали, что родители они строгие, но строгость у них разная и проявляют они ее по очереди. Пожалуй, это отличный лайфхак для родителей, которые не хотят, чтобы ребенок в случае чего обижался только на маму или папу.

Мадонна

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

У королевы поп-музыки шестеро детей. Двое родных — дочь (1996 г. р.) от Карлоса Леона и сын (2000 г. р.) от Гая Ричи, а еще четверо приемных. Певица известна своим строгим подходом к воспитанию. Мадонна заявляла, что ее детям нельзя смотреть телевизор, читать журналы, есть мороженое и пить молоко. А еще она одно время заставляла свою дочь Лурдес носить одну и ту же одежду. Это было своеобразным наказанием в тех случаях, когда девочка разбрасывала по полу свои грязные вещи. Кстати, вот как выглядят все дети Мадонны (родные и приемные).