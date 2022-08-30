16 человек поделились фактами о своих странах, а нам только и остается ахнуть: «Да ты шутишь!»
Большинство из нас указывает направление рукой. И, пожалуй, мы редко задумываемся о том, делают ли так все люди на планете. Оказывается, нет. В одной стране для того, чтобы показать дорогу, используют весьма оригинальную часть тела. И таких диковинных традиций в мире, как мы выяснили, множество.
Мы в ADME почитали в треде о культурных традициях из разных уголков Земли. Эти истории доказывают, насколько же мы все разные: что для одних обыденность, для других — диво дивное и чудо чудное.
- В Израиле кричать и ругаться — это нормально, даже если такая беседа на повышенных тонах происходит между менеджерами банка и клиентами. Мы не паримся насчет вежливости и этикета. Поэтому, когда я переехал в Германию, меня ждали неприятности: несколько заявлений на меня за оскорбления. © Dooshbaguette / Reddit
- Я живу в Дании. У нас принято, чтобы мама или папа шли в кафе, сидели внутри, а коляску со спящим ребенком оставляли снаружи. © Lumisateessa / Reddit
- Мы в Канаде определяем вес в фунтах, измеряем рост — в футах и дюймах, а ингредиенты отмеряем чашками или столовыми ложками. Нахожу забавным также то, как мы обозначаем температуру. На улице это будут градусы Цельсия. Но если вы что-то готовите, температура в вашей духовке всегда будет по Фаренгейту. Ржу не могу. © TimmyAndStuff / Reddit
- В кафе во Вьетнаме нужно быть готовым к тому, что официант будет стоять у вас над душой до тех пор, пока вы не изучите меню и не сделаете заказ. © The-tank-has / Reddit
- В Великобритании у нас винегрет из способов определить вес. Например, ингредиенты для приготовления пищи мы отмеряем в граммах, а вот вес тела обозначаем в «камнях». Дело в том, что наряду с метрической системой измерения единиц используем и имперскую, в которой есть стоуны (stone в переводе — «камень». — Прим. ADME). © TailsxCream4Eva / Reddit
- Я из Бельгии. Мы едим персики, фаршированные тунцом с майонезом. © FreshAvocd0 / Reddit
- Я ем руками, не пользуюсь ложками, вилками или ножами. Замечаю, что европейцы смотрят на эту традицию моей культуры свысока. У меня есть манеры, я знаю, как вести себя за столом, но если передо мной индийская кухня, то буду есть ее без приборов. Могу заблуждаться, но я определенно видела на себе несколько раз косые взгляды, когда ела руками. © RayDrowntheDrain / Reddit
- Сейчас я живу в Азии и недавно посетил южный американский штат, откуда я родом. Я и забыл, как много людей на моей родине заводят случайные разговоры, особенно женщины во время шопинга. Это мило, но я понимаю, как это может напугать людей, которые к этому не привыкли. © Oddpineapple874 / Reddit
- У нас в Германии принято на завтрак использовать такую штуку. Она нужна для того, чтобы разбить яичную скорлупу. Называется Eierschalensollbruchstellenverursacher. © Tardika / Reddit
- Cтарая добрая финская традиция — сидеть в сауне с незнакомцами голышом, причем без разницы, какого вы пола. © Available-Sun6124 / Reddit
- Я пугаю иностранных посетителей своей финской сауны тем, что говорю: «Я буду бить вас вениками». © peuge_fin / Reddit
- Чтобы не выглядеть невежливыми, у нас на Филиппинах двигают губами, когда показывают направление. У нас не принято тыкать по сторонам руками. © ullun / Reddit
- Для нас, тех, кто родом из штатов Дальнего Юга, нормально приносить еду с собой, если вас зовут в гости на ужин или вечеринку. Если ничего не принес, это считается неуважением. Например, однажды старшая сестра с мужем пригласили моего парня на ужин, он пришел с пустыми руками, поел и ушел. Для нас это было странно. У нас принято также помогать с уборкой хозяину квартиру после встречи. Сейчас я переехала, и в другом штате о таких нормам даже не слышали. © Repulsive_Sound_1660 / Reddit
- У нас принято есть сырую свинину. Блюдо называется Mettbrötchen — сырая рубленая свинина на хлебе, по желанию можно добавить лук, соль и перец. Это довольно дешевая и вкусная закуска в Германии и некоторых соседних странах. Важно понимать, что не следует пробовать это блюдо где попало, так как сырую свинину употреблять в пищу небезопасно, если вы наверняка не знаете, что за мясо едите. © deviant324 / Reddit
- Я из Индии. В моей культуре прикосновение к ногам старших — это приветствие и знак уважения. Считается, что так можно получить благословение от пожилого человека, который в ответ кладет ладонь вам на макушку. В настоящее время большинство людей не прикасаются к ступням, а лишь дотрагиваются до ноги либо просто вытягивают руку вперед, делая жест, словно собираются коснуться. © ScallionUnited192 / Reddit
- В моей стране принято называть незнакомых людей прозвищами, которые можно придумать исходя из того, как они выглядят. Например, вам нужна помощь случайного парня на улице, а он худой. Вы можете просто крикнуть: «Эй, тощий!» Я из Никарагуа.
© Middle_Ability_5050 / Reddit
А какая традиция вашей культуры наиболее нетипична для гостей из других стран?
Фото на превью Soljaguar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
AdMe/Культура/16 человек поделились фактами о своих странах, а нам только и остается ахнуть: «Да ты шутишь!»
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