16 человек поделились фактами о своих странах, а нам только и остается ахнуть: «Да ты шутишь!»

Большинство из нас указывает направление рукой. И, пожалуй, мы редко задумываемся о том, делают ли так все люди на планете. Оказывается, нет. В одной стране для того, чтобы показать дорогу, используют весьма оригинальную часть тела. И таких диковинных традиций в мире, как мы выяснили, множество.