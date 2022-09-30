17 наглядных примеров того, как по-разному сидят наряды от-кутюр на моделях и на знаменитых мужчинах

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Для выхода на красную дорожку наряды от модных домов выбирают не только знаменитые женщины, но и мужчины. Правда, последние чаще всего выходят в свет в строгих костюмах с галстуками-бабочками. Но некоторые звезды кино и музыки не желают следовать консервативным правилам светских мероприятий и надевают яркую и выделяющуюся одежду. Особенно любят выглядеть экстравагантно Джаред Лето и Тимоти Шаламе.

Райан Гослинг в костюме от Gucci из коллекции осень-зима — 2022/2023

x / Avalon / Photoshot / East News , DAVID GANNON / AFP / East News

Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале — 2022 в оригинальном наряде от модного дома Celine из мужской коллекции весна-лето — 2023

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Тимоти Шаламе в пиджаке от Haider Ackermann из коллекции осень-зима — 2019/2020

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , TOLGA AKMEN / AFP / East News

Крис Эванс на премьере фильма «Достать ножи» (2019) в костюме Brunello Cucinelli

x / Avalon / Photoshot / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Джаред Лето в таком же наряде, в каком по подиуму ходила манекенщица на показе мод Gucci весна-лето — 2020

© John Phillips / Getty Images Entertainment / Getty Images , Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джаред Лето на премьере фильма «Дом Гуччи» (2021) в костюме от Gucci

Image Press Agency / Avalon / Photoshot / East News , Invision / Invision / East News

Джаред Лето на премьере фильма «Морбиус» (2022) в экстравагантном образе с леопардовым принтом от Gucci

Riccardo Giordano / IPA / I / SIPA / Sipa Press / East News , Eyepix / KCS / East News

Гарри Стайлз в наряде от Gucci из коллекции осень-зима — 2022/2023

x / Avalon / Photoshot / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Коди Смит-Макфи на премьере фильма «Власть пса» (2021) в наряде от Dior

www.fashionpps.com / fashionpps / Photoshot / East News , Invision / Invision / East News

Колтон Хейнс на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards — 2022 в салатовом костюме от Dior

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Эндрю Гарфилд в пурпурном пиджаке от Valentino из коллекции весна-лето — 2022

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , Invision / Invision / East News

Чарли Хитон в наряде от Dior из коллекции весна-лето — 2019

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / East News , AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Себастиан Стэн в костюме от Valentino из коллекции осень-зима — 2022/2023

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Оскар Айзек в ансамбле от Valentino из коллекции весна- лето — 2022

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , â©â manuel cedron / agefotostock / East News

Дэниел Калуя в пушистом пальто с отделкой из мохера от Prada из коллекции осень-зима — 2022/2023

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , Invision / Invision / East News

Рами Малек гуляет по Нью-Йорку в свитере от Prada из коллекции весна-лето — 2023

Ik Aldama / DPA / East News , RW / Associated Press / East News

Дуэйн Джонсон в оригинальном мужском костюме с цветочным принтом от Dolce & Gabbana из коллекции осень-зима — 2019/2020

Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

А вы предпочитаете носить модную и яркую одежду или повседневную и неброскую?