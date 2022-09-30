17 наглядных примеров того, как по-разному сидят наряды от-кутюр на моделях и на знаменитых мужчинах
Для выхода на красную дорожку наряды от модных домов выбирают не только знаменитые женщины, но и мужчины. Правда, последние чаще всего выходят в свет в строгих костюмах с галстуками-бабочками. Но некоторые звезды кино и музыки не желают следовать консервативным правилам светских мероприятий и надевают яркую и выделяющуюся одежду. Особенно любят выглядеть экстравагантно Джаред Лето и Тимоти Шаламе.
Райан Гослинг в костюме от Gucci из коллекции осень-зима — 2022/2023
Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале — 2022 в оригинальном наряде от модного дома Celine из мужской коллекции весна-лето — 2023
Тимоти Шаламе в пиджаке от Haider Ackermann из коллекции осень-зима — 2019/2020
Крис Эванс на премьере фильма «Достать ножи» (2019) в костюме Brunello Cucinelli
Джаред Лето в таком же наряде, в каком по подиуму ходила манекенщица на показе мод Gucci весна-лето — 2020
© John Phillips / Getty Images Entertainment / Getty Images, Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Джаред Лето на премьере фильма «Дом Гуччи» (2021) в костюме от Gucci
Джаред Лето на премьере фильма «Морбиус» (2022) в экстравагантном образе с леопардовым принтом от Gucci
Гарри Стайлз в наряде от Gucci из коллекции осень-зима — 2022/2023
Коди Смит-Макфи на премьере фильма «Власть пса» (2021) в наряде от Dior
Колтон Хейнс на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards — 2022 в салатовом костюме от Dior
Эндрю Гарфилд в пурпурном пиджаке от Valentino из коллекции весна-лето — 2022
Чарли Хитон в наряде от Dior из коллекции весна-лето — 2019
Себастиан Стэн в костюме от Valentino из коллекции осень-зима — 2022/2023
Оскар Айзек в ансамбле от Valentino из коллекции весна- лето — 2022
Дэниел Калуя в пушистом пальто с отделкой из мохера от Prada из коллекции осень-зима — 2022/2023
Рами Малек гуляет по Нью-Йорку в свитере от Prada из коллекции весна-лето — 2023
Дуэйн Джонсон в оригинальном мужском костюме с цветочным принтом от Dolce & Gabbana из коллекции осень-зима — 2019/2020
А вы предпочитаете носить модную и яркую одежду или повседневную и неброскую?
Фото на превью Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Культура/17 наглядных примеров того, как по-разному сидят наряды от-кутюр на моделях и на знаменитых мужчинах
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