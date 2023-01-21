17 ситуаций, в которых мы бы просто вопили от ужаса

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Как бы мы ни старались, не всегда удается избежать неприятностей. Но некоторые люди предпочитают не сокрушаться, а наоборот, веселиться, когда что-то подобное с ними происходит. Именно такие истории мы собрали в сегодняшней статье.

1. «Насадка для бритвы сломалась в неподходящий момент»

2. «Она сидит рядом со мной в автобусе»

3. «Мне постригли челку, я пришла домой, расчесалась и увидела вот это»

4. «Забыл взять с собой обувь для спортзала»

5. Ну разве это хоть немного похоже на картинку с коробки?

6. «Поплавала на лодке без солнцезащитного крема»

7. Новый поставщик перчаток

8. «Уронил одеколон в раковину»

9. «Я умудрился спалить замороженный хлеб изнутри»

10. «Так началось мое утро»

11. «Все, даже мои родители, забыли про мой день рождения, так что веселюсь одна»

12. «Уронил яйцо»

13. «Мама одолжила мою игровую мышь, потому что потеряла свою. Вернула вот в таком виде»

14. «Мне лучше не играть в лотерею»

15. «Один волос в моих усах вьется в другую сторону»

16. «Я делал круассаны с ветчиной, отвлекся и, похоже, забыл закончить половину их них»

17. «Пришлось распилить обручальное кольцо, потому что оно было очень тугое»