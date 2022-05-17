История роскошной Катрин Денев, которая начала сниматься в кино с 13 лет и продолжает блистать на экранах в 78

Актриса Катрин Денев впервые появилась на киноэкранах в 1957 году. За минувшие десятилетия она успела сыграть во множестве картин, 1 раз была номинирована на премию «Оскар», получила 42 других награды и стала любимицей зрителей по всему миру. Но в юности она совсем не грезила о славе, а в начале своей карьеры и вовсе едва не осталась в тени старшей сестры.

Мы в ADME решили изучить биографию Катрин Денев от момента ее рождения до наших дней. Оказалось, что в личной жизни и карьере дивы экрана было немало крутых поворотов. А ее путь не раз пересекался с другими легендами кино и моды.

Катрин Денев родилась в 1943 году в семье Мориса Дорлеака и Рене Симоно. Оба ее родителя были актерами, при этом отец много снимался в фильмах, а вот мать преимущественно блистала на театральной сцене.

Поначалу Катрин не интересовалась карьерой в кино. Первыми актерскую династию решили продолжить ее старшая сестра Франсуаза Дорлеак (она начала выступать на сцене в 10 лет) и младшая Сильвия, появившаяся на экране в небольшой роли уже в 8 лет.

Катрин была не прочь заработать карманных денег, поэтому тоже начала сниматься. Она дебютировала в кино в возрасте 13 лет, появившись в одном фильме с Сильвией.

Катрин Денев (1961 год).

Карьера Сильвии вскоре угасла, а вот Франсуаза и Катрин продолжали сниматься. Франсуаза уже «заняла» фамилию Дорлеак для своего сценического имени, поэтому родители убедили Катрин взять в качестве псевдонима девичью фамилию ее матери. Катрин не думала, что посвятит кинематографу всю жизнь, поэтому согласилась, о чем жалеет до сих пор. По ее мнению, фамилию Денев трудно произносить.

Катрин Денев (справа) и ее сестра Франсуаза Дорлеак (1967 год).

В 1961 году 17-летняя Катрин начала встречаться с режиссером Роже Вадимом. Через 2 года она родила от Роже сына по имени Кристиан. Примерно через месяц после рождения ребенка пара рассталась.

Сын Вадима и Денев тоже впоследствии стал актером и снялся с матерью в нескольких фильмах.

Позже Роже посвятил Катрин и еще 2 известным актрисам, с которыми состоял в отношениях, книгу под названием «Бардо, Денев, Фонда: Моя жизнь с 3 самыми прекрасными женщинами мира».

Катрин Денев и ее сын Кристиан Вадим на его свадьбе (1996 год).

Жизнь Катрин изменилась после знакомства с режиссером Жаком Деми. Именно благодаря ему она начала серьезнее воспринимать актерскую карьеру. Он предложил актрисе роль в фильме «Шербурские зонтики» (1964 год), который стал ее большим прорывом. На момент знакомства с режиссером Денев была беременна, но ради нее Деми согласился отложить съемки до рождения ребенка.

Интересно, что в этом фильме Катрин исполнила роль женщины, забеременевшей от мужчины, с которым она не могла быть вместе. Таким образом, история ее героини перекликалась с судьбой самой актрисы.

Катрин Денев в фильме «Шербурские зонтики» (1964 год).

Карьера Катрин перешла на международный уровень, когда она снялась в британском фильме «Отвращение» (1965 год). Съемки проходили в Лондоне. Там актриса повстречала местного fashion-фотографа Дэвида Бейли. Вскоре они поженились, но развелись в 1972 году. У пары не было детей.

Катрин больше не выходила замуж. Ей приписывают различные цитаты, связанные с замужеством. Одна из них: «Я не вижу смысла в браке, ведь существуют разводы».

Катрин Денев и Дэвид Бейли (1965 год).

В 22 года Денев предстояло познакомиться с королевой Великобритании. Актриса решила, что именно модельер Ив Сен-Лоран должен подобрать ей наряд для этого события, а затем попросила его же создать образы для ее героини в одном из фильмов. С этого началась их многолетняя дружба. Сен-Лоран рассказывал, что часто переписывался с актрисой и называл ее «моя милая Катрин».

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран (1992 год).

В 1967 году Денев снялась в еще одном фильме Деми, «Девушки из Рошфора». Вместе с сестрой Франсуазой они сыграли сестер и на экране.

В том же году Франсуаза трагически погибла в автокатастрофе. Это событие стало серьезным ударом для Катрин. Несмотря на различия в характерах, они с сестрой были очень близки. Катрин называла Франсуазу своей лучшей подругой.

Катрин Денев и Франсуаза Дорлеак в фильме «Девушки из Рошфора» (1967 год).

С 1968 года Катрин встречалась с режиссером Франсуа Трюффо, в фильме которого тогда снималась. В тот период Трюффо называл себя самым счастливым человеком на планете. В 1970 году они расстались, и Трюффо тяжело переживал разрыв.

После развода с Дэвидом Бейли Катрин начала отношения с женатым актером Марчелло Мастроянни. В 1972 году у них родилась дочь Кьяра. По слухам, жена Марчелло предложила удочерить девочку, но Катрин отказала ей. Кьяра пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Вместе они снялись в нескольких картинах.

Катрин Денев с дочерью Кьярой Мастроянни (2014 год).

В 70-е годы Денев стала лицом рекламной кампании Chanel No. 5. После нее в рекламе этого парфюма снимались многие другие известные актрисы, в том числе Николь Кидман.

В 1970 году на экраны вышел фильм «Ослиная шкура», экранизация одноименной сказки. Катрин сыграла в нем принцессу, хотя изначально режиссер планировал взять на эту роль Брижит Бардо.

В 1985 году Денев была моделью для бюста Марианны, важного символа Франции. В предыдущие годы прототипами для Марианны становились актриса Брижит Бардо и певица Мирей Матье.

Катрин Денев и бюст Марианны (1985 год).

В 1986 году Денев выпустила собственный именной парфюм. Он удостоился награды FiFi Awards, которую называют парфюмерной версией «Оскара».

Несмотря на славу и репутацию, Катрин все еще приходилось проявлять настойчивость, чтобы получить желаемую работу. Она в течение нескольких лет писала режиссеру Ларсу фон Триеру с предложениями о сотрудничестве, прежде чем исполнила роль в его картине «Танцующая в темноте» (2000 год).

Катрин Денев в фильме «Танцующая в темноте» (2000 год).

Катрин Денев, без сомнения, икона стиля. Больше модной одежды она обожает разве что модную обувь. Несколько лет назад она устроила аукцион, на котором продала свою коллекцию обуви, а вырученные средства направила на благотворительность.

Актриса выпустила автобиографию на основе своих дневников. В ней она поделилась историями со съемок нескольких культовых картин, среди которых «Тристана» (1970 год) и «Танцующая в темноте» (2000 год).

Один из самых близких друзей Катрин — актер Жерар Депардье. Они общаются уже больше 30 лет и вместе снялись в 10 фильмах.

У актрисы есть татуировки на ноге и на спине.

В 2019 году Денев была госпитализирована во время съемок фильма из-за инсульта. По официальным заявлениям, это никак не сказалось на двигательных функциях. Позже она смогла вернуться к работе.

Сейчас актриса продолжает активно сниматься. В 2023 году на экраны должна выйти очередная картина с ней в главной роли.