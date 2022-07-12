5 причин, по которым Сандре Буллок удается выглядеть молодо в свои 57 лет

Сандра Буллок продолжает удивлять поклонников как на экранах кинотеатров, так и в повседневной жизни. Каждый раз, когда Буллок проходит по красной ковровой дорожке, все взгляды устремлены на нее, и она не скрывает того факта, что упорно трудится, чтобы так выглядеть.

Вот почему мы в ADME решили разузнать, в чем же секрет всеми любимой актрисы.

Сандра Буллок занимается спортом

26 лет

Для поддержания формы требуется много времени, труда и самоотдачи. Несмотря на график, актриса выделяет для своих тренировок не менее часа в день, не менее 6 раз в неделю.

Bruja/Juan Sharma/EAST NEWS , Bruja/Juan Sharma/EAST NEWS

Во время рабочего дня Буллок старается провести тренировку еще до начала съемок. На съемочную площадку «Птичьего короба» актриса много раз приходила в спортивной одежде.

37 лет

Еще Сандра любит танцевать, чтобы справиться со стрессом, особенно после тяжелого дня. У звезд очень беспокойная жизнь, поэтому актриса использует танцы как форму терапии. Она рассказала журналу InStyle, что часто танцует сама, если не может найти партнера.

Планка — не самое приятное упражнение, но актрису это не останавливает

IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News

Все знают, что планка — это потрясающий способ поддерживать форму, и Сандра Буллок может подтвердить, что это упражнение, возможно, — не самое приятное времяпрепровождение. Актриса хочет иметь возможность носить своих детей на руках, поэтому должна оставаться здоровой и сильной. Она сфокусирована на плечах и мышцах верхней части тела, часто заставляет себя стоять в планке в течение длительных периодов времени и показывает отличные результаты.

Она тщательно следит за питанием

Чтобы оставаться в хорошей форме, Буллок не только занимается спортом, но и следит за питанием. Актриса очень тщательно контролирует порции, и даже когда возникает соблазн съесть больше, она себя останавливает. Буллок утверждает, что не ест калорийные блюда, чтобы поддерживать активный обмен веществ, и ест фрукты и орехи, когда проголодается. Актриса следит не только за тем, сколько она ест, но и за тем, что она ест. Она старается есть свежие продукты, фермерское мясо и блюда без сахара и глютена. Она также придерживается определенной диеты, чтобы занятия спортом оказались более эффективными.

Иногда актриса позволяет себе есть все, чтобы сохранять баланс

Кажется, что Буллок — сверхчеловек, ведь она снимается в кино и при этом может соблюдать сбалансированное питание и регулярно заниматься спортом, но ничто земное ей не чуждо. Один день в неделю она посвящает любимым блюдам. С пятницы по субботу актриса любит проводить время за просмотром шоу SNL с венской выпечкой, съедобным тестом для печенья или миской хлопьев с молоком. «Вот это блаженство!» — говорит она.

Звезда «Птичьего короба» занимается йогой и пилатесом

Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News

57 лет

В дополнение к регулярным тренировкам Буллок занимается йогой и пилатесом. Она знает, что растяжка полезна как для красоты, так и для общего самочувствия. С помощью этих тренировок она может держать мышцы в тонусе, а также провести время в тишине и спокойствии.