8 модных «нельзя», за которые пора перестать ругать современных женщин

Мода — вещь капризная, а стиль и того капризнее. Чтобы слыть стильной, нужно соблюдать множество правил, но еще тщательнее нужно избегать нарушения многочисленных запретов. Например, не носить туфли на высоком каблуке, если природа одарила высоким ростом, или платья в пол, если рост ниже среднего. Однако кое-чего в этих запутанных правилах нет: о собственных предпочтениях женщины и удобстве почему-то никто не говорит.

Очки на голове

PacificCoastNews/EAST NEWS

Солнечные очки — это не только «экран», защищающий глаза от ярких лучей и ультрафиолета, но и стильный аксессуар, который может прекрасно завершить образ. Однако когда речь заходит о том, чтобы поднять их на лоб, модницы произносят свое «фи», поскольку очки не считаются аксессуаром для волос. Собственно, никто и не думает причислять их к подобного рода украшениям, однако носить очки так очень удобно: во-первых, их всегда можно быстро надеть подобающим образом, а во-вторых, это идеальный вариант, если у вас нет сумочки или хотя бы карманов. Впрочем, рациональное зерно в этом есть: при длительном ношении на лбу оправа может деформироваться, а стекла испортиться от кожного жира. Да и риск разбить их увеличивается.

Экстремально короткие стрижки

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS , Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Длинные волосы испокон веков считались непременным атрибутом женственности, и дамы на протяжении столетий носили длинные локоны, укладывая их в простые или затейливые прически. XX век стал веком женской эмансипации, а вместе с его приходом девушки, становившиеся все более и более свободными, стали отказываться от длинных волос, требовавших значительного ухода. Особенно популярными такие стрижки стали после появления на экранах Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы», в котором актриса предстала с очень короткой по меркам того времени стрижкой. Впрочем, даже сегодня многие парикмахеры отказываются коротко стричь длинные волосы, руководствуясь устаревшими стереотипами о женской красоте. Однако стоит помнить, что женственность, равно как и мужественность, — это всего лишь социальный конструкт, которому никто не обязан подчиняться.

Высокие девушки не должны носить каблуки

East News

Рост Умы Турман — 181 см.

Девушки, чей рост выше среднего, наверняка хотя бы раз в жизни слышали «Ты не должна носить туфли на высоком каблуке». Однако если спросить у такого советчика почему, то ответ вряд ли будет аргументированным, ведь на самом деле нет ни единой причины этого не делать, кроме разве что вашего собственного вкуса. По сути, туфли — это всего лишь аксессуар (если мы опускаем утилитарное значение обуви), который каждая женщина выбирает исходя из собственных предпочтений.

Розовый — только для детей

ANGELA WEISS/AFP/East News

Гленн Клоуз в наряде цвета фуксии на ежегодном балу Met Gala.

Существует убеждение, что розовая одежда — только для маленьких девочек, а взрослые и уж тем более зрелые женщины не должны надевать наряды цвета бедра испуганной нимфы. Очевидно, это связано с еще одним навязанным стереотипом, согласно которому младенцы-мальчики должны носить голубое, а девочки — розовое, и женщины боятся выглядеть слишком по-детски и несерьезно в платье или костюме этого оттенка. Однако розовый в чем-то сродни высоким каблукам — вы можете надевать или не надевать вещи такой расцветки, принимая во внимание исключительно свои предпочтения. Стилисты считают, что женщина любого возраста может облачаться в розовое, главное — выбрать верный оттенок. Кстати, розовый — основной цвет стиля барбикор, который очень популярен в этом году.

Разноцветные волосы

Invision/Invision/East News , Sipa USA/Sipa USA/East News

Волосы, покрашенные в яркие цвета — от розового до зеленого, — сегодня перестали быть такой уж редкостью. Но если несколько лет назад подобное окрашивание делали только юные девушки, то сейчас даже зрелые женщины «носят» разноцветные пряди. Более того, даже всемирно известные актрисы и певицы не отказывают себе в удовольствии превратиться из блондинки или брюнетки в даму с фиолетовыми или зелеными волосами. Розовый цвет волос — примерно то же самое, что и аналогичный оттенок в одежде: вы можете «примерить» его в любом возрасте, главное — правильно выбрать свой вариант окрашивания.

Длинные платья на девушках невысокого роста

CHRIS PIZZELLO/AFP/East News , Invision/Invision/East News

Рост Риз Уизерспун (слева) — 156,2 см, а Натали Портман (справа) — 158,8 см.

Если высоким девушкам «правила» запрещают носить высокие каблуки, то женщинам, чей рост ниже среднего, рекомендуют не носить платье в пол, поскольку оно, по сложившемуся мнению, делает свою хозяйку еще ниже. Однако, даже если это и так, разве есть какие-то правила, согласно которым девушка должна быть определенного роста? Но на самом деле здесь многое зависит от фасона платья. Чтобы оно не «съедало» сантиметры, нужно знать несколько хитростей: вырез у него должен быть треугольным или на одно плечо, длина не выше щиколотки, ткань однотонной, а на нижней части должны присутствовать вертикальные полосы, которые, к примеру, создает плиссированная ткань.

Маникюр с рисунком

ANGELA WEISS/AFP/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Пожалуй, мало какая деталь образа вызывает столько модных споров, как маникюр с разнообразными рисунками. Многие считают его откровенно вульгарным, признавая только однотонное покрытие или обычный френч с белой окантовкой. Сразу стоит оговориться, что сложные конструкции на ногтях вроде объемных цветов или чего-то еще, как правило, смотрятся на руках девушек, вышедших из подросткового возраста, странно, однако небольшие аккуратные рисунки или наклейки вряд ли будут кричать о дурновкусии. Более того, такой немного детский маникюр может стать частью образа, как, например, у Блейк Лавли, которая пришла на премьеру фильма «Покемон. Детектив Пикачу» с забавными рисуночками на ногтях, изображающими его героев.

Тканевые резинки для волос

AFP/EAST NEWS , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Помните сцену из «Секса в большом городе», в которой Кэрри, завидев женщину с тканевой резинкой на голове, сразу определила, что она приехала в Нью-Йорк из маленького городка, ибо жительницы мегаполисов не позволяют себе подобного дурновкусия. Помимо того что это звучит как минимум токсично, претензия к подобным аксессуарам скорее надуманная. Современные звезды доказывают своим примером, что тканевые резинки, которые так невзлюбила Кэрри, могут быть частью образа для выхода в свет. Кроме того, в отличие от обычных резинок, правильно подобранные тканевые не вредят волосам и не оставляют на них заломов.

А у вас есть примеры модных табу, от которых давно пора было избавиться?