9 фактов о викингах, которые, оказывается, были куда гламурнее, чем нам показывают в кино

Благодаря фильмам у нас сложился стереотип, что викинг — это суровый, неопрятный, лохматый мужчина в одежде цвета грязи. И только специалисты знают, что древние скандинавы были едва ли не самым ухоженным народом Европы, любили замысловатые прически, очаровывали англичанок и придумали медовый месяц.

Они тщательно следили за своим внешним видом, чтобы не допустить конца света

Каждое утро викинги начинали с процедур по уходу за собой, а суббота отводилась для купания и стирки белья. Есть предположение, что причина их чистоплотности кроется в мифологических представлениях. Скандинавская поэзия подчеркивает важность того, что день надо начинать «причесанным и вымытым», потому что невозможно предсказать, где человек может оказаться к вечеру. При этом считалось, что душа усопшего прибывает в загробный мир в том же виде, в каком он был на момент смерти. Поэтому, чтобы не смущать своим видом богов и предков, надо было выглядеть пристойно. Опрятный внешний вид, кроме того, имел важное значение для поддержания миропорядка. В частности, аккуратный маникюр, по поверьям викингов, мог помочь отложить наступление Рагнарёка (так называли конец света).

Любили стильно одеваться

В фильмах о викингах нам обычно показывают людей, одетых в темные и мрачные одежды серого и коричневого цветов. На самом деле они любили яркие цвета: синий, зеленый, пурпурный, красный и желтый. А еще они обожали украшения. Среди излюбленных предметов были кольца на шею, ожерелья, браслеты, кольца на пальцы рук и ног, нарукавные кольца, серьги, амулеты и подвески, нарукавные повязки, бусы и броши. Кстати, женщины викингов ходили с покрытой головой, хотя на экране нам показывают валькирий с развевающейся гривой. Обычно они надевали чепец или платок.

Были теми еще ловеласами

Викинги были настолько привлекательными, что даже британцы стремились им подражать. Один из британских летописцев отмечал, что скандинавы своим внешним видом и манерами соблазняли местных барышень. А обычай принимать ванну и менять белье давал викингам серьезное преимущество перед местными мужчинами.

Мужчины делали себе макияж

Мужчины-викинги подводили глаза специальной краской из измельченной сурьмы, жженого миндаля, свинца, окисленной меди, охры, пепла, малахита и хризоколлы. Это помогало уберечь глаза от света яркого солнца. Другие источники утверждают, что такой макияж эффективно отгонял насекомых. Считалось, что сурьма, содержавшаяся в подводке викингов, могла охлаждать слизистую оболочку глаза и использовалась для профилактики и лечения некоторых заболеваний, например катаракты. Да и в целом улучшала зрение.

И красили волосы

Среди жителей Скандинавии преобладали блондины, особенно в северной части. Это не значит, что среди викингов не было брюнетов, шатенов и рыжих, но вот светлый цвет волос был предпочтительнее. Именно поэтому как мужчины, так и женщины пользовались мылом с щелочью, которая осветляла шевелюру. Кстати, бороды тоже осветляли.

А еще заплетали дреды

Викинги вообще очень заботились о своих волосах и расчесывали их не реже раза в день. Некоторые историки считают, что они это делали для борьбы со вшами, однако пока убедительных доказательств этому нет. Возможно, скандинавам просто нравился сам процесс расчесывания. А еще специалисты предполагают, что викинги носили дреды. Такую прическу, в частности, делали незамужние девушки в честь праздников и мужчины, когда отправлялись в далекие походы.

Они ели белую морковь и хлеб из древесной коры

По меркам средневековой Европы викинги питались весьма неплохо. Все слои общества — от королей до простых моряков — ели мясо каждый день. Часто это была свинина, так как свиней было легко выращивать, но также употребляли в пищу говядину, баранину и мясо коз. Лошадей для еды тоже выращивали. Любимым блюдом было тушеное мясо под названием скаус. По мере того как приготовленное мясо и овощи вынимались из кастрюли, добавлялись новые, и так несколько дней. Скаус ели с хлебом, испеченным из всех видов злаков, бобов и даже коры деревьев. Среди овощей в ходу была капуста и морковь — правда, оранжевой еще не было, и викинги довольствовались белой.

У викингов был медовый месяц

Свадьбы викингов проводились в пятницу, так как это день Фригг — богини — покровительницы семейного очага. Браки старались заключать осенью, так как это время сбора урожая и на стол можно было поставить много угощений. Среди подарков, которые дарили молодоженам, был месячный запас напитка из меда — именно от этой традиции пошло выражение «медовый месяц».

Супруги могли подать на развод из-за одежды партнера

Мужская измена не считалась уважительным поводом для развода. А вот если супруг носил женоподобную одежду, особенно рубашки с глубоким вырезом, то жена могла потребовать расторгнуть брак. Если женщина появлялась на публике в мужских штанах, то муж тоже мог с ней развестись.