Мы решили поностальгировать и вспомнить концовку 8 бразильских теленовелл, которые не на шутку будоражили сердца зрителей

Пожалуй, не было женщин и мужчин, которые в свое время не смотрели бы бразильские мыльные оперы. Стоит сейчас упомянуть Рут и Ракель, как в мыслях тут же всплывает образ сестер-близнецов. А при фразе «Вавилонская башня» смутно, но все же вырисовывается в памяти заставка к началу сериала в виде той самой башни. Иногда так и хочется сесть и пересмотреть эти душещипательные мелодрамы.

Мы в ADME погрузились в ностальгию и вспомнили, чем закончились нашумевшие в свое время латиноамериканские сериалы.

Рабыня Изаура

Один из первых сериалов, который и стал началом эпохи мыльных опер, вышел в свет в далеком 1976 году. Целый год и 100 серий подряд зрители наблюдали за трудностями, с которыми сталкивалась добросердечная молодая рабыня. Она стала жертвой навязчивого внимания со стороны сына своего хозяина, мстительного Леонсио. Хотя любила Изаура совсем другого человека — юриста и борца против рабства Алвару. И вот в последних сериях Леонсио приезжает с охраной и забирает Изауру обратно на фазенду, где сообщает, что она должна стать женой урода-садовника, и тогда, дескать, получит свободу. Настает день свадьбы, и тут в лучших традициях хеппи-энда врывается возлюбленный Изауры — Алвару. Он заявляет, что поместье и рабы больше не принадлежат семье жениха, ведь сам юрист разорил злодеев и теперь является новым хозяином этого места. Наконец-то влюбленные вместе, и на радостях они дают вольную всем рабам.

Интересный факт: Луселия Сантос — первая иностранная актриса, получившая китайскую премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль (роль Изауры). Девушка получила более 300 млн голосов. Это было трогательно и душераздирающе. Я полюбила этот сериал, когда он впервые вышел в эфир, и по сей день он остается одним из моих любимых. © tunnelbeauty / IMDb

Тропиканка

Сериал начали показывать в 1994 году, и его тогда смотрели зрители всех возрастов — от школьников до пенсионеров. Все 193 серии «Тропиканка» рассказывает запутанную историю о богатой девушке Летисии, которая после 20 лет разлуки встречает свою старую любовь, рыбака Рамиру, и пытается завоевать его сердце. Но на пути к их счастью стоит его жена. Что еще хуже, проблемный сын Летисии Виктор соблазняет дочь рыбака. Если большинство новелл заканчиваются тем, что все женятся, то в «Тропиканке» счастливым концом является отмена свадьбы главных героев. В последней серии зрителям показывают, что Асусена, дочь Рамиру, счастлива в браке с Франшику — парнем, который весь сериал пытался завоевать ее любовь. И у них родился сын. Виктор же начинает играть в музыкальной группе. А Летисия уже ждет ребенка от Франсуа — архитектора, за которого она в итоге вышла замуж.

Интересный факт: До своей актерской карьеры Силвия Файфер, сыгравшая в сериале Летисию, была моделью. Но оставила это успешное поприще ради игры в теленовеллах.

Секрет тропиканки

Наверное, каждый, кто смотрел сериалы 20 лет назад, легко вспомнит сестер-близнецов Рут и Ракель. Все по классике: один близнец хороший, а другой — злодей с отвратительным характером. Первая сестра мечтает о настоящей любви, вторая — об обеспеченной жизни. Мыльная опера не была бы мыльной оперой без остросюжетной любовной линии. Объект вожделения у Рут и Ракель оказался один и тот же — мужчина из состоятельной семьи по имени Маркус. Все 203 серии зрители переживали за девушек, симпатизируя, конечно же, доброй Рут. И в финале получили счастливую развязку в виде долгожданной встречи Рут с Маркусом.

Интересный факт: Когда одна из 2 сестер-близнецов появлялась в кадре, Глория Пирес играла Рут и Ракель по очереди, но когда обе они оказывались в одной сцене, актриса Грациела де Лаурентис работала дублером Глории.

Новая жертва

Сериал, вышедший в эфир в 1995 году, оказался не совсем обычной бразильской мелодрамой. Тут была и детективная линия в лучших традициях Агаты Кристи и ее знаменитого произведения «И никого не стало». По сюжету сериала молодой студент юридического факультета начинает работать детективом, полный решимости найти виновника серии убийств. Финал оказался не менее интригующим. На свадьбе главных героев Ирен и Диего инспектор Олаву ди Мелу натыкается на роскошную незнакомку в черном платье. Та выходит во двор, раздается выстрел, и девушка падает замертво. Так что зрителей оставили в предвкушении нового сезона, который в итоге так и не вышел.

Интересный факт: Финал имеет 2 версии. Одна первоначально транслировалась в Бразилии, а другую обычно показывали в других странах. А когда сериал был перезапущен в 2000 году, в эфир вышла международная версия финала.

Эта мыльная опера — одна из самых потрясающих в истории. У нее была прекрасно написанная история, с глубокими персонажами и превосходной тайной. Невозможно не быть очарованным таким захватывающим и восхитительным саспенсом. © gfhorn / IMDb

Жестокий ангел

В теленовелле рассказывается история не героини-простушки, которую зрители привыкли видеть в мелодрамах, а амбициозной и расчетливой женщины, понимающей, что счастлива она будет только с миллионером. Нисси устраивается работать няней, чтобы заполучить богатого жениха. В течение 174 серий зритель наблюдает темную сторону героини. В последней серии оригинального сценария 1976 года Нисси умирает во время родов. Но в популярном ремейке 1997 года она выходит замуж, находит свое счастье и добивается того самого вожделенного социального положения.

Интересный факт: В определенный момент сериала Глория Пирес устала и ушла в отпуск на неделю. Поэтому сюжет подправили, отправив главную героиню в Париж на несколько дней.

Во имя любви

Эта уже более современная мыльная опера 1997–1998 годов могла похвастаться звездным актерским составом: Сузана Виейру, Режина и Габриела Дуарте, Вивиан Пазмантер. В лучших традициях мелодрамы картина повествует о любовном треугольнике. Но это только поначалу — позже раскрывается еще и тайна о подмене ребенка. Одним из самых запоминающихся персонажей стала Бранка — злодейка, которая любит манипулировать другими и боготворит старшего сына, при этом не заботится о других своих детях. В течение всей новеллы она делает пакости, но всегда выходит сухой из воды. В общем, перипетий хоть отбавляй. Конечно же, в итоге случится хеппи-энд и все влюбленные поженятся.

Казалось бы, на этом все. Но не тут-то было. Главные героини Элена и Эдуарда, мать и дочь, одновременно беременеют и спустя время рожают в один и тот же день в больнице. Сын Элены рождается здоровым, но у Эдуарды возникают осложнения, и ребенок появляется на свет мертвым. Более того, оказывается, что теперь она никогда не сможет иметь детей. Элена понимает, насколько глубокие страдания случившееся принесет ее дочери, и подменяет детей. Так что теперь Эдуарда думает, что ее младший брат — это ее сын, а ребенок ее матери умер. После этого начинаются долгие серии семейных разборок, в ходе которых раскрываются все тайны. И вот через некоторое время Эдуарда прощает Элену за ее поступок — и они все продолжают жить так, словно ничего и не произошло.

Интересный факт: Экранные мама и дочка в этом сериале, Элена и Эдуарда, на самом деле являются мамой и дочкой — Режина и Габриела Дуарте. Мой самый большой комплимент уходит Сузане Виейре, идеально сыгравшей Бранку, главного злодея в истории и потрясающего персонажа в целом. У нее всегда было в запасе несколько отличных острот, способных оскорбить любого, кто попал к ней в немилость. © xmanson / IMDb

Семейные узы

Эта мыльная опера 2000 года наделала немало шума своим сюжетом. Все привыкли к обычным любовным треугольникам, когда герой сначала встречается с одной девушкой, а потом заводит другую. Но тут главный мужской персонаж — Эду — встречается сначала с Эленой, 44-летней женщиной, а затем переключает свое внимание и даже женится на ее дочери Камилле. Зрительницам уж точно было что обсудить с подружкой после каждого нового эпизода. После свадьбы Камиллу и Эду ждут серьезные испытания в виде страшной болезни героини. И в этой части картина начинает повествовать уже о бескорыстной любви матери к дочери — Элены к Камилле, которая готова родить еще одного ребенка, лишь бы спасти свою дочь. В конце мелодрамы Камилла, конечно же, выздоровела. А в последней серии нам как-то бегло показывают, что все герои сериала — как главные, так и второстепенные — счастливы и нашли свою настоящую любовь.

Интересный факт: Однажды в супермаркете незнакомая женщина подошла к Деборе Секку и заявила, что ненавидит ее героиню Ирис. Очаровательная бразильская новелла. Привлекательный сюжет, наполненный шутками и персонажами, которые стали незабываемыми. Ирис — самый ненавистный всеми персонаж, однако ее сводная сестра Элена очаровательна и чрезвычайно красива. © fabapc / IMDb

Хозяйка судьбы

Премьера этого сериала состоялась в начале 2000-х годов. Главную героиню Марию ду Карму сыграла несравненная Сузана Виейра. Картина повествует о непростой судьбе матери 5 детей. Она самостоятельно пробивала себе дорогу в жизни. В первой же серии зрителей ждал душещипательный момент: у Марии крадут новорожденную дочь. А пару серий и много экранных лет спустя ей приходится бороться за дочь, будучи уже почтенной дамой.

И вот в последней, 221-й серии зрителям скопом выдают развязки отношений между всеми героями. Мария ду Карму выходит замуж. 7 лет спустя Бьянка, внучка Марии, становится самым молодым префектом. Клаудия сообщает Леандру, второму сыну Марии ду Карму, о своей беременности. Жозевалду, первый муж Марии, который бросил ее и их 5 детей много лет назад, становится бродягой. А в финальной сцене Мария ду Карму наконец собирает всю счастливую семью за одним столом.

Интересный факт: Актеры Марселу Антони, сыгравший Вириату Феррейру да Силву, третьего сына Марии ду Карму и метрдотеля ресторана «Мсье Ватель», а также Дэн Стульбах, сыгравший Эдгара Леграна, хозяина ресторана «Мсье Ватель», посещали кулинарные курсы, когда готовились к своим ролям.

«Хозяйка судьбы» — это трогательная история о семье и этике. Сузана Виейра великолепна в роли Марии ду Карму. В сериале новаторская подача в виде флешбэков, которые связывают прошлое и настоящее. В конечном счете это история любви и семьи. © exercisio / IMDb