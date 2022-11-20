История настоящей дружбы Вина Дизеля и Пола Уокера

Новость о смерти Пола Уокера, звезды серии фильмов «Форсаж», шокировала весь мир. Его кончина существенно повлияла на его давнего друга и коллегу по фильму Вина Дизеля, который был покойному актеру как брат. Даже по прошествии всех этих лет Вин не перестает чтить память о своем настоящем друге, который занимает особое место в его сердце.

Лучшие друзья на экране и в реальной жизни

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Пол Уокер и Вин Дизель впервые появились вместе в фильме «Форсаж», где Уокер сыграл Брайана О’Коннора, а Дизель — главаря банды Доминика Торетто. На экране актеры показывали дружбу, которой могли позавидовать многие, но и за кадром их сложно было назвать просто коллегами: Вин Дизель и Пол Уокер были настоящими друзьями.

Alex Ribeiro / Broadimage / East News

Их дружба только крепчала на протяжении всего производства фильмов с 2001 по 2013 год и продолжалась почти 15 лет. Дизель стал крестным отцом Мидоу Уокер — дочери своего друга. «Сначала мы думали, что снимем классический фильм про автомобили и на этом все закончится», — вспоминал Дизель. Потом план поменялся на «сделать 7, 8, 9 и 10-ю части». Дизель думал об обещании, которое они дали друг другу: «Мы доведем эту франшизу до 10-й части».

Трагическое событие

Universal / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News

30 ноября 2013 года в социальных сетях Уокер сообщил своим подписчикам, что скоро выйдет 6-я часть серии фильмов. Несколько часов спустя актер трагически погиб в автомобильной катастрофе. В тот самый день Уокер и его друг Роджер Родас посетили благотворительное мероприятие по сбору средств в поддержку пострадавших от тайфуна филиппинцев.

Michael Jade / AdMedia / SIPA / East News

Когда они покидали мероприятие, Уокер сел на пассажирское сиденье, а Родас — за руль. Внезапно водитель потерял контроль над автомобилем. Присутствовавшие на мероприятии поспешили на помощь, но они ничего не смогли сделать. В течение нескольких часов новость о смерти Уокера потрясла поклонников по всему миру.

Вин Дизель не забывает о своем друге

Вин Дизель и Пол Уокер были близкими друзьями, и, когда актер скончался, Вин Дизель не чувствовал ничего, кроме пустоты внутри. Потеря лучшего друга навсегда оставила след в душе актера. Тем не менее он всегда старался сохранить память о друге, рассказывая о нем и их особой дружбе. Он часто плакал перед камерой во время интервью. Актер также рассказал о встрече с матерью Уокера на следующий день после автокатастрофы. Дизель признался, что удивился, когда та сказала, что ей его жаль. «Я спросил: „Почему? Почему вам меня жаль?“ И она ответила: „Потому, что ты потерял часть себя“».

Вину Дизелю было трудно смириться с тем, что его любимый напарник внезапно исчез и они больше не смогут присматривать друг за другом. Уокер всегда поддерживал Дизеля в трудных ситуациях, в том числе Пол помог ему наладить отношения с матерью. «Я был никем. За 15 лет я стал знаменитостью и у меня появился брат. А потом его не стало, и мне сложно это принять». Напарник Вина Дизеля скончался, когда «Форсаж-7» все еще находился в процессе создания, поэтому актер был вынужден вести себя так, будто его друг стоял рядом с ним во время съемок фильма. Он поделился: «Я всю свою жизнь играю, но меня не учили оплакивать кого-то и одновременно притворяться, что он снимается в сцене вместе со мной».

Уникальная связь между семьями 2 друзей

Отношения между Уокером и Дизелем нерушимы, и, несмотря на кончину напарника, актер продолжает поддерживать связь с семьей друга. Кроме того, в память о Поле Уокере Дизель назвал вторую дочку Полин. Семьи друзей часто собираются вместе, и особая связь между их дочерями показывает, как дружба может преодолеть все барьеры. Дизель близок к Мидоу, своей крестнице, которая, по его словам, «хорошо заботится» о нем. «Она первая поздравила меня с Днем отца, — поделился Дизель. — Бывают моменты, когда я вижу, как она играет с Полин, и мне становится так больно. Я могу только представить, что чувствует мой брат, когда видит это».

Дизель отдал дань уважения своему покойному другу, когда повел его дочь Мидоу к алтарю. Этот поступок тронул всех, потому что он показал любовь актера к Уокеру. «После дождя всегда выходит радуга, — написал Дизель в социальных сетях. — Посмотри на это фото, Пабло. Твоя замечательная Мидоу попросила мою дочку стать ее подружкой невесты. Именно к ее рождению ты мне помог подготовиться как следует, дав самый важный совет в моей жизни».