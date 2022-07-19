Как модель размера XL, которую даже собственный отец стыдил за лишний вес, стала иконой красоты для миллионов женщин

Супермодель и мать 3 детей Эшли Грэм позировала без одежды для рекламной кампании всего через 4 месяца после родов. Так она показала, что обрела новые силы и уверенность в своей красоте.

Мы в ADME разузнали, как Эшли Грэм стала популярной и почему так много людей являются ее фанатами.

Эшли Грэм использует свою известность, чтобы продвигать идеи любви и принятия своего тела. В СМИ ее называют иконой бодипозитива. Можно сказать, 34-летняя Эшли — первопроходец на этом поприще, ведь она была первой моделью плюс-сайз, которая появилась на обложке глянцевого журнала Vogue. А еще раньше, в 2016 году, ее снимок разместили на обложке журнала Sports Illustrated. С тех пор популярность Эшли в интернете стала расти как на дрожжах.

Но слава к девушке пришла не сразу, ей пришлось пройти тернистый путь. Грэм попала в модельный бизнес в 12 лет. Юная Эшли ходила в школу для моделей, где ее хвалили, а вот от своих одноклассников она слышала одни издевки: «Они дразнили меня „рыхлой ляжкой“. Говорили: „Фура едет. Бип! Бип!“ Я ненавидела школу». Тогда Эшли могла лишь опустить голову и молча сносить насмешки.

Помимо издевательств одноклассников Эшли пришлось пережить токсичные отношения с отцом. «Мой отец всегда был очень резким. Он был рядом физически, но эмоционально отсутствовал. Он считал, что я глупая, потому что я плохо разбиралась в математике», — вспоминает модель. Отец был, что называется, «мастером» комплиментов и придумал дочке прозвище — Duh. Это междометие в английском языке обозначает глупость мыслей или действий. Но больше всего ее задело, когда отец сказал Эшли, уже несколько лет успешно работавшей моделью, что ей надо похудеть. Этим он словно обесценил все попытки дочери принять и полюбить свое тело.

Принять себя Эшли помогла ее мать. Модель вспоминает: «Когда я только начала набирать вес, я как-то сидела и рассматривала свои бедра. Ко мне подошла мама. Я со слезами сказала ей, что мои бедра ужасно выпирают. А она ответила: „Дорогая, это просто часть твоего тела и твоей попы. У нас в семье все с пышными формами“. Ее слова тогда поразили меня. Теперь муж называет мои бедра „боковой попой“». Еще девушку выручали аффирмации: «Было время, когда я не могла сказать себе в зеркале „Я люблю тебя“, поэтому я начала повторять следующее: „Я смелая, я умная, я красивая“. Я до сих пор так делаю. Это то, что поднимает меня с постели в самые трудные дни».

Сейчас Эшли носит смелые вещи и не скрывает несовершенства кожи. Когда в итальянском Vogue не заретушировали ее фотографии, модель поблагодарила издание. Также Грэм сотрудничала с журналом The Cut и попросила их: «Оставьте целлюлит, если можно, а лучше сделайте его заметнее».

Вместе с брендом Knix Грэм разработала свою линейку нижнего белья, рассчитанную на пышные формы. Не секрет, что знаменитости часто выпускают свою одежду, это часть мерча, который покупают фанаты. Но Эшли пошла на этот шаг, потому что ей с ее 16-м размером (XL) было сложно найти что-то удобное и красивое у других фирм. Поэтому белье, разработанное Эшли, рассчитано женщин с пышными формами, а дизайн у него такой, что даже торчащая бретелька будет выглядеть красиво.

Сейчас у Эшли и ее мужа Джастина 3 детей. Сначала у пары появился мальчик, а спустя еще немного времени они стали родителями близнецов. Поклонники модели ценят ее за то, что она ломает стереотипы о беременности. Так, находясь в положении, Грэм носила не бесформенные туники, а яркие наряды. Будучи уже с заметным животиком, Эшли вышла в свет в красном обтягивающем латексном платье и на шпильках.

Также в соцсетях модель пишет про вещи, о которых в открытую говорить в общем-то до сих пор не принято. Эшли обсудила с подписчиками тему заживления послеродовых травм и ношения одноразового нижнего белья: «Я никогда не думала, что после стольких лет в мире моды одноразовое нижнее белье станет моим любимым предметом одежды. Обычно никто не рассказывает молодым мамам о неприглядной стороне материнства. Я хотела показать вам, ребята, что это не мир радуг и бабочек!»

Однажды Эшли выложила видео, на котором были видны ее растяжки. Одна подписчица возмутилась: «Я вынашивала двойню, и у меня растяжек не было. Надеюсь, это не повлияет на твою карьеру». Модель ответила с юмором: «Божечки, я надеюсь, что у меня с моими-то растяжками еще есть работа». Кстати, муж Эшли супругу всецело поддерживает: «Он говорит, мои растяжки похожи на древо жизни».