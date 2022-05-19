10+ легендарных красавиц из прошлого, которые в жизни выглядели совсем не так, как нам показывают в кино

Королева Виктория, Елизавета I, Анна Болейн — этих женщин связывает то, что они были хороши собой и занимали высокое положение в обществе. Однако мало кто знает, что большинство знатных особ прошлого на самом деле выглядели не так, как мы привыкли видеть их в кино.

Мы в ADME основательно покопались в картинах и фотографиях, на которых представлены знаменитые дамы прошлого, и сопоставили их с кинокадрами.

1. Елизавета I

От предыдущих правителей Англии Елизавету I отличали мудрость и сдержанность. Одним из ее девизов был «Video et taceo» (в переводе с латыни — «Я вижу и молчу»). Вокруг нее сложился культ личности, который нашел отражение на полотнах и в литературе. В 2018 году на экраны вышел фильм «Две королевы», в котором роль Елизаветы I блистательно исполнила Марго Робби.

2. Анна Болейн

Анна Болейн — 2-я супруга короля Генриха VIII Тюдора и мать Елизаветы I. Современники утверждали, что она была необыкновенно очаровательной, но имела несносный характер. Образ Анны Болейн в сериале «Тюдоры» (2007–2010) прекрасно воплотила актриса Натали Дормер.

3. Мария-Антуанетта

Королева Франции и Наварры Мария-Антуанетта была общительной и очень смелой. Она любила экстравагантную моду. Играла на нескольких музыкальных инструментах, а также являлась обладательницей красивого голоса, поэтому ее частенько можно было услышать на концертах в кругу семьи. Ее слегка взбалмошный характер удалось передать Диане Крюгер в фильме «Прощай, моя королева» (2012).

4. Виктория

В молодости королева Виктория обладала довольно яркой внешностью, однако всегда переживала из-за своего невысокого роста. В фильме «Молодая Виктория» (2009) можно увидеть королеву в первые годы правления. Сыграла ее Эмили Блант.

5. Анна Невилл

О королеве Англии и жене Ричарда III Анне Невилл известно очень мало. Никто даже толком не знает, как она выглядела. Если судить по картинам, это была стройная привлекательная женщина со здоровым румянцем и мягкими чертами лица. Наиболее полно образ Анны Невилл раскрыла Фэй Марсей в телесериале «Белая королева» (2013).

6. Каролина Матильда Великобританская

Супругу датского короля Кристиана VII Каролину Матильду Великобританскую описывали как темпераментную, яркую и очаровательную особу, однако ее считали слишком пухлой, чтобы называть истинной красавицей. Художники и литераторы посвятили ей немало картин и произведений. В 2012 году вышел фильм «Королевский роман», в котором роль Каролины Матильды досталась Алисии Викандер.

7. Анна Клевская

Анна Клевская — 4-я супруга английского короля Генриха VIII. Современники утверждали, что она была высокой и стройной, со светлыми волосами и прекрасным лицом. Каждый человек, встретившийся с ней, радовался тому, что ему удалось увидеть такую красоту. Сериальную Анну Клевскую можно увидеть в «Тюдорах» (2007–2010). Там ее образ примерила на себя Джосс Стоун.

8. Мария Стюарт

Королева Шотландии Мария Стюарт с самого детства считалась очень привлекательной. Небольшая голова овальной формы, высокий лоб, изящная длинная шея, каштановые волосы, бледная кожа — этими чертами природа наделила ее при рождении. Пожалуй, наиболее точный внешний облик Марии Стюарт удалось передать Камилле Разерфорд в картине «Мария — королева Шотландии» (2013).

9. София Магдалена Датская

София Магдалена Датская была супругой шведского короля Густава III. Современники отмечали, что она производила благоприятное впечатление своей красотой, элегантностью, легкой застенчивостью и молчаливостью. Из-за того, что королева была довольно сдержанна, люди частенько думали, что она высокомерна. София Магдалена меняла свои наряды несколько раз в день и не могла пройти мимо зеркала, не посмотревшись в него. В 2001 году вышел фильм «Брак короля Густава III», где в образ правительницы вжилась датская актриса Ибен Йейле.

10. Джейн Грей

Некоронованная королева Англии и Ирландии Джейн Грей была невысокого роста, худощавой, но считалась невероятно красивой и утонченной. Внимание привлекали ее изогнутые темные брови, красные губы, ослепительно белые зубы и лицо, слегка покрытое веснушками. В 1986 году актриса Хелена Бонем Картер убедительно изобразила несостоявшуюся королеву в фильме «Леди Джейн».

11. Кристина Шведская

Королеву Швеции Кристину называли одной из самых образованных женщин XVII века. Она была довольно-таки интересной особой: предпочитала облачаться в мужскую одежду и боролась за права женщин. По мнению современников, хотя Кристина не отличалась неземной красотой, она была по-своему прекрасна. Это ярко продемонстрировала Грета Гарбо в фильме «Королева Кристина» (1933).

12. Алиенора Аквитанская

Королева Франции и Англии Алиенора Аквитанская была одной из самых влиятельных женщин своего времени. Современники восторгались красотой этой дамы, один из них назвал ее «благочестивым и прекрасным воплощением очарования», особенно подчеркнув при этом глаза и благородное лицо Алиеноры. В фильме «Робин Гуд» (2010) ее сыграла Айлин Эткинс.

13. Хуана I Кастильская

Хуана I Кастильская — королева Кастилии и супруга герцога Бургундского Филиппа Красивого. У нее было овальное лицо, аккуратный нос, светлая кожа и волосы, а также нежный чарующий голос. Она была умна и обладала музыкальными способностями. Несмотря на красоту и ум, жизнь Хуаны I сложилась непросто. Это можно увидеть в фильме «Безумие любви» (2001), где главную роль сыграла испанская актриса Пилар Лопес де Айала.

14. Джейн Сеймур

Джейн Сеймур — 3-я жена короля Англии Генриха VIII. Славилась своим миролюбивым характером, кротостью и целомудрием. Один из современников сказал, что в ее внешнем виде был необычайный шарм. Увидеть Джейн Сеймур можно не только на картинах, но и в кинематографе. В частности, в сериале «Тюдоры» (2007–2010) в исполнении Аннабелль Уоллис.