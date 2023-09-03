Люди нашли 15 странных штуковин и ломали голову над тем, что это такое. Но интернет им помог

Если бы интернета не существовало, в нашей жизни было бы гораздо больше вопросов, оставшихся без ответа. К счастью, даже если в наши руки попало нечто загадочное, можно долго не мучиться, а просто спросить у всезнаек в сети. Посмотрите, что отыскалось в закромах у пользователей. Так сразу и не догадаешься, что это за странные штуковины.

«Разрезал арбуз и растерялся. Что это?»

Не отравитесь, но скорее всего, арбуз будет невкусным. Такое происходит, когда плод подвергается стрессу во время роста. Вероятно, из-за засухи он испортился внутри. © Unknown author / Reddit

«Нашел вот такую штуку. Сделана из металла, ни цифр, ни надписей»

Это верхняя часть маленькой дамской сумочки. © sjhill / Reddit

«Делала уборку в доме и наткнулась на это. Маленькая чашка сверху раскачивается. Говорят, что эта вещь из Японии»

Это свадебный кубок. Он символизирует начало союза мужчины и женщины и является символом верности и удачи. Маленькая вращающаяся чашка и перевернутое полое платье были созданы для того, чтобы жених и невеста могли одновременно пить из нее. © Real_Consequence1240 / Reddit

«Что это за вещь? У нее есть динамик, шнур и металлический зажим»

Это старый слуховой аппарат. Выглядит как коллекционная вещь. Покажите его сотрудникам музея! © Unknown author / Reddit

Моя бабушка в 60-х носила такой. © mjv808043 / Reddit

«Для чего используется эта посудина? И зачем дырочки?»

В эту тарелочку кладут нарезанный лимон, а дырочки для зубочисток, которыми можно брать дольки. © kafka18 / Reddit

«Что это за странные капсулы в Альпах?»

Это аппараты создают небольшие лавины снега, чтобы он не накапливался и не создавал мощные лавины, которые могут быть опасны для водителей и лыжников. © failtuna / Reddit

«Что это за дверцы в двери в парижском отеле, где мы остановились?»

Наши друзья живут в сельской местности с детьми, животными и без кондиционера. Они используют такие «голландские» двери, что не допускать детей и домашних животных в определенные комнаты, сохраняя при этом возможность слышать их и наблюдать за ними. Ну и для вентиляции. © carhole / Reddit

«Вот такую штуку прислали в подарок. Понятия не имею, что это»

Это крючок, за него можно повесить сумку на стол, чтобы она не стояла на полу. © Poekienijn / Reddit

«Нашли на пляже вот такую странную вещицу»

«Что это за откидная крышка с ложкой в ванной комнате? Дом старый, 1938 года постройки»

Это держатель для туалетной бумаги. Она ведь бывает не только в рулонах. Ложка для того, чтобы прижимать стопку салфеток. © pethoviejo / Reddit





«Я купил старый дом и нашел это в коробке, которую не открывали с 1960-х годов. Что это?»

Мне кажется, это нос с прикрепленными усами из магазина приколов. Отверстие предназначалось для крепления пластиковых очков, входящих в комплект. © steveshaw999 / Reddit

«Что за странная штука прикреплена у парня на ноге?»

«Что это за маленькая дверца в стене? Дом построен в 1926 году»

Это холодильник. Зимой там можно было хранить молоко, масло и т.д. © brocklee / Reddit

«Что это за штука с завязками и дыркой посередине? Нашла в бабушкиных вещах»

Это же чехол к деревянной вешалке для одежды. Вероятно, нужно продеть крючок в дырку и закрепить на вешалке завязками. Это защитит одежду из деликатных тканей. © HelenAngel / Reddit

Да, я попробовала надеть эту штуку на вешалку, получилось! © ellanaKG / Reddit

«Что это за маленькая пластиковая подушечка? Она наполнена гелем, а внутри металлический диск»

Это грелка для рук. Вы надавливаете на нее, происходит химическая реакция и начинает выделяться тепло. © L44KSO / Reddit

Ее можно использовать много раз. Положили в кипяток и потом можно пользоваться снова. © PrTakara-m / Reddit