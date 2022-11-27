«Мне 45, и я выгляжу точь-в-точь как моя 22-летняя дочь». Мама ходит на двойные свидания со своей дочерью

В наши дни стремление найти источник молодости вдохновляет косметические компании, бренды по уходу за кожей и пластических хирургов на множество экспериментов. Но есть люди, которых, похоже, вообще не беспокоит старение. Познакомьтесь с Джолин Диас — 45-летней мамой, которая выглядит так же молодо, как ее собственная дочь.

Многие люди замечают, что мама и дочь выглядят совсем как близнецы

45-летняя Джолин Диас и ее 22-летняя дочь Мейлани Паркс недавно взорвали интернет парой фотографий, на которых они выглядели как близнецы. Пользователи не смогли остаться равнодушными и осыпали маму комплиментами. Несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, мама и дочь привыкли, что их принимают за сестер. Джолин говорит, что ее дочь не возражает, когда ее сравнивают с мамой по возрасту. Она объясняет: «Люди часто принимают меня за ее сестру».

Многие даже думают, что Джолин скрывает свой настоящий возраст

Джолин Диас переехала в Калифорнию, когда ей было 10 лет, и раньше работала учительницей в средней школе. Женщина не состояла ни с кем в отношениях с тех пор, как рассталась со своим мужем и отцом Мейлани. Теперь, когда она стала настоящей звездой, она регулярно получает сообщения от поклонников мужского пола. Некоторые даже подают жалобы на ее аккаунт, так как думают, что она скрывает свой настоящий возраст. «Мой аккаунт удаляли несколько раз, — говорит Джолин. — Забавно, мне кажется, люди думают, что мой профиль — ненастоящий, и поэтому отравляют жалобы».

У мамы и дочки очень крепкие отношения

У матери и дочери есть профили в различных приложениях для знакомств. Они часто ходят на двойные свидания и даже любят обсуждать потенциальных партнеров друг друга. «На свиданиях мы ходим в боулинг, кино, походы, на пляж, — поделилась Джолин в своем интервью. — Мейлани часто советуется со мной по поводу свиданий. Мне приятно, что она мне доверяет. Мне кажется, она знает, чего хочет от отношений, и я рада, что мой опыт может ей помочь».

Знаменитая мама полагает, что у пользователей интернета создается о ней неправильное впечатление

На профиль Джолин подписалось полмиллиона человек. Женщина хочет, чтобы все видели настоящую личность за фотографиями, которые она публикует. Она говорит: «Я простой и приземленный человек, но в социальных сетях люди этого не видят». Джолин стремится показать, что она не так гламурна, как выглядит на фотографиях. «Я бы хотела завязать с кем-нибудь отношения, и только через время, когда человек узнает меня лучше, показать ему свои фотографии в социальных сетях», — говорит она.

Джолин все еще ищет настоящую любовь

В соцсетях и приложениях для знакомств женщине часто пишут молодые парни, но ей неинтересны такие отношения. «Возраст для меня не помеха, но я не хочу встречаться с мужчиной младше меня, — призналась она в своем интервью. — Даже мысли бы не было встречаться с человеком возраста моей дочери». «Мне нравятся амбициозные, целеустремленные, уверенные в себе мужчины, с которыми интересно общаться», — говорит Джолин. Мать и дочь не собираются прекращать двойные свидания в ближайшее время, по крайней мере, до тех пор, пока не найдут своих вторых половинок.